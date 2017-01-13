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 Стратегия информационной реинтеграции Крыма будет представлена в марте, - Мининформполитики

Министерство информационной политики Украины представит в марте 2017 года Стратегию информационной реинтеграции Крыма.

Об этом в пятницу на пресс-конференции заявила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Из главного, что мы собираемся представить в 2017 году - это Стратегия информационной реинтеграции Крыма. Это документ, который даст возможность направить месседжи каждой аудитории - Украине, Крыму и миру и даст понять, как разговаривать с каждой из этих аудиторий", - пояснила Джапарова.

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По ее мнению, Стратегия поможет приблизить к мировому сообществу проблемы Крыма и подскажет, как украинцам быть более активными в крымском направлении. "Если каждый украинец будет искренне переживать за Крым и соответственно влиять на политический дискурс, политики больше будут заниматься Крымом", - считает Джапарова.

"И самая деликатная и чувствительная аудитория сегодня - это Крым. Это наши украинцы, которые чувствуют себя оторванными от Украины и чувствуют, что о них забывают", - добавила она. По мнению замминистра, на создание мифов о том, что Крым не нужен Украине и миру, работает огромная и мощная пропогандистская машина России.

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"И также, как из крымчан они делают "террористов", "диверсантов" и "экстремистов", также умышленно они создают мифы об украинцах и дискредитируют Украину. Наш документ о том, что крымчане - не безразличны украинцам", - резюмировала Джапарова.
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позднее зажигание? интересно, заведётся или нет?
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в начале было слово...
не ужели в этой конторе могут шо-то реальное написать?!
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Друзья Украинцы, извиниете за офф топик. Но теперь по Государственному Каналу Литовской Телевидинии показывает концерт посвешеный событиям 13 января 1991 года в Вильнюсе, когда советы расстреивали литовцев. Но - в этой програме все благодарят Украинцам за поддержку и вырожает поддержку Украине. Теперь говорят ,,Слава Украине" и СМС собирают денги для Украины. Собрано уже 47 000 евро. Максимум репост. Теперь в Литве 21 час 31 минута.
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Єдина можлива інформаційна стратегія , хоч для ОРДЛО , хоч для Криму - показати , що в Україні життя значно краще , а ніж там !
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Ґнiвъ України 🇺🇦 ‏@NoFated 3 ч.3 часа назад
Пока народ хлопает ушами и думает, где взять денег на еду, "илита" зря время не теряет. Ибо знают, что, убегая, придется отстреливаться.

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Михаил Саакашвили; Вы президент этих отбросов и барыг или великого народа Украины?
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Я понимаю так - "Это документ, который даст возможность направить месседжи каждой аудитории - Украине, Крыму и миру и даст понять, как разговаривать с каждой из этих аудиторий" - это один из постулатов пропаганды, т.е. оболванивания. Только правда спасёт наш мозг!
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"документ, который даст возможность направить месседж"_____________КАК ВЫ УЖЕ ЗАДРАЛИ ИМПОТЕНТЫ ШОКОЛАДНЫЕ!
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Не вірно - імпотент , це той , хто хоче , але не може - ці ж не можуть і просто не хочуть !
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Баламут ‏@kfz_ua 56 мин.56 минут назад

Русские опасней нацистов. Нацистом мог стать лишь "ариец".
Русским может стать каждый. Стоит лишь предать свой народ, его культуру, язык.
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Сомневаюсь, что в этой стратегии будет что-то умное и реальное. Вся предыдущая работа Мининформполитики это подтверждает.
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Главное обозначить какую то работу, потом посатрясать воздух, получить за это гранты, сладко зевнуть, сытно пообедать за дармовые деньги, а потом пойти спать, документ сам все сделает.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтратегия информационной реинтеграции Крыма будет представлена в марте, - Мининформполитики
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