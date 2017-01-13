На инаугурацию Трампа собрали рекордные $90 млн пожертвований.

Об этом сообщил телеканал Sky News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
Сумма пожертвований уже исчисляется в 90 миллионов долларов США. На инаугурацию президента Барака Обамы было собрано 55 миллионов долларов в 2009 году и 43 миллиона в 2013 году.
"Я не могу представить себе, как они собираются потратить все эти деньги, и почему они продолжают их собирать", - заявил Стив Керриган, руководивший церемониями инаугурации для Обамы. Он подчеркнул, что в 2009 и 2013 годах организаторам не удалось потратить все деньги, несмотря на то, что церемонии должны были стать самыми масштабными в истории.
Несмотря на то, что администрация Трампа должна открыть имена спонсоров только в течение 90 дней после инаугурации, уже стало известно, что 1 миллион долларов пожертвовала компания Boeing, а 500 тысяч долларов - компания Chevron. Церемония инаугурации Дональда Трампа состоится 20 января.
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Ночаими не спали))))
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И БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЙ ПРИШЛА ИЗ раиси ?!!
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А кацапы недоумевают "куда же, в декабре, делась половина нашего ЗВР?"
А вот и нашлась часть, официальная, денежек "вЯликойимАгучей")))))))))
Красиво, гад, звучит, "пожертвования"))))
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А вы, в Сранях-Рязанях продолжайте какашками на снегу выкладывть эпичное "Трамп-Наш"...
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Уж не потому ли "Минспорт РыФы" отказался спонсировать своих "спарцменов"?
Тупо - все бабки ушли на инаугурацию?...))))
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