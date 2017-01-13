 С погибшим бойцом 24-й мехбригады Игорем Клымюком попрощались в Луцке

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.
Траурный кортеж проехал по главным улицам Луцка, после чего отправился в родное село бойца - Гирка Полонка.
Игорь служил гранатометчиками в 24-й механизированной бригаде. Последний раз выходил на связь с родными 9 января, а уже на следующий день во время артобстрела боевиков был смертельно ранен.
Люди на коленях отдали последний долг земляку. У дома Клымюка отслужили панихиду. Похоронят его в родном селе в субботу.
Одноклассник бойца Михаил Бальбуза вспоминает: "Он по собственной инициативе ушел, он так захотел. Несколько человек даже пошло. Есть еще один одноклассник, тоже пошел и служит сейчас. Он отслужил и продолжал дальше контракт".
Учительница погибшего Анна Станько-Присяжнюк говорит: "Семья патриотическая, семья очень проукраинская, любят свое государство и детей воспитывают в таком же духе. И Игорь, наверное, пошел защищать свою Родину, потому что знал, что так надо".
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Спи спокійно, братику... Прощення не буде!!!
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Если бы вся была такая Украина - руззкой сволоты не было бы и близко , не было бы столько погибших....
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Большое спасибо за сочувствие и уважение к нашему народу и многострадальной Украине. Добро никогда не забываем.
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