 Поджигатели двери мэра Херсона создавали "картинку" для российской пропаганды, - Князев

Об этом сегодня, 13 января, сообщил начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Сергей Князев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.
Поджог двери квартиры городского головы Херсона случился в ночь на 9 ноября 2016 года. Информацию об этом событии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований, квалифицировав действия злоумышленников по ч.2 ст.194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Князев отметил, что 31 декабря 2016 года, во время очередной попытки поджечь дверь квартиры городского головы, работники криминальной полиции задержали двух мужчин: 30-летнего уроженца г. Луганск и 29-летнего жителя г. Херсон.
"Само по себе это происшествие могло не иметь такого резонанса, если бы наши оппоненты - представители спецслужб Российской Федерации - не "раздували" самих фактов поджогов", - отметил Князев. Он добавил, что каждый такой факт поджога мгновенно распространялся в сети всевозможными общественными организациями, созданными на территории Российской Федерации. Таким образом, злоумышленники пытались убедить всех в неприятии жителями Херсона действий украинской власти.
Кроме того, правоохранители выяснили, что задержанные злоумышленники готовились в течение 2017 года совершать массовые поджоги дверей квартир и помещений, где расположены отделения различных политических сил. Сейчас судом принято решение об аресте задержанных.
1567 22
Материалы по теме: Будни полиции
Нацполиция задержала две группы "клофелинщиков" в Запорожье и Черновцах, - начальник Департамента уголовного розыска Князев. ВИДЕО(4)
В течение первых 9 дней нового года в Украине зарегистрированы 51 убийство, 15 изнасилований и 444 грабежа, - Нацполиция(53)
Молодой мужчина выстрелил себе в голову прямо в ресторане в центре Киева, - Нацполиция(121)
Ночная стрельба на Русановке в Киеве: полиция разыскивает злоумышленника, убившего 40-летнего местного жителя. ФОТОрепортаж(63)
Їжа - синонім свободи по-російськи(0)
Правоохранители ищут взрывчатку в здании харьковского суда, - Нацполиция(5)
Полицейским понадобилось 15 минут, чтобы найти и задержать вооруженного ножом грабителя в Жмеринке(67)
Ответить
Дипломати вважають, що найманих коментаторів в Мережі можна розпізнати в чотири кроки: ідентифікація троля, вивчення передісторії, позначення, ігнорування.
Автори ролика визначили також і ознаки таких інтернет-тролів: коментарі, довше чотирьох рядків; коментарі не по темі, а також образливі і агресивні коментарі та мовленнєві помилки.錀
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Люди заняты работой, не то, что вы - в соцсетях сидите. ФСО стала лидером по просмотру порнофильмов -
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить