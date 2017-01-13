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 "Факты, установленные следствием, полностью перечеркнут ту ложь и пиар-войну, которая ведется против меня", - Пашинский о перекрестном допросе

Депутат парламента от фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский доволен результатами сегодняшнего перекрестного допроса, который состоялся между ним и вторым участником конфликта Вячеславом Химикусом в столичной больнице №9, где проходит лечение последний.

Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

На просьбу прокомментировать заявление экс-главы администрации Януковича и политического беглеца в России Андрея Портнова о якобы доказательстве вины Сергея Пашинского во время сегодняшнего перекрестного допроса нардеп заявил: "Во-первых, комментировать человека, который находится в розыске за преступления против собственного народа и государства, я не буду. Понятно, что такие как Портнов, которые после Майдана сбежали в Россию, что они всеми возможными и невозможными способами расшатывают ситуацию, и пытаются скомпрометировать в том числе и меня, как активного участника процесса развития нашего государства в последние три года. Во-вторых, что касается самого допроса, то я хочу обратить ваше внимание, что есть уголовная ответственность за разглашение материалов досудебного следствия без разрешения следователя. В-третьих, я очень доволен этим восьмичасовым почти допросом, который состоялся, потому что я абсолютно четко и ответственно заявляю, что все точки над "і" в процессе этого многочасового действа были поставлены. Думаю, что остались только мелкие технические детали, и ситуация меня полностью удовлетворила", - сказал он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Дело возбуждено по моему заявлению и я заинтересован в максимально скрупулезном расследовании", - Пашинский о допросе в прокуратуре. ВИДЕО

Нардеп также отметил, что благодарен следственной группе, которая, по его словам, провела колоссальную работу, а также всем участникам процесса.

"Для меня эта ситуация уже закрыта. Я доволен. Еще раз, уверен, что факты, установленные следствием, полностью перечеркнут ту ложь, и ту пиар-войну, которая ведется против меня. А против меня ведется всякой нечистью пиар-война, не первая и, увы, не последняя", - добавил Пашинский.

В то же время, отвечая на вопрос о том, откуда, по его мнению, Андрей Портнов черпает информацию о ходе следствия, Пашинский заявил: "Насколько я понимаю, госпожа адвокат, которая защищает Вячеслава Химикуса (Марина Паринова - ред.) она имеет к этому господину (Андрею Портнову - ред.) непосредственное отношение. Вы же знаете, что люди работают на своего работодателя. Вот эта дама и отрабатывает свою работу. Но пусть это будет на ее совести", - заключил Пашинский.

Тем временем, адвокат Химикуса Марина Паринова сегодня в комментарии журналистам подтвердила тот факт, что много лет работала с Портновым и общается с ним по сей день. "Он (Портнов - ред.) открыто заявил, что собрал группу адвокатов и предоставляет помощь защите (Химикусу - ред.)", - добавила Паринова.

Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.

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Вместе с тем, второй участник инцидента утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.

Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм. В полиции заявили, что изъяли две гильзы.

"На оружие было разрешение, соответственно, его изъято, изъято само оружие и патроны, и изъято все, что имел народный депутат по этому оружия. Сейчас направлен запрос с целью официального подтверждения выдачи этого оружия в органы, которые выдавали и подтверждения разрешений, которые у него были", - заявил представитель прокуратуры.

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13 января между Сергеем Пашинским и вторым участником инцидента состоялся перекрестный допрос, после чего бывший глава администрации Януковича Андрей Портнов заявил о якобы доказательстве вины Пашинского. Нардеп в свою очередь опроверг эту информацию, назвав ее ложью.

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Пашинський на долю НФ вже ніяк не впливає. Можна подумати щось вирішиться і народ полюбить Сєню, якщо Пашинського посадять?
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Согласен, но из таких ничтожеств сотканы все эти партейки. Они там намертво связаны друг с другом общими делишками, враньём и тем, что им похер народ и судьба страны. Выдёргивая их по-одному, за ушко, да на солнышко, ослабляем их "стройные ряды".
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Потрібно не чистити ряди ригоподібних проектів, а створювати власні партії. Хай спочатку це будуть міські "клуби за інтересами", які збираються для досягнення окремої локальної цілі. Але потім вони почнуть об'єднуватися в більші формації. Головне навчитися працювати разом і відстоювати спільні інтереси а не свої власні.
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Так кто заставил его женушку орать и материться,а его самого-палить из пистолета? Портнов? Ату его!
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мимика отражает душу любого человека ,какой бы артист он не был!физиогномику никто не отменил
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Цей дурник вірить, що хтось серьйозно сприймає рішення українських прокуратури та судів? Кого цікавить, що там напише якийсь суддя з Печерська? Пашинський, ще той дурник.
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так это пиар-воины остановили и рукой пашинского стреляли по ногам населению Украины? ну ебанажврот...
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содержание алкоголя в крови Химикуса было нехилым,а посему получи па Харе..
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Почему нужно узаконить оружие?
Потому что Государство, в лице аваково - пашинских начало убивать нас. И от него надо защищаться!
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ну кто бы и сомневался. Уродливая рожа шоколадно-вафельного режима мародеров во всей красе.
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Этих ХМЫРЕЙ, скорее, угробит наша страна. Народ уже с трудом выдерживает их правление. Они это шкурой чувствуют, отсюда и их параноидальный психоз. Особенно это выражено в НФ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Факты, установленные следствием, полностью перечеркнут ту ложь и пиар-войну, которая ведется против меня", - Пашинский о перекрестном допросе
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