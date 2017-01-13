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 МВД Украины и Mitsubishi Motors договорились о скидке, которая даст возможность дополнительно приобрести 98 полицейских автомобилей

В рамках достигнутых договоренностей между Министром внутренних дел Украины и президентом компании Mitsubishi Motors по снижению в пределах 14 % стоимости автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV для Национальной полиции, в настоящее время проводится совместная работа по практической реализации данного вопроса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент управления имуществом НП Украины.

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Достигнутые договоренности позволят обеспечить полицию современным, технологичным и экологически качественным автомобильным транспортом. Кроме того, увеличится объем закупки автомобилей благодаря финансовому ресурсу, который высвободится в результате применения скидки.

Для урегулирования всех имеющихся вопросов, в соответствии с порядком реализации проектов экологических инвестиций, продолжается подготовка пакета документов для согласования Министерством экологии и природных ресурсов и созданной им Межведомственной рабочей группой относительно корректировки количественных и стоимостных показателей Проекта по обеспечению полиции экологическими автомобилями Mitsubishi Outlander PHEV.

При этом согласованная цепь "снижение цены - увеличение объемов" должна обеспечить максимально возможное количество автомобилей, которое может быть поставлено полиции в текущем году в пределах сметной стоимости Проекта и цены договора - 958 440 774,25 грн.

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Однако, динамика ситуации на валютном рынке, продолжающаяся девальвация отечественной валюты вынуждает к поиску оптимального механизма реализации договоренностей с компанией Mitsubishi Motors, в рамках действующего законодательства, так как в действующем договоре между ГУ "Центр обслуживания подразделений Национальной полиции" и поставщиком - официальным дилером Mitsubishi, стоимость автомобилей определена на основании валютного курса 25,78 грн. за доллар США, в то время как текущий официальный курс уже достиг 27,25 грн. за доллар США.

Наиболее сбалансированным шагом в таких условиях является внесение изменений к действующему договору, в соответствии с положениями Гражданского кодекса, Закона Украины "О публичных закупках", что позволит увеличить объем поставки гибридных автомобилей для полиции с 635 до 733 единиц, за счет снижения их стоимости.

Такие шаги сейчас технически реализуются по инициативе руководства Национальной полиции и позволят быстро зафиксировать в договоре новые стоимостные и количественные параметры, существенно увеличив объем закупленных автомобилей при неизменной цене договора, что в условиях нестабильной экономической и валютной коньюктуры станет эффективным управленческим мероприятием для улучшения, с одной стороны транспортно-ресурсной базы Национальной полиции, а с другой - для выполнения Украиной, как стороной Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата обязательства по сокращению парниковых выбросов в транспортной отрасли.
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Так вот кругом грязь и помойки у нас. И в прямом смысле и в переносном. Увы, я не преувеличиваю.
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А убраться у себя во дворе не пробовал? Знаешь, какой стороной веник держать?
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Ракетчиков в Феодосии перед боевым дежурством окропят святой водой

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по притонам покататься , , с. девками повидаться , , с бандюками перетереть ,,,
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ряженным все новые игрушки покупают, чтобы селфи не забывали делать.
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Значит хвост у тебя, сученки, всеж таки есть
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Это он так о зраде. Все его выбросы овна только о зраде.
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А кто тебя дурака охранять будет? Патрульные машины оказывается тоже зрада
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а че не убогий ланос??на которых мы должны ездить.
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ну так пусть мусара поддержат наш автопром из-за которого мы не можем ездить на нормальных машинах
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Ты понимаешь разницу между ПАТРУЛЬНОЙ машиной и цивильной? Твой ланос развалится после первой же погони.
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та ты шо?а до этого они видать на рендж роверах ездили.ты аутлендер это обычный паркетник
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ваз 21099,ваз 2115,конфискованые пассаты,шкоды,,приусы...я к тому что бы снизили пошлины на авто из-за бугра что бы ездить на нормальных авто по цене ланоса который большинству граждан приходиться покупать.
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Все зависит от стоимости этой патрульной машины .
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А что там со стоимостью ? Стоимость определяет продавец. Это РЫНОК.
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Правильно , надо всем по мерсу выкупить , дешевле в Украине машин ведь нету .
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А в статье речь о мерсе идет ? В Дубаях на ламбо и феррари патрулируют. И что? Когда будет достаток и у нас будут на бугатти.
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Раз покупают,значит есть. Ты эксперт по бюджету ?
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Ты посмотри на уровень нашей жизни , какое нахер есть .
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Если бы СМИ не подняли шум, то переплата была бы неминуема.
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Ну класс! Будет что бить новым сотрудникам. Даёшь дополнительный набор в полицию!
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Машины полиции во всех странах бьются. Зайди на ютуб и посмотри,как американские копы бьют кары пачками.
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ну да трогает, ну да скотина.
а шо такое?
уже и мадамов не пощупать?
и вообще все ето феик - но та с косичками чисто на ощупь - мама не звони мне неделю.
рыжии, ври дальше - мы верим.....
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Я вообще не пойму рюкзакяна,чего так скромно мицубиси,меринов 600 накупить,страна ведь богатая,чего скромничать.
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пока видно на чом йуляха ездит с хуйлом...на лохах...
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А шо? Все нормуль, все по авакяновским реХформам - типа, "новым копам" - кацапскую Ниву, а толстозадым подкацапским хенералам - японские Мицики. Все совпадает - как они любят говорить "життя по новому")))))
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А може шкільні автобуси закупити, чи нові швидкі........... , а нахер вони потрібні, краще автозаки, щоб раби не возбухали
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Ага! Уже больше 400 Приусов набили, Тоуота сказала, что вы задолбали, это не гарантийный ремонт. А страховщиков, естественно, в отсутствии мозгов не упрекнёшь. Что делать с металлоломом?
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Тоесть ты точно не знаешь что больше? Зачем врешь?
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А, ну да, естественно не о всех!. Это только по доступным лично мне данным.
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Краще б дотягнути (відтермінувати) до наступного року, бо поб'ють-понівечать ще в цьому.
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NNN - може пора постучтать на Джамала?
Джамал, може пора постучать на NNN?
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Торговля обычная для бутиков Украины - сначала цена выставляется в 2-3 больше, а потом идет скидка 30-50%... Налетай тупой народ, подешевело.... А в кармане осядет еще на добрую сотню автомобилей!!!!
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Вливание в уши дерьма....первый платеж пошел без скидки...так что авакян наварил...
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Это для шоковаты старая байда,уже эта новость была,потом были факты проплаты без скидки,а вообще завысить цену на 40%,а потом орать о скидке в 14%, це однозначно перемога,гыга зуб даст
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Лучше бы они завод в Украине построили, бездари
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...стоимость автомобилей определена на основании валютного курса 25,78 грн. за доллар США, в то время как текущий официальный курс уже достиг 27,25 грн. за доллар США.Источник: http://censor.net.ua/n423224

КИДАЛИ...
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ну ето только потомушто
волонтери видрочили мвд для скидки
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просто раніше журналісти провели розслідування і виявили, що МВС закупило у японців машини набагато дорожче ніж вони коштують в європі. ПРИЧОМУ У ВАРІАНТІ ДЛЯ України базова комплектація на декілька пунктів менша. Допоміг в цьому (виявити) постачальник\торговець авто.
От тепер менти типу виправдовуються, мовляв провели переговори і добились знижки, а насправді НАБУ мало би відкрити кримінальну справу по-факту дибільної угоди куплі\продажу.
п.с. Сподіваюсь постачальник авто, який все це виявив живий-здоровий...
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Зрада! Ув. сосайтники, эти машины куплены на японские же деньги. Под покупку ланосов японцы не дают
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С учетом того, что эти горе полицейские за пол года умудрились перебить 70% автопарка, то Тойоте банкротство не грозит, чего не скажешь об Украине.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМВД Украины и Mitsubishi Motors договорились о скидке, которая даст возможность дополнительно приобрести 98 полицейских автомобилей
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