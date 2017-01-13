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 С погибшим бойцом 24-й мехбригады Игорем Клымюком попрощались в Луцке

смерть ато

На Волынь доставили тело погибшего в зоне АТО военнослужащего Игоря Клымюка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

Траурный кортеж проехал по главным улицам Луцка, после чего отправился в родное село бойца - Гирка Полонка.

Игорь служил гранатометчиками в 24-й механизированной бригаде. Последний раз выходил на связь с родными 9 января, а уже на следующий день во время артобстрела боевиков был смертельно ранен.

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Люди на коленях отдали последний долг земляку. У дома Клымюка отслужили панихиду. Похоронят его в родном селе в субботу.

Одноклассник бойца Михаил Бальбуза вспоминает: "Он по собственной инициативе ушел, он так захотел. Несколько человек даже пошло. Есть еще один одноклассник, тоже пошел и служит сейчас. Он отслужил и продолжал дальше контракт".

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Учительница погибшего Анна Станько-Присяжнюк говорит: "Семья патриотическая, семья очень проукраинская, любят свое государство и детей воспитывают в таком же духе. И Игорь, наверное, пошел защищать свою Родину, потому что знал, что так надо".
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Царство небесне! Слава герою! Слава Україні!
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Вічна пам'ять і царство небесне, співчуття і жаль родичам. Скільки ж іще будемо ховати синів України?
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Господь наш Иисус Христос, благовествуя спасение, сказал саддукеям: "А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы" (Лк. 20: 37-38)
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Вічна пам'ять і уклінна дяка Герою від імені наших дітей і онуків! Саме за них та їхню Україну він відділ своє юне життя! Прости нас, хлопче, старше покоління. Це мала б бути наша війна і вона мала б бути років на 20 раніше!
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не надо фоткаться на фронте. давать интервью. все потом , после.
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12 січ.ЗСУ - НАША ГОРДІСТЬ! ‏@UaForces@UaForces Не дивлячись на юний вік, він був справжнім чоловіком, Воїном! І загинув як Воїн!

Спи спокійно, братику... Прощення не буде!!!

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немає більшої любові коли життя за друга покладеш
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"Семья патриотическая, семья очень проукраинская, любят свое государство и детей воспитывают в таком же духе. И Игорь, наверное, пошел защищать свою Родину, потому что знал, что так надо"

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Если бы вся была такая Украина - руззкой сволоты не было бы и близко , не было бы столько погибших....
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Саня Рига Латвия
Большое спасибо за сочувствие и уважение к нашему народу и многострадальной Украине. Добро никогда не забываем.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС погибшим бойцом 24-й мехбригады Игорем Клымюком попрощались в Луцке
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