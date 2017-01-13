 Инициаторы референдума подали иск на правительство Нидерландов в связи с возможной ратификацией ассоциации Украина-ЕС

Об этом в пятницу пишет нидерландский общественный вещатель NOS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По данным издания, иск подал один из инициаторов референдума, глава платформы "Форум за демократию" Тьерри Боде, аргументируя это тем, что правительство не должно было допускать неопределенности относительно своей позиции: принимать или отвергать результаты консультативного референдума.
В то же время сторона защиты считает, что этот вопрос не должен рассматриваться в суде и является предметом решения в парламенте.
Напоминаем, На саммите Европейского Совета 15 декабря было согласовано решение по завершению ратификации соглашения об ассоциации Украины и ЕС с учетом условий Нидерландов. Для завершения ратификации документ должен быть поддержан Нижней и Верхней палатами парламента Нидерландов.
6 апреля, в Нидерландах прошел консультативный референдум по ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Согласно официальным результатам, "против" ратификации соглашения Нидерландами проголосовало 61% избирателей (2 млн 509 тыс. 395 избирателей). "За" проголосовало 38, 21% избирателей (1 млн 571 тыс. 874 избирателей). Явка составила 32,28%.
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их больше волнует, разрешат ли им жениться на кошках и собаках...
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Национальные оскорбления - check,
Гейропа - check,
Наркоманы - check.
И чем ты от кацапа отличаешься, который непериваривает "хохлов" и "гейропу"?
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@hu_lviv
Тому що мережеві "патріоти" -це і є кацапи, котрі створюють параллельну реальність: за вону 146%, за Порошенка - 1,5% Це їх робота.
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Юлія Тимошенко - може прожити без України
Володимир Гройсман - може прожити без України
Арсен Аваков - може прожити без України
........
Андрій Парубій - без України ніхто
Володимир Огризко - без України ніхто
Андрій Садовий - без України ніхто
Ірина Геращенко - без України ніхто
........
На головні і силові посади вибирати слід лише тих хто пропаде без України
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встреча двух цивилизаций
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а на референдум явились аж 32% жителей, из них 62% против, итого аж 20% населения.
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Олександр Ємець.
Що для будь-якої країни елементарно, то нам після 340 літ окупації Московією треба своє життєве природне право доводити ще й Конституційно. Бо маємо таку антиукраїнську владу.
https://www.youtube.com/watch?v=28HodPrNzJU
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Джордж Клуни и Барбра Стрейзанд вступились за Мэрил Стрип после критики ТрампаАмериканская певица и актриса Барбра Стрейзанд, а также актер и режиссер Джордж Клуни раскритиковали избранного президента США Дональда Трампа за нападки на актрису Мэрил Стрип
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Барбра Стрейзанд сказала, что полностью поддерживает Мэрил Стрип, которая на церемонии премии «Золотой глобус» осудила Трампа за пародию на журналиста с инвалидностью, пишет The Hollywood Reporter. «Чего нам нужно больше в этом мире, так это доброты и порядочности. И то, как он (Трамп) реагирует и как он огрызается и оскорбляет всех, кто не согласен с ним, это довольно позорно», - сказала Стрейзанд.
Джордж Клуни в свою очередь осудил Дональда Трампа за его слова о Мэрил Стрип, пишет People. Избранный президент назвал ее «приверженкой Хиллари Клинтон» и «переоцененной» актрисой. В ответ на это Клуни пошутил, что Мэрил Стрип, возможно, самая «переоцененная» актриса всех времен. «Мы с ней работали вместе над "Бесподобным мистером Фоксом" в роли мужа и жены, и я скажу вам, что даже как лиса, как лисица, она переоценена», - сказал Клуни.
В своем выступлении Клуни отметил, что не голосовал за Трампа на прошедших президентских выборах. «Я не поддерживаю его, я не думаю, что он - правильный выбор», - приводит его слова The Guardian. «В этот момент нашей жизни мы должны надеяться, что он не уничтожит все. В действительности вы должны надеяться, что он будет достойно работать, потому что если у США потерпят провал, произойдут действительно ужасные вещи, поэтому вы должны надеяться, что он сможет», - сказал Клуни.
Мэрил Стрип во время награждения премии «Золотой глобус» раскритиковала Дональда Трампа за инцидент, который произошел в ноябре 2015 года на митинге в Южной Каролине, когда тот спародировал репортера New York Times с инвалидностью Сержа Ковалески.
https://snob.ru/selected/entry/119174
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... Шел 2050 год. Марсиане развлекались тем, что рассказывали украинцам про безвиз в ЕС и наблюдали за их реакцией...
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По ее словам, уже полностью использованы объемы тарифных квот для беспошлинного экспорта украинского меда. Также полностью исчерпана квота на импорт мяса птицы на первый квартал этого года.
По состоянию на 11 января 2017 года квоты на импорт меда (5,2 тыс. т) исчерпаны на 100%, на сахар - на 64% (поставлено 12 834 т при квоте 20 070 т), на виноградные и яблочные соки - на 78% (поставлено 9 373,6 т при квоте 12 00
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Они нас в дверь - а мы в окно. Ради чего унижаться.
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Ни Украина не собирается туда вступать, ни ЕС не собирается Украину туда принимать.
После Майдана собрались дяди и тети и договорились:
- Нам к вам не очень надо!
- Ну и вы нам не очень то нужны!
И они решили, чтобы не нервничать массы, все будут просто говорить про Украину и ЕС ни о чем столько лет сколько будет нужно ("пиз%%%деть же - не мешки ворочать)
- Ок?
- Ок!
... не верите? а сегодня уже 2017 год
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Будет Украине щелчок по лбу. В ЕС могут сколько угодно петь оды украинским реформам, но реальное отношение познается по делам.
Надо еще работать и работать над тем чтобы государство Украина в мире кто-то всерьез воспринимать начал.
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