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 В ВМС назвали имена троих морских пехотинцев, погибших на Донбассе

В Военно-Морских Силах ВС Украины назвали имена троих погибших морских пехотинцев, тела которых были переданы сегодня украинской стороне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ВМС ВС Украины в социальной сети "Фейсбук".

"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины понесли невосполнимую утрату. В районе проведения антитеррористической операции на территории Луганской и Донецкой областей во время выполнения задач по защите суверенитета и территориальной целостности Украины погибли наши боевые побратимы - младший сержант Николай Охрименко, младший сержант Сергей Сонько и старший матрос Сергей Трубин. Морские пехотинцы до последнего своего вздоха защищали Родину, до конца выполнили свой Конституционный долг. Память о настоящих защитниках Украины навсегда останется в наших сердцах", - сказано в сообщении.

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Командование, личный состав Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, ранее штаб АТО сообщил, что трое военнослужащих в зоне проведения Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе не вернулись в часть. Их разыскивали несколько дней. Позже стало известно, что трое украинских воинов, пропавших на Донбассе 8 января, погибли, их тела находятся у боевиков. Сегодня морских пехотинцев были переданы украинской стороне.


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