 ГПУ решает вопрос об избрании меры пресечения пойманному на взятке судье Головатюку, - Гуцуляк

Об этом сообщил начальник департаменту ГПУ Владимир Гуцуляк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Судья требовал деньги за решение вопросов, связанных с судопроизводством. Его задержали с поличным, факт задокументирован, передача средств осуществлялась в 2 этапа, первый транш - в 6 тыс. долл и последний - 10. Сейчас решаем вопрос о мере пресечения", - заявил Гуцуляк.
Напомним, 12 января Генпрокурор Луценко сообщил, что судья Хозяйственного суда Киева задержан на взятке в 16 тыс. долл. В связи с этим, в админздании Хозсуда Киева прошли обыски.
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В админздании Хозсуда Киева продолжаются обыски после задержания судьи на взятке в 16 тыс. долл, - Сарган(37)
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походу в налоговую работать очереди выстроятся...
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Он больше не будет, чесслово.
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Скільки раз уже виступали голова НАБУ і САПу - що злочини здійснені чиновниками 1-3 рангу -- це виключно їх розслідування. І ЯКЩО ПРОКУРАТУРА ЧИ СБУ когось затримують - то усе це до самісінької сраки-жопи - усіх відпустять
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Да все они одинаковы - Любчики, чи Юрчики.
СРАМОТА!
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Выговор, с занесением в грудную клетку и пускай дальше работает непосильным трудом!!!
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