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Материалы по теме:
Все про:ассоциация (814) Нидерланды (644) референдум (1144) суд (19841)

 Инициаторы референдума подали иск на правительство Нидерландов в связи с возможной ратификацией ассоциации Украина-ЕС

Суд в Гааге 12 апреля вынесет решение по иску относительно действий правительства Нидерландов в связи с результатами референдума по ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, поданного одним из инициаторов референдума.

Об этом в пятницу пишет нидерландский общественный вещатель NOS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По данным издания, иск подал один из инициаторов референдума, глава платформы "Форум за демократию" Тьерри Боде, аргументируя это тем, что правительство не должно было допускать неопределенности относительно своей позиции: принимать или отвергать результаты консультативного референдума.

В то же время сторона защиты считает, что этот вопрос не должен рассматриваться в суде и является предметом решения в парламенте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ратификация Нидерландами соглашения об ассоциации Украины и ЕС состоится после 15 марта, - замглавы МИД Зеркаль

Напоминаем, На саммите Европейского Совета 15 декабря было согласовано решение по завершению ратификации соглашения об ассоциации Украины и ЕС с учетом условий Нидерландов. Для завершения ратификации документ должен быть поддержан Нижней и Верхней палатами парламента Нидерландов.

6 апреля, в Нидерландах прошел консультативный референдум по ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Согласно официальным результатам, "против" ратификации соглашения Нидерландами проголосовало 61% избирателей (2 млн 509 тыс. 395 избирателей). "За" проголосовало 38, 21% избирателей (1 млн 571 тыс. 874 избирателей). Явка составила 32,28%.

Читайте: Надеюсь, что в первой половине 2017 года вступит в силу безвизовый режим и будет ратифицировано Соглашение об ассоциации с Украиной, - Мингарелли

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Да кому нужны эти усратые Нидерланды? Неадекватные извращенные ЛГБТисты и наркоманы. Пусть к ним Путин ездит,который сбил их самолет.,пусть исламисты из Сирии у них живут и не дают им скучать.А украинцы согласны к безвизовому режиму без Нидерландов. Нах их.
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Надо обратиться к ЕС с обязательством не посещать Пидергланды. Это не они против нас , а мы к ним не хотим и не поедем.
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население всего 12 млн. Видел на границе с Латвией автобус с голландцами, на таможне. Вели себя мерзко, громко кричали, гигикали, намусорили, делали свои туалетные дела на виду у всех, хотя туалеты были на таможне. - как же! они свободные люди, что хочу, то ворочу....
их больше волнует, разрешат ли им жениться на кошках и собаках...
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Я видел культурного голландца. Но да, в Голландии сейчас живет кто попало и они пытаются указывать все ЕС и Украине.
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Агришься прямо как ватник.
Национальные оскорбления - check,
Гейропа - check,
Наркоманы - check.
И чем ты от кацапа отличаешься, который непериваривает "хохлов" и "гейропу"?
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там 2000 страниц торгово-правовых отношений, ни один из голосовавших не прочитал и одной страницы, это не референдум, а афера.
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valerii zozulia 85515867 - а с чего Нидерландам нас хотеть...? Страна коррупционеров... - поставь себя на их место...., они там с бывшими восточными намучились достаточно. Мы слишком большие, что бы переварить...
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Абманутий вкладчік ‏@user_with_chips 7 ч.7 часов назад
@hu_lviv
Тому що мережеві "патріоти" -це і є кацапи, котрі створюють параллельну реальність: за вону 146%, за Порошенка - 1,5% Це їх робота.
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Петро Порошенко - може прожити без України
Юлія Тимошенко - може прожити без України
Володимир Гройсман - може прожити без України
Арсен Аваков - може прожити без України
........
Андрій Парубій - без України ніхто
Володимир Огризко - без України ніхто
Андрій Садовий - без України ніхто
Ірина Геращенко - без України ніхто
........
На головні і силові посади вибирати слід лише тих хто пропаде без України
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У нас 45 миллионный рынок збыта. даже Рашка завыла, что закрытие украинского рынка для ее товара больно ударит по економике Рашки.
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о, еще один мегазнаток асоциаций нарисовался. Ты кнэшна не ф курсах, но соглашение об асоциации это не членство в ЕС, а лиш долгосрочное соглашение о сотрудничестве. Так, шо закатай сваю раскатанную губу обратно. Асоциация лиш длительный подготовительный этап перед вхождением в ЕС
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Ти спутал трошки, козломордый. Ненавидят вас, лишнехромосомных. Не лютой ненавистью, правда. А так, как слизь на подошве.))
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за что ненавидеть украинцев лютой ненавистью ? - это кацапы ненавидят украину.. наоборот, туристы, приезжают и рассказывают, что европейцы прекрасно осведомлены, что у нас происходит - и все на нашей стороне, знают, что кацапы ведут против нас войну.
а на референдум явились аж 32% жителей, из них 62% против, итого аж 20% населения.
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шо кацапа, снова заклинила старая песня о главном? Не ждут, не ждут, потому и Нидерланды ратифицируют соглашение об асоциации. А ты иди готофся "радоваться" за ратификацию, боярышника выжри за лютую ненависть и нежданчик
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Сьогодні Конституційний суд вчергове розглядав відміну(прийняття) антиукраїнського кремлінського закону «Про мови» КК.

Олександр Ємець.

Що для будь-якої країни елементарно, то нам після 340 літ окупації Московією треба своє життєве природне право доводити ще й Конституційно. Бо маємо таку антиукраїнську владу.
https://www.youtube.com/watch?v=28HodPrNzJU
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Похоже, что голландцы (инициаторы референдума) хорошо сели на нефте-доллары мордора. Отрабатывают знатно.
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Вот будет интересно если заблокируют дополнение к ассоциации! Ведь далее компромиссов для Нидерландов не будет и их начнут гнать везде.
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Какая там ,,лютая ненависть,,.,,купили этих фемиамщиков по кацапской таксе оптом - и весь секрет
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Укурки от нас отбрыкиваются как могут! И нахера нам в тот ЕС, который во главу угла ставит бабло? Насильно мил не будешь. Наша страна сама может прокормить ту продажную Европу. Только надо нашу воровскую власть развесить на фонарях. Тогда заживём...
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Всё в рамках их закона? Ну хоть юристы заработают...
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а тем временем Трамп - пам - пам....

Джордж Клуни и Барбра Стрейзанд вступились за Мэрил Стрип после критики ТрампаАмериканская певица и актриса Барбра Стрейзанд, а также актер и режиссер Джордж Клуни раскритиковали избранного президента США Дональда Трампа за нападки на актрису Мэрил Стрип
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Барбра Стрейзанд сказала, что полностью поддерживает Мэрил Стрип, которая на церемонии премии «Золотой глобус» осудила Трампа за пародию на журналиста с инвалидностью, пишет The Hollywood Reporter. «Чего нам нужно больше в этом мире, так это доброты и порядочности. И то, как он (Трамп) реагирует и как он огрызается и оскорбляет всех, кто не согласен с ним, это довольно позорно», - сказала Стрейзанд.
Джордж Клуни в свою очередь осудил Дональда Трампа за его слова о Мэрил Стрип, пишет People. Избранный президент назвал ее «приверженкой Хиллари Клинтон» и «переоцененной» актрисой. В ответ на это Клуни пошутил, что Мэрил Стрип, возможно, самая «переоцененная» актриса всех времен. «Мы с ней работали вместе над "Бесподобным мистером Фоксом" в роли мужа и жены, и я скажу вам, что даже как лиса, как лисица, она переоценена», - сказал Клуни.
В своем выступлении Клуни отметил, что не голосовал за Трампа на прошедших президентских выборах. «Я не поддерживаю его, я не думаю, что он - правильный выбор», - приводит его слова The Guardian. «В этот момент нашей жизни мы должны надеяться, что он не уничтожит все. В действительности вы должны надеяться, что он будет достойно работать, потому что если у США потерпят провал, произойдут действительно ужасные вещи, поэтому вы должны надеяться, что он сможет», - сказал Клуни.
Мэрил Стрип во время награждения премии «Золотой глобус» раскритиковала Дональда Трампа за инцидент, который произошел в ноябре 2015 года на митинге в Южной Каролине, когда тот спародировал репортера New York Times с инвалидностью Сержа Ковалески.
https://snob.ru/selected/entry/119174
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Йой, вони про Україну нічого не знають! І це прикро. Такі люди мають вирішуватии її долю ?!
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Остановить фуры с тюльпанами и другим говном етих гомосеков на пару месяцев на границе и будут более сговорчивыми. Нужно уже показывать твердость, а не быть тряпками.
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И не только. Стоить сказать, что на время решения в Голландии про ассоциацию приостанавливается безвиз для голландцев и временно запрещается весь их бизнес в Украине.
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Алексей Носов d8330900 - ага, фуры лучше вообще отжать, а водил от-дить.. - должно помочь...
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Т.е. вести себя так же как и кацапы? Отличная логика) Почему из-за кучки м*даков должны страдать тогровые отношения? Это глупая позиция. Другое дело, что дипломаты должны работать усерднее и вообще страться не допускать таких моментов. Но у нас вся власть - полные дилетанты, и дипломаты тоже.
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)))))))))))))))))))))))))))))))
... Шел 2050 год. Марсиане развлекались тем, что рассказывали украинцам про безвиз в ЕС и наблюдали за их реакцией...
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Шел 2050 год. Мокша и Меря развлекались хрюканьем об украинцах, уже мало понимая друг друга. Остатки нефти - уже не грели, а сожительство с собаками - не радовало...
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Об этом заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева, передает пресс-служба ведомства.
По ее словам, уже полностью использованы объемы тарифных квот для беспошлинного экспорта украинского меда. Также полностью исчерпана квота на импорт мяса птицы на первый квартал этого года.
По состоянию на 11 января 2017 года квоты на импорт меда (5,2 тыс. т) исчерпаны на 100%, на сахар - на 64% (поставлено 12 834 т при квоте 20 070 т), на виноградные и яблочные соки - на 78% (поставлено 9 373,6 т при квоте 12 00
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Самая мощная и праведная страна ЕС - всполошилась! А как иначе? Чем больше немощи - тем больше переполох. Главное в такой теме - клюнуть ближнего, насрать на нижнего, а там? Как Бог даст. Сами никуя не могут и другим не дают. Наверняка в этом мире - друзей уже НУЖНО выбирать по правильной сексуальной ориентации. Если проще? Срать не могут, но жопу напрягают. А пукан долго выдержит такой напряг?
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про 24 ноября 2016 года и обещанный панамским лжецом безвиз уже никто не вспоминает, во всем виновата Голландия, а не банда коррупционеров и барыг, которые дорвались до власти в Украине.
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А кацапское бабло все течет и течет. Правда не на прибавки к пенсиям своим старушкам,а на идею-фикс путлера не отпустить Украину. ХРЕН ТЕБЕ,ПЛЕШИВЫЙ!
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Подтверждение, что Европа нах не нужна.
Они нас в дверь - а мы в окно. Ради чего унижаться.
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Да это просто игра для лохтората - евроромантиков.
Ни Украина не собирается туда вступать, ни ЕС не собирается Украину туда принимать.
После Майдана собрались дяди и тети и договорились:
- Нам к вам не очень надо!
- Ну и вы нам не очень то нужны!
И они решили, чтобы не нервничать массы, все будут просто говорить про Украину и ЕС ни о чем столько лет сколько будет нужно ("пиз%%%деть же - не мешки ворочать)
- Ок?
- Ок!
... не верите? а сегодня уже 2017 год
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даже интересно как какое то Биде может решать за других.Я с ним на одном гектаре срать не сяду а он волнуется что б я к нему в гости не зашел-театр абсурда
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А когда голландский суд рассмотрит иск против хуйло за сбитый самолет и 300 трупов?
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Идиоты. Вы бы радовались, что к вам приедут белые люди с голубыми глазами, а не арабы.
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Уже давно из ОРДЛО приехали и арабы лучше их.
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Инициаторы референдума подали иск на правительство Нидерландов в связи с возможной ратификацией ассоциации Украина-ЕСНу и йух вам в ... не а!, не так! Век вам яух не видать ! , только если на пол-шестого.Гы!
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так что в иске требуют? как-то непонятно написано...
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Ну, все хотели суда в Гааге.
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Этот поц наверно нехило отоварился в кассе Кремля!
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Друзья Украинцы, извиниете за офф топик. Но теперь по Государственному Каналу Литовской Телевидинии показывает концерт посвешеный событиям 13 января 1991 года в Вильнюсе, когда советы расстреивали литовцев. Но - в этой програме все благодарят Украинцам за поддержку и вырожает поддержку Украине. Теперь говорят ,,Слава Украине" и СМС собирают денги для Украины. Собрано уже 46 000 евро. Максимум репост. Теперь в Литве 21 час 30 минут.
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Мужики, это всего-лишь а-ссо-ци-а-ция, о член-стве речи вааПще НЕТ!
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Ну и правильно поступили.
Будет Украине щелчок по лбу. В ЕС могут сколько угодно петь оды украинским реформам, но реальное отношение познается по делам.
Надо еще работать и работать над тем чтобы государство Украина в мире кто-то всерьез воспринимать начал.
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Вот думаю: а почему бы Евросоюзу не поднять вопрос об исключении Нидерландов из организации за саботаж?
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Потому, что Нидерланды для них в 10 раз ценнее Украины.
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Для тех кто на бронепоезде. Евросоюз начинался с союза стали, БеНиЛюкс, Бельгия, Нидерланды, Люксембург.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИнициаторы референдума подали иск на правительство Нидерландов в связи с возможной ратификацией ассоциации Украина-ЕС
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