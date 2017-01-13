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 ФСБ подготовило фигуранту "дела Хизб ут-Тахрир" Сируку обвинение в насильственном захвате власти в России, - адвокат

Фигуранту "дела Хизб ут-Тахрир" Вадиму Сируку в ФСБ России подготовили новое обвинение по ст. 278 Уголовного кодекса РФ (Насильственный захват власти или насильственное удержание власти).

Об этом в комментарии Центру информации о правах человека заявил крымский адвокат Эмиль Курбединов, передает Цензор.НЕТ.

"Эта информация официальная. Она поступила от следователя ФСБ РФ Сергея Махнева. В телефонном режиме он сообщил, что во вторник Вадиму Сируку будет предъявлено обвинение по ст. 278 УК РФ "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти". Также мои коллеги сообщили, что их подзащитным по "ялтинской четверке" будут вменяться такие же обвинения", - сказал Курбединов.

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"Ялтинская четверка" - это крымские мусульмане, которых арестовали 11 февраля 2016 года в Крыму. Вместе с Вадимом Сируком в тот день арестовали также Энвера Бекирова, Эмира-Усеина Куку и Муслима Алиева. С тех пор крымчане постоянно находятся в СИЗО Симферополя.

По мнению адвоката, подобные обвинения будут предъявлять и остальным фигурантам дела "Хизб ут-Тахрир". Также адвокат уверен, что несколько уголовных дел, которые открыты в отношении крымских мусульман, будут объединять в одно производство.

"Они сейчас предъявят обвинения и сразу вынесут постановление об объединении. Это будет сделано в течении недели. Это будет одно уголовное дело по обвинению каждого и по статье за участие в "Хизб ут-Тахрир", и по статье "Насильственный захват власти", - сказал Эмиль Курбединов.

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Он считает, что подобные обвинения могут предъявить тем крымчанам, дела которых еще не рассматривались в суде. По мнению адвоката, новую уголовную статью добавляют, чтоб затянуть сроки расследования уголовного дела, которое по делу Вадима Сирука и "ялтинской четверки" длится уже почти год.
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