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 На инаугурацию Трампа собрали рекордные $90 млн пожертвований

Комитет по инаугурации Дональда Трампа собрал рекордную сумму пожертвований на проведение этой церемонии, но деньги продолжают поступать.

Об этом сообщил телеканал Sky News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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Сумма пожертвований уже исчисляется в 90 миллионов долларов США. На инаугурацию президента Барака Обамы было собрано 55 миллионов долларов в 2009 году и 43 миллиона в 2013 году.

"Я не могу представить себе, как они собираются потратить все эти деньги, и почему они продолжают их собирать", - заявил Стив Керриган, руководивший церемониями инаугурации для Обамы. Он подчеркнул, что в 2009 и 2013 годах организаторам не удалось потратить все деньги, несмотря на то, что церемонии должны были стать самыми масштабными в истории.

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Несмотря на то, что администрация Трампа должна открыть имена спонсоров только в течение 90 дней после инаугурации, уже стало известно, что 1 миллион долларов пожертвовала компания Boeing, а 500 тысяч долларов - компания Chevron. Церемония инаугурации Дональда Трампа состоится 20 января.
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а причём тут вы и украинцы, чего вы отвечаете?
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За такие бабки 10000 девок исполнят для Трампа шоу "Золотой дождь".
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Миллионов двадцать там точно попахивают кацапской мочой. Радует,что за зря раскошелились.
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та да ...усадили чудака на трон , а перед этим в него сходили побольшому так , что он уже не отмоется никогда
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Пхпха , ми ж те ж сподівались, ставки йогогооо)))))
Ночаими не спали))))
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Он такой бедный? Чтобы всем миром собирать, он и сам мог бы оплатить.
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На инаугурацию Трампа собрали рекордные $90 млн пожертвований.
И БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ ПРИШЛА ИЗ раиси ?!!
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Та по-любому. Вован на цыган,медведей и скоморохов отстёгивает по-купечески.
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Вот оно че!!!)))
А кацапы недоумевают "куда же, в декабре, делась половина нашего ЗВР?"
А вот и нашлась часть, официальная, денежек "вЯликойимАгучей")))))))))
Красиво, гад, звучит, "пожертвования"))))
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Удивлен - какой то кавказский обычай.., как будто невесту замуж выдают... Вот тебе и Штаты...
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На фоне того, что это самый низкорейтинговый вступающий, можно понять откудова бабки...
А вы, в Сранях-Рязанях продолжайте какашками на снегу выкладывть эпичное "Трамп-Наш"...
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У этих "щедрых* людей хватит дерьма чтобы вскрости выложить ЧМО
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Здається це "отступное" Трампу: - "Йди на хрен -і не повертайся!!!"
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Обана...
Уж не потому ли "Минспорт РыФы" отказался спонсировать своих "спарцменов"?
Тупо - все бабки ушли на инаугурацию?...))))
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В годы ссср нам говорили с Кремля,что в Америке негры недоедают, так может то что они не доедают сейчас, послать к ватанам в Московию?
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