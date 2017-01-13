 Тариф для ТЭС Ахметова рекордно снижен, - Главком

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте ГП "Энергорынок", сообщает Главком.
Для сравнения, в последней декаде декабря 2016 года тариф для ГК ТЭС составлял 1,68 грн/кВт-час, в конце ноября - 1,78 грн/кВт-ч. Как известно, 70% ТЭС Украины контролирует ДТЭК Рината Ахметова.
В марте Национальная комиссия в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение применить в Украине новый порядок формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию. Новая методика предполагает определение рыночной цены угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки до портов Украины".
По мнению директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентина Землянского, формула "Роттердам+" позволит оптимизировать угольную отрасль, избежать закрытия шахт, а также сохранит средства, предназначенные для приобретения угля на внутреннем рынке.
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 1 января 2017 года снизила оптово-рыночную цену (ОРЦ) электроэнергии на 10% С 1 апреля планируется снижение ОРЦ снизить еще на 5,8%. В третьем-четвертом кварталах текущего года ОРЦ планируется поддерживать на том же уровне. Таким образом, в целом, НКРЭКУ запланировала на 2017 год снижение ОРЦ на 15,2%.
Как сообщалось ранее, убыток "ДТЭК Энерго", обеспечивающей управление активами в угледобыче, тепловой энергетике и дистрибуции энергохолдинга ДТЭК, в январе-июне 2016 года составил 8,135 млрд грн.
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