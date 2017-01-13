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Все про:Верховный суд (316) Кривой Рог (540) судья (1645)

 Судья Алексей Пустовит, претендующий на должность в Верховном суде, выселил из квартиры людей, а затем сам прописался в ней и продал жилье

Претендент в Верховный суд Украины Алексей Пустовит, который стал известен благодаря тому, что выпустил под домашний арест подозреваемых в похищении и пытках, не впервые выносит неоднозначные решения. Несколько лет назад служитель Фемиды лишил права пользования квартирой людей, затем сам прописался в ней и продал жилье.

Афера развернулась в 2014-2015 годах в Кривом Роге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Первый городской".

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В 2014 году управление благоустройства и жилищной политики исполкома Криворожского горсовета обращается в суд, чтобы лишить права пользования жильем людей, прописанных по адресу Сичеславская (бывш. Кремлёвская) 40, квартира №94. В Жовтневом суде Кривого Рога этим делом занимается судья Алексей Пустовит. Он принимает решение выселить людей. И затем, спустя год, внезапно сам прописывается в квартире. После этого - жилье продаёт.

Стоит отметить, квартиру на бывшей Кремлёвской Алексей Пустовит получает в личное пользование. Ходатайствует о такой привилегии для служителя Фемиды тогдашний глава Жовтневого суда. Чтобы официально доказать потребность в квартире, Алексей Пустовит на некоторое время даже прописывается в общежитии автотранспортного колледжа по ул. Фукса (бывш. Тухачевского), хотя сам в это время продолжает жить с супругой.

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Для продажи квартиры понадобилась справка о приватизации. Каким образом Алексей Пустовит сумел достать документ - неизвестно. Однако если окажется, что справка получена незаконно, это может подпадать под часть вторую, статьи 358 Уголовного Кодекса Украины - "Подделка документов". Срок тюремного наказания, который грозит за подобные проступки, - до пяти лет. Кроме того, подобные поступки могут быть расценены как злоупотребление служебным положением или мошенничество. За что тоже предполагается уголовная ответственность.

Несмотря на такие сложные махинации, в жилье судья Пустовит не нуждался. В декларации за 2013 год служитель Фемиды указал две квартиры, один дом и земельный участок. Назвать нуждающимся Алексея Пустовита едва ли можно - госслужащий ездит на внедорожнике Volkswagen Touareg, которого нет в последней декларации.


судья пустовит

судья пустовит

судья пустовит

Декларация о доходах Алексея Пустовита за 2013 год

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Издание напоминает, что ранее судья Алексей Пустовит выпустил под домашний арест владельца авторынка "Терминал" Александра Оксамытного и его подельника Фарида Партоева. Мужчин подозревают в похищении и пытках людей, хранении оружия и наркотиков, а также нападении на охрану государственного предприятия. Фигурантов громкого дела уже арестовывали, однако Алексей Пустовит не посчитал нужным отправить за решетку подозреваемых в преступлениях, совершенных сразу по нескольким статьям.

Также стоит отметить, что Алексей Пустовит претендует на должность в Верховном суде Украины. Он уже подал заявку и ждет тестов и собеседования. Верховный суд - высший судебный орган в украинской системе правосудия. По новому закону в него войдут не более двухсот наиболее честных и справедливых судей страны.
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да уже ничто не удивляет. Не)(ер было кричать майдановцам убирать с Крещатика палатки и убираться на фронт...
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Гнать надо всех этих тварей в судейских мантиях,ублюдков,преступников,воров,на крови украинцев наживающих свои богатства.Гнать и садить и набирать новых молодых и незапятнаных.
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КТО ГНАТЬ БУДЕТ , ПОКА СВОИ БЗДЛИВЫЕ ЖОПЫ НЕ ПОДНИМЕМ ГНАТЬ БУДЕТ НЕКОМУ ОНИ И НАШИХ ДЕТЕЙ ПОТОМ В РАБСТВО ЗАГОНЯТ , ДОСИДИТЕСЬ ...+
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war3
Судья Алексей Пустовит, претендующий на должность в Верховном суде, выселил из квартиры людей, а затем сам прописался в ней и продал жилье
Какой смысл проводить Майданы, если после них нельзя вешать таких судей.
Правильный вопрос задал человек !
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Значит будет в Верховном Суде. Там других не принимают.
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він шо думає що він дункан маклауд?
барига в мантії
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взяточник , и наглый беспредельщик , , то есть не совсем обычный судья , , повысят в должности однозначно , , проверку ( люстрацию ) прошел успешно
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по-моему должность в Верхновном суде ему гарантирована, хорошо себя показал.
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А говорили, что Великий судья Чаус у нас один. И всю эту мразь тянет такая я же мразь, без чести , совести и Родины.
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вот только такие свинокабаны и нужны власти- бандиты,рекетиры, коррупционеры
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ці судіі-підари так само як і такіж підари-прокурори так діють постійно і не тільки так.
у нас десь в 2007-8роках прислали прокурора з хєр зна звідки. Через місяць йому дали квартиру.Ще через місяць він її приватизував. Через три місяці він зробив євроремонт за півціни. Потім цього гандона перевели в інше місце. Квартиру він продав. Ціна 3-хкімнатної квартири на той момент коштувала від 60 000 доларів і вище ( співробітниця однокімнатну продала за 32 000 і побудувала будинок)
А скільки таких сраних прокурорів, суддів, начментів, сбушників і інших держчиновників нажилось таким чином по всій Україні?
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Так отличный судья,то что пете и его иудам надо.Рюкзакович наградит пулеметом и айда пьяный на джипе косить простолюдинов по дороге домой ,которые либо свет не включили,либо криво глянули.Житы по новому начинаем по полной программе.
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"Также стоит отметить, что Алексей Пустовит претендует на должность в Верховном суде Украины."
"По новому закону в него войдут не более двухсот наиболее честных и справедливых судей страны."
Это кто такие? Небось - аннануки? Сошедшие с небес? Или лучшие из худших?
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Бла бла бла и ВСЕ ,пройдет время и судья просто телепортируеться в суд другой области или вообще снимут все ПЫДОЗРЫ
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необходимо создать ещё один антикоррупционный орган по борьбе с судьями, и купить всем сотрудникам носки из кожи питона, чтобы чувствовали себя элитным подразделением.
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У меня один вопрос - почему это судья претендент на должность в ВС, а не претендент на должность петуха на зоне. Ведь в статье выложен криминальный фактаж.
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Вешать нужно таких судей! Но Пэтя поставит его в Верховный суд, он уже на крючке и будет ручным судьей....
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вот не пойму нас украинцы чего кипимшуем ? все нормально лучше пусть все тайное становится явным чем втихаря назначили и все в норме так хотим ? именно так происходит очищение когда все будут знать и бояться пролазить во власть с "трудовым славным прошлым"
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Пля.................когда народ поднимет на вилы это ЗЛО? Почему так ???????????
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Пидр это пожызненно, а судья ???.А если судья пидр??? То это пожизненно.
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4Liberty UA - такой же комент ты и через год здесь оставишь.. Вот весь пар у нас на Цензоре и выходит...
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Даже года мало, чтобы избавиться от толики мрази, загадившей всю Украину. А пар иногда выпускать тоже полезно. Пока путлер бесчинствует на Востоке, народ не рискнёт на агрессию против внутренних врагов. Те понимают это и борзеют всё больше и больше. Пока нужно добиваться перевыборов ВР, по новой законодательной базе. Дальше будет легче, если народ наш беспамятный опять не наступит на те же грабли.
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К берегу подползает Скорпион. Видит,- по реке плавает Черепаха.
- Черепаха, перевези меня на другой берег!
- А ты меня укусишь?
- Да не укушу, не бойся!
- Ну ладно, заползай на панцирь.
Как только перевезла его черепаха, тут же скорпион и укусил её.
- Скорпион, Для чего ты это сделал? Ты же обещал, что не укусишь меня!
- А вот такое я говно!
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Судья Алексей Пустовит, претендующий на должность в Верховном суде, выселил из квартиры людей, а затем сам прописался в ней и продал жилье
Какой смысл проводить Майданы, если после них нельзя вешать таких судей.
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Не было и нет в Украине никаких судей , а есть - убийцы , мародёры , извращенцы в мантиях ! Как только режим Порошокина будет свержен , все эти "судьи" исчезнут как роса на солнце ...
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Если бы не Петр Алексеевич, сколько бы уже в Украине людей расстреляли.
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Вот что-то подобное его и спросят когда за ним придут.
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Такие как этот судья не люди, такие существа хуже животных.
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Топить в специальной бочке с гавном таких "судей"...
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Один холодный чиновник быстро отрезвит мозги остальной пиз......ратии
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скорее всего такое ГАМНО как Пустивит Алексей таки станет верховным судьей.. Так как чем уродливее существо морально, тем выше в пост в судебной системе...
за которую урод Порошенко и браться не собирается... ) балабол Пэтя )
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нормальная практика....... для постсоветчины....
вышиватникам и всёпропальщикам чудесная тема для обсера сегодняшнего))))))
поймали...осветили - да ведь уже зачёт!!!!!!!
при кучмегеть об этом и не мечтали - тупо грабили))))))
кто заспамит, тот ватник)))))
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оляля! да это же ценный кадр и наверняка будущий сотрудник если не в ВС так на ул.Офшорной! наш сизокрылий только таких и набирает, это оплот режима
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Купил себе индульгенцию и пошли вы все козлы на ++уй. А кто -то обещал снять неприкосновенность.
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Считать Украинских судей легитимными может только осел! Это банда, преступный синдикат, который прикрываясь мантиями вершит свои грязные делишки!
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таки да , , но судят украинцев именно они , ""преступный синдикат""
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСудья Алексей Пустовит, претендующий на должность в Верховном суде, выселил из квартиры людей, а затем сам прописался в ней и продал жилье
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