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Все про:боевик (17735) Госпогранслужба (2340) обстрел (5092) Марьинка (345) пункт пропуска (240)

 Боевики обстреляли пункт пропуска "Марьинка"

Российские бандформирования впервые в этом году обстреляли КПВВ "Марьинка". Стреляли из соседней лесополосы.

Об этом "5 каналу" сообщила пресс-секретарь восточного регионального управления Госпогранслужбы Оксана Ирванец, передает Цензор.НЕТ.

"Огонь был начат с калибра 5,45, 7,42... На тот момент личный состав находился в укрытиях. Автомобилей проезжающих в "серой зоне" не было. Ответный огонь не открывался. Обстрел продолжался почти час. К счастью, пострадавших нет ", - сообщила Ирванец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате обстрела боевиков в Марьинке ранена женщина, - полиция

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Не задавайте дурних питань. Може там що й відкривалося та то таке. Саме головне без втрат.
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с рашки стреляли как по мешеням и без всякой ответки..., ну что бы не провоцировать... Вот теперь всегда и задаю умник...
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По перше я з вами телят на одному полі не пас тому мені "тикать" не треба.
По друге, а звідки відомо, що "ответки" не було?
По третє, навіть тоді в 14-му році була "отвєтка" по московитам, у них там навіть кримінальну справу відкрили щодо цього факту і мають певних підозрюваних. Здається на цензорі по цьому була інформація.
По четверте зараз не 14, а 17-й рік. Учіть мат часть.
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ну да телят не пасли, поэтому с "дурних питань" тоже аккуратней... А во вторых, если вы и правы и сейчас все время отвечают, то я рад... - вот
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А ще за нас воюють "пірати карибського моря"
Константин Машовец
Диалоги с "нулей" (продолжение)


- Це шо... знову вони по складу ебашать...?
- Ага...зараз "зушкою" почнуть...
- Оце Вася вгадав з надписом...у орків мабуть істеріка...вже четвертий день все ніяк не заспокояться...
- А шо він намалював...?
- Думаю, це перша його фраза на російській мові...
- Яка...?
- Путин сосёт...
- Вася робить небачені успіхи у лінгвістиці

- Бармалей Кастету...прийом...
- Ну...шо хтів...?
- Бери Бобра і відходьте з НП...
- Якого дідька?
- Там зараз почнеться Армагедец... між вами і сусідами у кущах під отвалом засіли обізяни... десь голів з десяток, їх зараз будуть викурювати мінометами... може і вам дружеска піздюліна прилетіти...
- Дружеска піздюліна - це хуйово, але Бобер так просто не піде...
- Чого це...?
- Полізе трофеї збирати...
- Передай йому, шо я його сам затрофею... коли повернеться... по самі гланди...
- Сержант, что это за хуйня над вашим опорником...?
- Ви про піратський прапор...товариш підполковник...?
- Нет, бля... про семейные трусы вашего пулемётчика, которые сушатся на кустах возле вашего блиндажа...
- Це для самовираження...
- Понятно...так, эту демаскирующую хуйню убрать... трусы тоже... а для самовыражения - переставьте "сапог" на левый фланг позиции...и не забудьте замаскировать...и тащить скрытно
- Ну ніхуя собі, це метрів 200 тащити...
- Понимаю, зайобисто... однако, какой простор для самовыражения...
- Ну. ахуеть, не встать... шо ти дійсно кандідат наук...і яких?
- Ну да...исторических
- Значить, дивись сюди... кандідат, тут така історія...
- О це два твоих опорника...а тут виносний СП... ось тут, по краю балки... на нічь виставляються два "секрети"... зверху і знизу...шоб заблокувати в разі чого цей рівчак, бо сепари бува лазять сусідам в тил через нього.... якщо сепари почнуть якійсь гвалт і полізуть по серьйозному, то не їбі му-му, зразу крий усім штатним...все зрозумів?
- Да, только два вопроса...
- Давай...
- Что такое СП и что значить "ебать му-му" ...?
- В Пресс-центр сообщили...?
- Про шо...?
- У Вас на одной из позиций шатается без присмотра какой-то импортный хуй с фотоаппаратом... а вам похуй?
- Ну не так что бы... очень, товарищ полковник, но он вполне адекватный... Ветер влил в него пляшку конины... и он уже никуда дальше КСП не лезет...предлагал старшине первой роты к нему в гости в Британию приехать...
- Кому? Железяке?
- Ага...
- Пиздец Британии...
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Правильно сделали. Не)(ер лазить через линию фронта по пенсии.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики обстреляли пункт пропуска "Марьинка"
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