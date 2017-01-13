 Судья Алексей Пустовит, претендующий на должность в Верховном суде, выселил из квартиры людей, а затем сам прописался в ней и продал жилье

Афера развернулась в 2014-2015 годах в Кривом Роге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Первый городской".
В 2014 году управление благоустройства и жилищной политики исполкома Криворожского горсовета обращается в суд, чтобы лишить права пользования жильем людей, прописанных по адресу Сичеславская (бывш. Кремлёвская) 40, квартира №94. В Жовтневом суде Кривого Рога этим делом занимается судья Алексей Пустовит. Он принимает решение выселить людей. И затем, спустя год, внезапно сам прописывается в квартире. После этого - жилье продаёт.
Стоит отметить, квартиру на бывшей Кремлёвской Алексей Пустовит получает в личное пользование. Ходатайствует о такой привилегии для служителя Фемиды тогдашний глава Жовтневого суда. Чтобы официально доказать потребность в квартире, Алексей Пустовит на некоторое время даже прописывается в общежитии автотранспортного колледжа по ул. Фукса (бывш. Тухачевского), хотя сам в это время продолжает жить с супругой.
Для продажи квартиры понадобилась справка о приватизации. Каким образом Алексей Пустовит сумел достать документ - неизвестно. Однако если окажется, что справка получена незаконно, это может подпадать под часть вторую, статьи 358 Уголовного Кодекса Украины - "Подделка документов". Срок тюремного наказания, который грозит за подобные проступки, - до пяти лет. Кроме того, подобные поступки могут быть расценены как злоупотребление служебным положением или мошенничество. За что тоже предполагается уголовная ответственность.
Несмотря на такие сложные махинации, в жилье судья Пустовит не нуждался. В декларации за 2013 год служитель Фемиды указал две квартиры, один дом и земельный участок. Назвать нуждающимся Алексея Пустовита едва ли можно - госслужащий ездит на внедорожнике Volkswagen Touareg, которого нет в последней декларации.
Декларация о доходах Алексея Пустовита за 2013 год
Издание напоминает, что ранее судья Алексей Пустовит выпустил под домашний арест владельца авторынка "Терминал" Александра Оксамытного и его подельника Фарида Партоева. Мужчин подозревают в похищении и пытках людей, хранении оружия и наркотиков, а также нападении на охрану государственного предприятия. Фигурантов громкого дела уже арестовывали, однако Алексей Пустовит не посчитал нужным отправить за решетку подозреваемых в преступлениях, совершенных сразу по нескольким статьям.
Также стоит отметить, что Алексей Пустовит претендует на должность в Верховном суде Украины. Он уже подал заявку и ждет тестов и собеседования. Верховный суд - высший судебный орган в украинской системе правосудия. По новому закону в него войдут не более двухсот наиболее честных и справедливых судей страны.
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Судья Алексей Пустовит, претендующий на должность в Верховном суде, выселил из квартиры людей, а затем сам прописался в ней и продал жилье
Какой смысл проводить Майданы, если после них нельзя вешать таких судей.
Правильный вопрос задал человек !
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барига в мантії
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у нас десь в 2007-8роках прислали прокурора з хєр зна звідки. Через місяць йому дали квартиру.Ще через місяць він її приватизував. Через три місяці він зробив євроремонт за півціни. Потім цього гандона перевели в інше місце. Квартиру він продав. Ціна 3-хкімнатної квартири на той момент коштувала від 60 000 доларів і вище ( співробітниця однокімнатну продала за 32 000 і побудувала будинок)
А скільки таких сраних прокурорів, суддів, начментів, сбушників і інших держчиновників нажилось таким чином по всій Україні?
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"По новому закону в него войдут не более двухсот наиболее честных и справедливых судей страны."
Это кто такие? Небось - аннануки? Сошедшие с небес? Или лучшие из худших?
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- Черепаха, перевези меня на другой берег!
- А ты меня укусишь?
- Да не укушу, не бойся!
- Ну ладно, заползай на панцирь.
Как только перевезла его черепаха, тут же скорпион и укусил её.
- Скорпион, Для чего ты это сделал? Ты же обещал, что не укусишь меня!
- А вот такое я говно!
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Какой смысл проводить Майданы, если после них нельзя вешать таких судей.
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за которую урод Порошенко и браться не собирается... ) балабол Пэтя )
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вышиватникам и всёпропальщикам чудесная тема для обсера сегодняшнего))))))
поймали...осветили - да ведь уже зачёт!!!!!!!
при кучмегеть об этом и не мечтали - тупо грабили))))))
кто заспамит, тот ватник)))))
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Шах и мат. Чувак собрался на второй срок.
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"герої" внутрішньої окупації України !
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