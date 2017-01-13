 Стратегия информационной реинтеграции Крыма будет представлена в марте, - Мининформполитики

Об этом в пятницу на пресс-конференции заявила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Из главного, что мы собираемся представить в 2017 году - это Стратегия информационной реинтеграции Крыма. Это документ, который даст возможность направить месседжи каждой аудитории - Украине, Крыму и миру и даст понять, как разговаривать с каждой из этих аудиторий", - пояснила Джапарова.
По ее мнению, Стратегия поможет приблизить к мировому сообществу проблемы Крыма и подскажет, как украинцам быть более активными в крымском направлении. "Если каждый украинец будет искренне переживать за Крым и соответственно влиять на политический дискурс, политики больше будут заниматься Крымом", - считает Джапарова.
"И самая деликатная и чувствительная аудитория сегодня - это Крым. Это наши украинцы, которые чувствуют себя оторванными от Украины и чувствуют, что о них забывают", - добавила она. По мнению замминистра, на создание мифов о том, что Крым не нужен Украине и миру, работает огромная и мощная пропогандистская машина России.
"И также, как из крымчан они делают "террористов", "диверсантов" и "экстремистов", также умышленно они создают мифы об украинцах и дискредитируют Украину. Наш документ о том, что крымчане - не безразличны украинцам", - резюмировала Джапарова.
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не ужели в этой конторе могут шо-то реальное написать?!
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Пока народ хлопает ушами и думает, где взять денег на еду, "илита" зря время не теряет. Ибо знают, что, убегая, придется отстреливаться.
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Русские опасней нацистов. Нацистом мог стать лишь "ариец".
Русским может стать каждый. Стоит лишь предать свой народ, его культуру, язык.
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