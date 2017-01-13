 МВД Украины и Mitsubishi Motors договорились о скидке, которая даст возможность дополнительно приобрести 98 полицейских автомобилей

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент управления имуществом НП Украины.
Достигнутые договоренности позволят обеспечить полицию современным, технологичным и экологически качественным автомобильным транспортом. Кроме того, увеличится объем закупки автомобилей благодаря финансовому ресурсу, который высвободится в результате применения скидки.
Для урегулирования всех имеющихся вопросов, в соответствии с порядком реализации проектов экологических инвестиций, продолжается подготовка пакета документов для согласования Министерством экологии и природных ресурсов и созданной им Межведомственной рабочей группой относительно корректировки количественных и стоимостных показателей Проекта по обеспечению полиции экологическими автомобилями Mitsubishi Outlander PHEV.
При этом согласованная цепь "снижение цены - увеличение объемов" должна обеспечить максимально возможное количество автомобилей, которое может быть поставлено полиции в текущем году в пределах сметной стоимости Проекта и цены договора - 958 440 774,25 грн.
Однако, динамика ситуации на валютном рынке, продолжающаяся девальвация отечественной валюты вынуждает к поиску оптимального механизма реализации договоренностей с компанией Mitsubishi Motors, в рамках действующего законодательства, так как в действующем договоре между ГУ "Центр обслуживания подразделений Национальной полиции" и поставщиком - официальным дилером Mitsubishi, стоимость автомобилей определена на основании валютного курса 25,78 грн. за доллар США, в то время как текущий официальный курс уже достиг 27,25 грн. за доллар США.
Наиболее сбалансированным шагом в таких условиях является внесение изменений к действующему договору, в соответствии с положениями Гражданского кодекса, Закона Украины "О публичных закупках", что позволит увеличить объем поставки гибридных автомобилей для полиции с 635 до 733 единиц, за счет снижения их стоимости.
Такие шаги сейчас технически реализуются по инициативе руководства Национальной полиции и позволят быстро зафиксировать в договоре новые стоимостные и количественные параметры, существенно увеличив объем закупленных автомобилей при неизменной цене договора, что в условиях нестабильной экономической и валютной коньюктуры станет эффективным управленческим мероприятием для улучшения, с одной стороны транспортно-ресурсной базы Национальной полиции, а с другой - для выполнения Украиной, как стороной Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата обязательства по сокращению парниковых выбросов в транспортной отрасли.
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а шо такое?
уже и мадамов не пощупать?
и вообще все ето феик - но та с косичками чисто на ощупь - мама не звони мне неделю.
рыжии, ври дальше - мы верим.....
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тырить не пробовали?
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Джамал, може пора постучать на NNN?
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КИДАЛИ...
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волонтери видрочили мвд для скидки
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От тепер менти типу виправдовуються, мовляв провели переговори і добились знижки, а насправді НАБУ мало би відкрити кримінальну справу по-факту дибільної угоди куплі\продажу.
п.с. Сподіваюсь постачальник авто, який все це виявив живий-здоровий...
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