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 Поджигатели двери мэра Херсона создавали "картинку" для российской пропаганды, - Князев

Полиция задержала злоумышленников, которые подожгли дверь квартиры мэра Херсона. Полиция проверяет информацию о том, что заказчиком этого преступления является одна из общественных организаций на территории РФ.

Об этом сегодня, 13 января, сообщил начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Сергей Князев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Поджог двери квартиры городского головы Херсона случился в ночь на 9 ноября 2016 года. Информацию об этом событии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований, квалифицировав действия злоумышленников по ч.2 ст.194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Князев отметил, что 31 декабря 2016 года, во время очередной попытки поджечь дверь квартиры городского головы, работники криминальной полиции задержали двух мужчин: 30-летнего уроженца г. Луганск и 29-летнего жителя г. Херсон.

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"Само по себе это происшествие могло не иметь такого резонанса, если бы наши оппоненты - представители спецслужб Российской Федерации - не "раздували" самих фактов поджогов", - отметил Князев. Он добавил, что каждый такой факт поджога мгновенно распространялся в сети всевозможными общественными организациями, созданными на территории Российской Федерации. Таким образом, злоумышленники пытались убедить всех в неприятии жителями Херсона действий украинской власти.

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Кроме того, правоохранители выяснили, что задержанные злоумышленники готовились в течение 2017 года совершать массовые поджоги дверей квартир и помещений, где расположены отделения различных политических сил. Сейчас судом принято решение об аресте задержанных.
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Представництво Євросоюзу в Україні видало відеоінструкцію Як розпізнати прокремлівських тролів.

Дипломати вважають, що найманих коментаторів в Мережі можна розпізнати в чотири кроки: ідентифікація троля, вивчення передісторії, позначення, ігнорування.

Автори ролика визначили також і ознаки таких інтернет-тролів: коментарі, довше чотирьох рядків; коментарі не по темі, а також образливі і агресивні коментарі та мовленнєві помилки.錀
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Поділити лохтарат на вселяків ботів,це відома тактіка керманичів,нехай плебс чубиться,аби не заважав справі життя,розкраданню держбабла ))))
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Alexey Navalny ‏@navalny 1 дн.1 день назад
Люди заняты работой, не то, что вы - в соцсетях сидите. ФСО стала лидером по просмотру порнофильмов -


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Просто они наконец-то поняли, под шо у них руки заточены...
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и чем мер Херсона так расейской пидерации "насолил" что ему дверь подожгли?
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Цапи полюбляють Херсонщину, бо вона граничить з Кримом. То мер Генічеська, то цей тепер.
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Но это просто глупость, дверь подпаливать, это на уровне каких то разборок подростков из соседних дворов.
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Боярку завезли,дверь мэру подожгли. Осталось насрать на центральной площади и можно начинать прорыв из крыма. Я так понимаю,руслики уверены,что тамошнее население уже готово кричать-путенвведи!😀
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Не ну а че вы хотели. На Херсонщине в продаже появился Боярышник, который и активизировал рузгий мир... так сказать на запах поднялись со своих лежек...
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Ну вот и отлично 30 летний уроженец Луганска и 29 летний житель Херсона пойдут в обменный фонд
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПоджигатели двери мэра Херсона создавали "картинку" для российской пропаганды, - Князев
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