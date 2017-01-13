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 Минспорт РФ не будет финансировать выступления российских спортсменов под нейтральным флагом

Министерство спорта России не может выделять средства на выступления российских легкоатлетов на турнирах Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) под нейтральным флагом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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"На данный момент Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) получена только одна заявка на индивидуальный допуск - Марии Кучиной. Сколько еще заявок ожидаем получить? Сложность заключается в том, что стоит вопрос: на какие деньги поедут спортсмены на эти соревнования, если получат допуск? По линии Министерства спорта РФ их выезд на соревнования в качестве нейтральных спортсменов не может быть оплачен", - заявил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

"Эту тему мы планируем обсудить в ходе очередной встречи с рабочей группой ИААФ. Возможно, для кого-то из спортсменов может быть сделано исключение", - добавил глава федерации.

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Встреча представителей российской федерации с рабочей группой ИААФ состоится 23-24 января в России. 3 января ИААФ опубликовала критерии подачи заявок на выступления россиян под нейтральным флагом. Ранее Шляхтин заявил, что заявки российских спортсменов на участие в турнирах ИААФ будут поданы коллективно. Российские легкоатлеты не допускаются к участию в международных стартах из-за дисквалификации ВФЛА.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет принял решение о продлении санкций в отношении РФ, которые были введены в связи с допинговым скандалом в российском спорте.
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да и правильно... а то ишь хотели на халяву...без идеологической нагрузки
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главное шо-бы) боярышником с мельдонием не снабжали!
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отлично - это так же как антисанкцыии - если запад не бьёт по людям, то сами хляшь по морде своему народу - отлично, я поддерживаю такой выбор.
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Друзья Украинцы, извиниете за офф топик. Но теперь по Государственному Каналу Литовской Телевидинии показывает концерт посвешеный событиям 13 января 1991 года в Вильнюсе, когда советы расстреивали литовцев. Но - в этой програме все благодарят Украинцам за поддержку и вырожает поддержку Украине. Теперь говорят ,,Слава Украине" и СМС собирают денги для Украины. Собрано уже 52 000 евро. Максимум репост. Теперь в Литве 21 час 36 минут. за минуты литовцы отправляют 1 000 евро. Я отправил 5 смс. 1 смс - 2 евро.
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Roberto Kefirini
Спасибо,Дружище,за поддержку и доброе слово!
Щиро дякую!!!
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В Латвии тоже болеют за Украину ...... и желают только всего хорошего ....С Новым ( старым ) годом уважаемый украинский народ....
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А как-же русские своих не бросают? Или те, кто не употреблял мельдоний - не русские?
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Нее они отработанные гандоны. Сверху над тобой висит уже один всрюцкий спиртсмен.
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Та, ниже плинтуса, по российски, это не предел...
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Друзья Украинцы, извиниете за офф топик. Но теперь по Государственному Каналу Литовской Телевидинии показывает концерт посвешеный событиям 13 января 1991 года в Вильнюсе, когда советы расстреивали литовцев. Но - в этой програме все благодарят Украинцам за поддержку и вырожает поддержку Украине. Теперь говорят ,,Слава Украине" и СМС собирают денги для Украины. Собрано уже 57 000 евро. Максимум репост. Теперь в Литве 21 час 42 минут.
blue-yellow.lt этот адрес указан на Литовском телевидинии. Украина, сестра, ты не одна. Слава Украине.
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А кто-то из украинских артистов в концерте участвует?
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дякуем...не зря лесных братьев и бандеровцев репрессировали одновременно и в одни и те же лагеря и поселения.
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С понтом у России был свой а не Андреевский _Власовский флаг.
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о, посмотрите на этого интелектуала - любитель и поддерживает руских соотечественниковп и политику россии интелектуал собрал аж 10 персон на митинг в Латвие

Piektdienas vakarā pie valdības ēkas Krievijas tautiešu politikas atbalstītāja Staņislava Bukaina organizētā akcija pulcējusi aptuveni desmit cilvēkus.


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В Сербии задержали подозреваемого в перевороте в Черногории, попавшего на фото с Лавровым :Неманья Ристич стал широко известен после публикации фотографии, на которой он стоит рядом с российским министром иностранных дел.
Глава МВД Сербии сообщил о задержании двух человек в связи с подозрениями в их причастности к попытке государственного переворота в Черногории.
Об этом сообщает «Радио Свобода»
Речь идет о Предраге Боджичевиче и Неманье Ристичe, которые, как считает следствие, пытались свергнуть правительство Черногории после получения им в декабре 2015 года приглашения вступить в НАТО.
Власти Черногории ранее призывали Сербию арестовать и выдать Подгорице двоих задержанных - для предания их суду за причастность к попытке свержения государственной власти в октябре 2016 года.Ранее главный прокурор Черногории назвал имена двоих российских граждан - Владимира Попова и Эдуарда Широкова, - подозреваемых в организации попытки переворота в Подгорице.
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