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 Москва ответит Евросоюзу за "визовый геноцид" населения Крыма, - МИД РФ

Россия считает невыдачу виз жителям оккупированного ею Крыма "несоблюдением всевозможных международных обязательств".

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Также читайте: Оккупировав Крым, РФ нарушила более 400 двухсторонних и международных договоров, - замминистра информполитики Джапарова

"Невыдача виз по территориальному принципу, по признаку волеизъявления граждан или их политических взглядов является несоблюдением всевозможных международных обязательств странами, которые на это идут, - подчеркнул он. - Считаем, что это, по сути, является ничем не оправданным коллективным наказанием населения Крыма и Севастополя, что напоминает своего рода визовой геноцид".

Как сообщил российский дипломат, к разработанным Еврокомиссией и Европейской внешнеполитической службой в июле 2016 года и носящим рекомендательный характер "Руководящим принципам" присоединились к настоящему времени 13 стран Евросоюза, а также входящие в шенгенскую зону Швейцария, Лихтенштейн и Норвегия. "Они решили не признавать российских общегражданских загранпаспортов, выдаваемых жителям Крыма и Севастополя как непосредственно на территории полуострова, так и в других субъектах Российской Федерации", - пояснил высокопоставленный дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резолюция ООН закрепляет за Россией статус оккупанта и ее ответственность за нарушение прав человека в Крыму, - Порошенко

В отношении этих стран Россия применяет ответные меры, которые, как отметил Мешков, с одной стороны, достаточно чувствительны, а с другой, не нарушают существующие российские обязательства в миграционной сфере. "Суть этих мер я бы предпочел пока не комментировать, эти страны предупреждены, в чем они состоят", - добавил он.
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Все эуропейцы, не видать вам ягеля и блинов с лопаты
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Про сонячний Магадан і лазурне узберіжжя моря Лаптьових вам лишається лише мріяти ))))
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Ответит-ответит, за всё ответит. Придет время придется ответить.
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Визовый геноцид? А сколько уже крымчан умерло от виз?
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Петро Порошенко - може прожити без України
Юлія Тимошенко - може прожити без України
Володимир Гройсман - може прожити без України
Арсен Аваков - може прожити без України
........
Андрій Парубій - без України ніхто
Володимир Огризко - без України ніхто
Андрій Садовий - без України ніхто
Ірина Геращенко - без України ніхто
........
На головні і силові посади вибирати слід лише тих хто пропаде без України
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Трохи дивний реестр,з яких критеріїв складався)))))
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Чому Аваков та Горйсман може, а Садовий ні? Тому що ви поки не здогадуєтеся про зарубіжні активи Садового і чомусь впевнені що такі є у Гройсмана?
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так вот почему дымоносца мудакова погнали в мурманск!...хотят подлые кацапы экологическую катастрофу устроить в Ла-Манше...
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Привыкайте рашисты к попаболи за Крым и Донбасс. И так будет до той поры пока не свалите с оккупированных территорий в свои мокшанские болота.
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ЭКОНОМИСТЫ ПРЕДРЕКЛИ НИЩЕТУ КАЖДОМУ ТРЕТЬЕМУ РОССИЯНИНУ

Около трети россиян рискуют оказаться за чертой бедности. Такой вывод содержится в докладе «Риски бедности и ресурсы домохозяйств», подготовленном специалистами Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС). Документ оказался в распоряжении «Газеты.Ru».

В опросе экспертов РАНХиГС приняли участие 3,5 тысячи жителей России. Итоги исследования показали, что риск оказаться бедными (то есть получать доход менее 9956 рублей в месяц) имеет 28,8% населения.

Основными факторами, которые способствуют обеднению населения, экономисты назвали потерю работы, а также закредитованность, наличие несовершеннолетних детей и проживание в сельской местности. Кроме того, на материальное положение россиян влияет продолжающееся падение реально располагаемых денежных доходов (с учетом обязательных платежей и инфляции).

В докладе РАНХиГС отмечается, что в 2016 году около 70% жителей РФ, считающихся обеспеченными, экономили на любых расходах, в первую очередь на продуктах питания, развлечениях и отпуске, одежде и обуви. При этом чуть меньше половины населения страны имеет кредиты и займы, а у каждого восьмого должника имеется просрочка по одному или нескольким кредитам. Из работающих россиян 22% полагают, что могут быть уволены в текущем году.

п.с: да нам только лучше от этого....искандеры смеются)))
https://republic.ru/posts/78472


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Насрут по дверь? Но сперва попросять жрать, ибо срать нечем ...
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*Основано на реальных событиях

Вагон получив удобрений
В далеком полярном колхозе,
Якутский непризнанный гений
Слепил петуха из навоза.

Навоз, говорят, был коровий
(Откуда у них там коровы?).
Петух четырех- был метровый,
Почти как Владимир здоровый,

Почти как Владимир Великий,
В Москве прописавшийся ныне,
Сбежавший от киевской клики
Бандеровцев на Украине,

Креститель, герой, полководец,
Каких Русь святая не знает,
И так петушивший народец,
Что и Айзеншпис отдыхает.

Пока на Руси дальновидно
Князей из го..на не ваяют,
Владимир, конечно, солидней
И так, как петух, не воняет.

Но он беззащитен, бедняга,
Пусть ликом своим и суровый.
Защитой ему лишь бумага
За подписью Малого Вовы.

Петух же, пускай он и ..раный,
Хранится надежней собрата.
Ведь скульптор ему для охраны
Слепил из дерьма танк «Армата».

Коровьего там не хватало,
Зато человечьего масса.
Немало отменного кала
Из Крыма пришло, из Донбасса.

В Расее в го..не и спасенье,
И жизни залог, и победы.
Великий Союз Стад Расеи
Зовется незря «дерьмоеды».

Когда те ж пиндосы сказали:
«Вот в ..опу вам санкции, братцы!» -
Кто ел пармезан из Рязани?
Уж лучше навоза нажраться!

Теперь ясно вижу затею
Какого-нибудь депутата:
Стоит у крыльца Мавзолея
Го..ённая эта «Армата».

Железные там чо-то глохнут -
То болт недокрутят, то гайку,
И куры расейские дохнут,
Петух из дерьма ж - балалайку!

Пусть Запад коллайдеры строит,
Завидовать нам не пристало.
Мы, если Володя позволит,
Построим каллайдер! Из кала.

Пусть Маск запускает ракеты,
Нам нечего маскироваться.
Мы лепим такие конфеты,
Что как им там не обо..раться.

Мы сможем украсить на шару
Москву нашу, как по заказу,
Царь-Танком и Царь-Петушарой -
И дальше жить в противогазах.

Кому-то дерьмо как цикута,
В Расее ж - духовная скрепа.
Послать го..неца бы якуту,
Он нам еще Путина слепит.


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И какой же будет ответ? Дебилка захарова зальет глаза и спляшет "калинку"? Это конечно ужасное зрелище,но не настолько,чтобы давать визы.
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Пускай Крысчане попробуют заехать в Европу с территории Сирии в виде беженцев может быть получится
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Бяда кака! Эт шож теперича, миллионы бедных европейцев не смогут посетить Саранск, Пензу, магадан, Соликамск?
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"Несоблюдение"?.. Эт кто там п...ит? Хай другую мантру попробуют:
Малазийский боинг...Малазийский боинг...Малазийский боинг...
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Интересно, что на гербе США белоголовый орлан, обитающий только в США, а на гербе паРАШИ - двухголовый орел, обитающий только в России
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Ой,а запретите своим подданным в Штаты ездить,а то до нас теща погостить собирается,ведьма коммуняцкая.
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КРЕМЛЁВСКИЕ ИДИОТЫ !!!
Недопечатали мелочь, но самую главную:
"... несоблюдением всевозможных международных обязательств КРЕМЛЕ-БАНДОЙ".
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Пиздец Европе.Теперь точно запретят посещать деревню Гадюкино,Зажопинского уезда,Мухосранской области.
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Не пустят теперь жителей говенных Ниццы и Флоренции в славный Усть-зажопинск-на-Оби?
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Целому зам министра иностранных дел не понятно почему? Тогда поясню - потому что Крым это Украина, это признают все еврлпейские государства. Следовптельно, жители Крыма для них граждане Украины, а не рф и визы доджны получать в украинские паспорта в посольствпх европейских стран в Киеве.
Ясно вата, или боярышник последние извилины выпрямил и сгладил?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМосква ответит Евросоюзу за "визовый геноцид" населения Крыма, - МИД РФ
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