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Все про:агрессия (1039) Дания (130) Калининград (55) ракеты (434) Россия (64664)

 Дания увеличит расходы на оборону из-за российских систем ПРО в Калининградской области

Дания планирует увеличить военные расходы в связи с размещением Россией систем ПРО в Калининградской области, что воспринимается датским правительством как потенциальная угроза.

Об этом заявил в пятницу глава Минобороны королевства Клаус Хьорт Фредериксен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Также читайте: Развертывание российских "Искандеров" в Калининграде является частью информационной войны, - вице-президент Парламентской ассамблеи НАТО Юкнявичене

"Мы можем наблюдать, как русские размещают новые ракеты в Калининграде, которые могут достичь Копенгагена. Разумеется, это серьезный риск", - сказал министр в интервью местной газете "Берлингске".

При этом он заявил, что несмотря на призывы партнеров по НАТО, Дания не может нарастить военные расходы до суммы, эквивалентной 2% от ВВП.

В декабре правительство Дании предложило рамках миссии НАТО направить 200 своих военнослужащих в Эстонию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переброска "Искандеров" в Калининград подрывает безопасность Европы, - Госдеп США

Ранее в Калининградской области состоялось размещение новейших российских систем ПРО С-400, оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал", а также перевод на Балтику из состава Черноморского флота двух ракетных корветов "Зеленый дол" и "Серпухов", оснащенных крылатыми ракетами "Калибр-НК".
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Дания- это круто. Оттуда Андерсен со своими сказками
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Жизнь сама по себе является самой прекрасной сказкой...,))
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"При этом он заявил, что несмотря на призывы партнеров по НАТО, Дания не может нарастить военные расходы до суммы, эквивалентной 2% от ВВП." - жадные какие.., украинцы тоже на армию жалели.. - "21-век, кто на нас нападет - рузьке и вообще все кругом братья" Но Дания на нашем дебильном примере учиться не хочет..., странно..
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НА ОМСКЕ ЖЕНЩИНА ОБЛИЛА МУЖА БОЯРЫШНИКОМ И ПОДОЖГЛА

45-летнего пострадавшего доставили в ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи N1, пишет «Вечерний Омск». У него диагностированы ожоги 15 процентов кожного покрова: лица, шеи, груди, живота. По предварительным данным, поздним вечером 11 января пострадавший поссорился со своей женой, с которой проживает в доме по улице Красный Путь. В ходе ссоры 49-летняя женщина облила мужа настойкой «Боярышник» и подожгла его.

п.с:"1000 и 1 способ применения боярышника"
http://inforu.news/2017/01/13/109-785/


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это те русские системы ПРО , при которых Израиль успешно бомбит Сирийские аэропорты ? потратьте деньги на что-нибудь более разумное ...путешествие на Марс например !
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ТЕТЯ РОЗА ‏@ANAKOYHER 5 ч.5 часов назад
- Изя, а что это твоя Роза постоянно отчитывает Путина?
- Ой, Сёма, она могла бы и отпеть. Так повода пока нет.
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Наша Канада‏@NashaCanada

В Японии выращивают органы из стволовых клеток.
В России выращивают одноклеточных, выдают им по стволу, а потом разбирают на органы.


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- Изя, а что такое геополитика?- Если ты про Россию, то это, когда у тебя с экономикой жопа, а понты, как у мировой державы...
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Потомки викингов всполошились и начали искать по кладовкам, где там прадедушкин меч завалялся, сейчас наточат и будут цапам головы рубить как в прежние времена.
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Российские пограничники завернули уже несколько автобусов с украинскими гастарбайтерами

Российские пограничники не впустили на территорию РФ преимущественно людей, которые ехали на микроавтобусах и постоянно работают в соседнем государстве, сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
"Преимущественно, это люди, которые ехали микроавтобусами и постоянно работают на территории РФ, но им отказали, якобы опираясь на то, что у них недостаточно финансового обеспечения для пребывания на территории РФ. Соответственно, людей вернули и лишь шестерым, это водители транспортных средств, выдали документы о том, что их действительно официально не пропустили на территорию России", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".
"Всех остальных просто завернули без каких-либо дополнительных пояснений. Мы продолжаем отслеживать эту тенденцию и в свою очередь проинформировали все заинтересованные правоохранительные органы и Министерство иностранных дел", - добавил Слободян. Ранее РИА Новости Украина сообщали: в четверг вечером Слободян заявил, что российские пограничники не пропустили на территорию РФ 81 гражданина Украины, причиной послужило отсутствие должного денежного обеспечения.
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Правильно сделали , так как им на территории агрессора не***** й делать !
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Boris Borisenko ‏@BorisBorisenko5 2 ч.2 часа назад
Пам'ятайте,курви,Капітана Рейнджерів Армії США Маркіяна Паславського,коли Вас будуть призначати на посади... https://www.facebook.com/brtcomua/posts/1281776611882990 …

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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДания увеличит расходы на оборону из-за российских систем ПРО в Калининградской области
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