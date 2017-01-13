 Дания увеличит расходы на оборону из-за российских систем ПРО в Калининградской области

Об этом заявил в пятницу глава Минобороны королевства Клаус Хьорт Фредериксен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Мы можем наблюдать, как русские размещают новые ракеты в Калининграде, которые могут достичь Копенгагена. Разумеется, это серьезный риск", - сказал министр в интервью местной газете "Берлингске".
При этом он заявил, что несмотря на призывы партнеров по НАТО, Дания не может нарастить военные расходы до суммы, эквивалентной 2% от ВВП.
В декабре правительство Дании предложило рамках миссии НАТО направить 200 своих военнослужащих в Эстонию.
Ранее в Калининградской области состоялось размещение новейших российских систем ПРО С-400, оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал", а также перевод на Балтику из состава Черноморского флота двух ракетных корветов "Зеленый дол" и "Серпухов", оснащенных крылатыми ракетами "Калибр-НК".
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45-летнего пострадавшего доставили в ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи N1, пишет «Вечерний Омск». У него диагностированы ожоги 15 процентов кожного покрова: лица, шеи, груди, живота. По предварительным данным, поздним вечером 11 января пострадавший поссорился со своей женой, с которой проживает в доме по улице Красный Путь. В ходе ссоры 49-летняя женщина облила мужа настойкой «Боярышник» и подожгла его.
п.с:"1000 и 1 способ применения боярышника"
http://inforu.news/2017/01/13/109-785/
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https://www.youtube.com/watch?v=stpuAMjFe1k
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ТЕТЯ РОЗА @ANAKOYHER 5 ч.5 часов назад
- Изя, а что это твоя Роза постоянно отчитывает Путина?
- Ой, Сёма, она могла бы и отпеть. Так повода пока нет.
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В Японии выращивают органы из стволовых клеток.
В России выращивают одноклеточных, выдают им по стволу, а потом разбирают на органы.
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Российские пограничники завернули уже несколько автобусов с украинскими гастарбайтерами
Российские пограничники не впустили на территорию РФ преимущественно людей, которые ехали на микроавтобусах и постоянно работают в соседнем государстве, сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
"Преимущественно, это люди, которые ехали микроавтобусами и постоянно работают на территории РФ, но им отказали, якобы опираясь на то, что у них недостаточно финансового обеспечения для пребывания на территории РФ. Соответственно, людей вернули и лишь шестерым, это водители транспортных средств, выдали документы о том, что их действительно официально не пропустили на территорию России", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".
"Всех остальных просто завернули без каких-либо дополнительных пояснений. Мы продолжаем отслеживать эту тенденцию и в свою очередь проинформировали все заинтересованные правоохранительные органы и Министерство иностранных дел", - добавил Слободян. Ранее РИА Новости Украина сообщали: в четверг вечером Слободян заявил, что российские пограничники не пропустили на территорию РФ 81 гражданина Украины, причиной послужило отсутствие должного денежного обеспечения.
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Пам'ятайте,курви,Капітана Рейнджерів Армії США Маркіяна Паславського,коли Вас будуть призначати на посади... https://www.facebook.com/brtcomua/posts/1281776611882990 …
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