 Безвизовый режим будет. Украинский народ этого заслуживает, - посол ЕС Мингарелли

Об этом в интервью Радио Свобода заявил глава представительства, посол Хьюг Мингарелли, информирует Цензор.НЕТ.
"Я не могу назвать вам точную дату, но надеюсь, что в течение следующих нескольких месяцев будет формальное решение, которое позволит украинцам краткосрочное пребывание в Евросоюзе без виз. Украинский народ этого заслуживает, ведь Украина выполнила все обязательства, все условия, которые выдвинул ЕС", - сказал он.
По словам посла, решение в пользу упрощения визового режима для Грузии, принято в ЕС накануне, является доказательством того, что Евросоюз "движется в правильном направлении в вопросе упрощения визового режима для Грузии и Украины".
Как отметил Мингарелли, решение по Грузии принято несколько раньше потому, что между Грузией и ЕС раньше начался процесс обсуждения и внедрения "безвиза".
"В этом нет никакого политического подтекста, уверяю вас. По сути, нет никаких проблем - все соглашаются, что Украина выполнила все, что должна была, и что украинцы должны путешествовать на короткий срок в ЕС без виз", - добавил он.
В декабре прошлого года Евросоюз согласовал обновленный механизм прекращения безвизовых режимов, от которого зависел прогресс в внедрении безвиза для Украины и Грузии.
Как пояснил Хьюг Мингарелли, Украина теперь должна дождаться формального одобрения этого механизма, после чего состоится "триалог" - консультации между Советом ЕС, Европарламентом и Еврокомиссией, - чтобы окончательно согласовать визовую либерализацию для Украины.
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