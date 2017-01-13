 Минспорт РФ не будет финансировать выступления российских спортсменов под нейтральным флагом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"На данный момент Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) получена только одна заявка на индивидуальный допуск - Марии Кучиной. Сколько еще заявок ожидаем получить? Сложность заключается в том, что стоит вопрос: на какие деньги поедут спортсмены на эти соревнования, если получат допуск? По линии Министерства спорта РФ их выезд на соревнования в качестве нейтральных спортсменов не может быть оплачен", - заявил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
"Эту тему мы планируем обсудить в ходе очередной встречи с рабочей группой ИААФ. Возможно, для кого-то из спортсменов может быть сделано исключение", - добавил глава федерации.
Встреча представителей российской федерации с рабочей группой ИААФ состоится 23-24 января в России. 3 января ИААФ опубликовала критерии подачи заявок на выступления россиян под нейтральным флагом. Ранее Шляхтин заявил, что заявки российских спортсменов на участие в турнирах ИААФ будут поданы коллективно. Российские легкоатлеты не допускаются к участию в международных стартах из-за дисквалификации ВФЛА.
Напомним, ранее Международный олимпийский комитет принял решение о продлении санкций в отношении РФ, которые были введены в связи с допинговым скандалом в российском спорте.
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http://www.5.ua/svit/razom-do-peremohy-sohodni-u-lytvi-vidbudetsia-osoblyvyi-kontsert-na-pidtrymku-ukrainy-135921.html
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Спасибо,Дружище,за поддержку и доброе слово!
Щиро дякую!!!
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blue-yellow.lt этот адрес указан на Литовском телевидинии. Украина, сестра, ты не одна. Слава Украине.
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Piektdienas vakarā pie valdības ēkas Krievijas tautiešu politikas atbalstītāja Staņislava Bukaina organizētā akcija pulcējusi aptuveni desmit cilvēkus.
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Глава МВД Сербии сообщил о задержании двух человек в связи с подозрениями в их причастности к попытке государственного переворота в Черногории.
Об этом сообщает «Радио Свобода»
Речь идет о Предраге Боджичевиче и Неманье Ристичe, которые, как считает следствие, пытались свергнуть правительство Черногории после получения им в декабре 2015 года приглашения вступить в НАТО.
Власти Черногории ранее призывали Сербию арестовать и выдать Подгорице двоих задержанных - для предания их суду за причастность к попытке свержения государственной власти в октябре 2016 года.Ранее главный прокурор Черногории назвал имена двоих российских граждан - Владимира Попова и Эдуарда Широкова, - подозреваемых в организации попытки переворота в Подгорице.
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