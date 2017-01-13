EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Политика Украины
  391  32
Все про:взятка (3230) ГПУ (7960) судья (1644)

 ГПУ решает вопрос об избрании меры пресечения пойманному на взятке судье Головатюку, - Гуцуляк

Генеральная прокуратура Украины решает вопрос об избрании меры пресечения пойманному на взятке судье Хозяйственного суда Киева Любомиру Головатюку.

Об этом сообщил начальник департаменту ГПУ Владимир Гуцуляк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Смотрите также: Стала известна личность судьи, задержанного на взятке в $16 тыс. - Любомир Головатюк, фигурирующий в скандале с Межигорьем, - СМИ. ФОТО+ВИДЕО

"Судья требовал деньги за решение вопросов, связанных с судопроизводством. Его задержали с поличным, факт задокументирован, передача средств осуществлялась в 2 этапа, первый транш - в 6 тыс. долл и последний - 10. Сейчас решаем вопрос о мере пресечения", - заявил Гуцуляк.

Напомним, 12 января Генпрокурор Луценко сообщил, что судья Хозяйственного суда Киева задержан на взятке в 16 тыс. долл. В связи с этим, в админздании Хозсуда Киева прошли обыски.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Наградить и на повышение. Там как раз ВСП вроде набирают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Украине сотни тысяч высокопоставленных взяточников и ГПУ должна решать по ним все вопросы уже автоматически,а она тянет кота за хвост и почему? Потому что сама хочет взяток.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да что там решать! Обобрать как липку и по миру пустить .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пока руки отрубать не начнут - толку не будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...штраф за недопуск )) налоговика к прверке предпринимателя - 300000 (триста тысяч)
походу в налоговую работать очереди выстроятся...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Оштрафовать на 170 грн. и отпустить.
Он больше не будет, чесслово.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дибіли з ГПУ страдають хєрньою... тільки НАБУ має право арештовувати суддів. ТОМУ ДАНОГО СУДДЮ ТОЧНО НІХТО НЕ ПОСАДИТЬ. Зато прокурорські дебіли пропіарились, типу борються з взятками в суддівському корпусі.
Скільки раз уже виступали голова НАБУ і САПу - що злочини здійснені чиновниками 1-3 рангу -- це виключно їх розслідування. І ЯКЩО ПРОКУРАТУРА ЧИ СБУ когось затримують - то усе це до самісінької сраки-жопи - усіх відпустять
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вышел на работу в Высший Совет Юстиции персонаж получивший пол лимона зелени. А здесь очередной приар и не более. Герпрокурор может только дно стакана мерять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Грошики Любчика в 16 дулярив - ничого не значать. Так соби побрихеньки. Попав пацан в тьорки. Сума - смишна, як и сам терпила Любчик. Згубила хльопа жаднисть, а миг би и ще царюавати. А спишуть на поцона всьо. Шоб знав! Се ля ви!
Да все они одинаковы - Любчики, чи Юрчики.
СРАМОТА!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Акуеть!!! Они еще и решают???
Выговор, с занесением в грудную клетку и пускай дальше работает непосильным трудом!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они ещё и разговаривать не умеют, в этом ГПУ-эти вопросы суд решает, а не они.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отпустить! Посадить Петю за украденный алюминевый казан.)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Понять, простить и отпустить. С кем не бывает
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Немного про это..Налоговой инспекции нужно требовать чтобы наёмные рабочие сами индивидуально платили ежемесячно в пенсионный фонд налог с зарплаты 3200 грн. Депутаты принимайте закон об индивидуальной оплате наёмными рабочими налог в ПФУ. Налоговикам останется только сидеть в засаде с Павликами стукачами
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сразу "обилечивайте" и отпускайте. Как всегда. Мы его потом повесим, вместе с прокурором.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це ж саме чмо, которе гуцуляк, в ефірі 112 заявив, що дії цього сдді-виродка можуть перекваліфікувати на банальне шахрайство. Нас явно мають за лохів, точніше лохторат.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ решает вопрос об избрании меры пресечения пойманному на взятке судье Головатюку, - Гуцуляк
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик взятка Госпогранслужба ГПУ Гройсман ГСЧС ГФС Донбасс дороги задержание Киев Крым Минобороны Нацполиция Нацсовет_ТРВ обстрел Одесская область оккупация Порошенко Россия санкции СБУ скандал смерть судья США Трамп электронное декларирование
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти