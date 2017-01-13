 Москва ответит Евросоюзу за "визовый геноцид" населения Крыма, - МИД РФ

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Невыдача виз по территориальному принципу, по признаку волеизъявления граждан или их политических взглядов является несоблюдением всевозможных международных обязательств странами, которые на это идут, - подчеркнул он. - Считаем, что это, по сути, является ничем не оправданным коллективным наказанием населения Крыма и Севастополя, что напоминает своего рода визовой геноцид".
Как сообщил российский дипломат, к разработанным Еврокомиссией и Европейской внешнеполитической службой в июле 2016 года и носящим рекомендательный характер "Руководящим принципам" присоединились к настоящему времени 13 стран Евросоюза, а также входящие в шенгенскую зону Швейцария, Лихтенштейн и Норвегия. "Они решили не признавать российских общегражданских загранпаспортов, выдаваемых жителям Крыма и Севастополя как непосредственно на территории полуострова, так и в других субъектах Российской Федерации", - пояснил высокопоставленный дипломат.
В отношении этих стран Россия применяет ответные меры, которые, как отметил Мешков, с одной стороны, достаточно чувствительны, а с другой, не нарушают существующие российские обязательства в миграционной сфере. "Суть этих мер я бы предпочел пока не комментировать, эти страны предупреждены, в чем они состоят", - добавил он.
1470 36
Материалы по теме: Оккупация Крыма
Кремль позицию Тиллерсона по Крыму "принимает к сведению и продолжит терпеливо разъяснять суть этого вопроса", - Песков(52)
Позиция Вашингтона звучит четко: разговор с РФ будет происходить с позиции силы, - Чалый(79)
"Это был захват территории", - кандидат на пост госсекретаря США Тиллерсон об оккупации Крыма(285)
После высказываний о Крыме кандидату в президенты Франции Ле Пен могут закрыть въезд в Украину, - СБУ(145)
История с турецким судном River Eregli подтверждает: нефиг в оккупированном Крыму шастать(0)
Апелляционный суд решит, где будут судить за госизмену крымских депутатов(44)
Прокуратура направила в суд обвинения в отношении 11 бывших депутатов Верховной Рады Крыма за содействие в оккупации полуострова(7)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Юлія Тимошенко - може прожити без України
Володимир Гройсман - може прожити без України
Арсен Аваков - може прожити без України
........
Андрій Парубій - без України ніхто
Володимир Огризко - без України ніхто
Андрій Садовий - без України ніхто
Ірина Геращенко - без України ніхто
........
На головні і силові посади вибирати слід лише тих хто пропаде без України
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Около трети россиян рискуют оказаться за чертой бедности. Такой вывод содержится в докладе «Риски бедности и ресурсы домохозяйств», подготовленном специалистами Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС). Документ оказался в распоряжении «Газеты.Ru».
В опросе экспертов РАНХиГС приняли участие 3,5 тысячи жителей России. Итоги исследования показали, что риск оказаться бедными (то есть получать доход менее 9956 рублей в месяц) имеет 28,8% населения.
Основными факторами, которые способствуют обеднению населения, экономисты назвали потерю работы, а также закредитованность, наличие несовершеннолетних детей и проживание в сельской местности. Кроме того, на материальное положение россиян влияет продолжающееся падение реально располагаемых денежных доходов (с учетом обязательных платежей и инфляции).
В докладе РАНХиГС отмечается, что в 2016 году около 70% жителей РФ, считающихся обеспеченными, экономили на любых расходах, в первую очередь на продуктах питания, развлечениях и отпуске, одежде и обуви. При этом чуть меньше половины населения страны имеет кредиты и займы, а у каждого восьмого должника имеется просрочка по одному или нескольким кредитам. Из работающих россиян 22% полагают, что могут быть уволены в текущем году.
п.с: да нам только лучше от этого....искандеры смеются)))
https://republic.ru/posts/78472
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=GMuwVrsuxTc
Ответить
Вагон получив удобрений
В далеком полярном колхозе,
Якутский непризнанный гений
Слепил петуха из навоза.
Навоз, говорят, был коровий
(Откуда у них там коровы?).
Петух четырех- был метровый,
Почти как Владимир здоровый,
Почти как Владимир Великий,
В Москве прописавшийся ныне,
Сбежавший от киевской клики
Бандеровцев на Украине,
Креститель, герой, полководец,
Каких Русь святая не знает,
И так петушивший народец,
Что и Айзеншпис отдыхает.
Пока на Руси дальновидно
Князей из го..на не ваяют,
Владимир, конечно, солидней
И так, как петух, не воняет.
Но он беззащитен, бедняга,
Пусть ликом своим и суровый.
Защитой ему лишь бумага
За подписью Малого Вовы.
Петух же, пускай он и ..раный,
Хранится надежней собрата.
Ведь скульптор ему для охраны
Слепил из дерьма танк «Армата».
Коровьего там не хватало,
Зато человечьего масса.
Немало отменного кала
Из Крыма пришло, из Донбасса.
В Расее в го..не и спасенье,
И жизни залог, и победы.
Великий Союз Стад Расеи
Зовется незря «дерьмоеды».
Когда те ж пиндосы сказали:
«Вот в ..опу вам санкции, братцы!» -
Кто ел пармезан из Рязани?
Уж лучше навоза нажраться!
Теперь ясно вижу затею
Какого-нибудь депутата:
Стоит у крыльца Мавзолея
Го..ённая эта «Армата».
Железные там чо-то глохнут -
То болт недокрутят, то гайку,
И куры расейские дохнут,
Петух из дерьма ж - балалайку!
Пусть Запад коллайдеры строит,
Завидовать нам не пристало.
Мы, если Володя позволит,
Построим каллайдер! Из кала.
Пусть Маск запускает ракеты,
Нам нечего маскироваться.
Мы лепим такие конфеты,
Что как им там не обо..раться.
Мы сможем украсить на шару
Москву нашу, как по заказу,
Царь-Танком и Царь-Петушарой -
И дальше жить в противогазах.
Кому-то дерьмо как цикута,
В Расее ж - духовная скрепа.
Послать го..неца бы якуту,
Он нам еще Путина слепит.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Малазийский боинг...Малазийский боинг...Малазийский боинг...
Ответить
Ответить
Ответить
Недопечатали мелочь, но самую главную:
"... несоблюдением всевозможных международных обязательств КРЕМЛЕ-БАНДОЙ".
Ответить
Ответить
Ответить
Ясно вата, или боярышник последние извилины выпрямил и сгладил?
Ответить