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Все про:поздравление (553) Порошенко (10368) праздник (1481) Гройсман (1957)

 Порошенко и Гройсман поздравили украинцев со Старым Новым годом

Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили украинцев со Старым Новым годом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"В этот праздничный вечер желаю Божьей благодати и мира каждой украинской семье!", - написал Президент на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Налейте что-нибудь покрепче!", - Гройсман и Кличко выпили глинтвейна на рождественской ярмарке. ВИДЕО


В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман также пожелал украинцам любви, семейного уюта и Божьего благословения каждой украинской семье!

Смотрите также: "Я сделал выводы. Чужих ошибок - не повторю. И другим - не дам", - Порошенко поздравил украинцев с Новым годом. ВИДЕО

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и шо ж там такого генияльного было?опять гэбнявый фотошоп?
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Ну и слава богу. Теперь спокойно в люлю бай-бай! А что нам еще нужно для полного счастья!!!!
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Издеваются петухи,как может бьіть старьій Новьій год.
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О! І у мене нема російської клавіатури! І мордорський старий новий рік (господи, як по дурному звучить) не відмічаю
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Гхм. Ці державні мужі можуть пояснити, чому святкується Старий НР?
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В Нидерландах противники ассоциации с Украиной подали в суд на власти и говорят, что "компромисс невозможен"

Подробности читайте на УНИАН: http://www.unian.net/politics/1723737-v-niderlandah-protivniki-assotsiatsii-s-ukrainoy-sudyatsya-s-vlastyami-i-govoryat-chto-kompromiss-nevozmojen.html
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хай еще на Великобританию подадут в суд за то что та вышла с очередного союза .
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Ну как бы спасибо за - "Старый Новый год". Все останется по старому в новом 2017, или как будет? Профессия - тамада? Хороша. Но не на этом - "празднике."
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Желаю всем Украинцам , в этом году , больше не видеть ни Гройсмана , ни Пороха ...
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лучше их жирными бошками в футбол на Майдане погонять. по классной старой шотландской традиции
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Давайте перекинем Рождество с 7 января на с 25 на 26 декабря,что бы вначале родился,а потом и Новый Год
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А так получается что Порошенко и Гройсман поздровляет два государства Украина
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Тогда перед Старым НГ появится еще и Старое Рождество.
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А вам люди столько нажелали,что камазов овоща не хватило бы увезти)))
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Опупели "украинцы" - для выходцев из Иорданской долины объясняю: - старий Новый год изобретение "мордвы разной", поленившейся вовремя перейти на человеческий календарь.
Я понял бы, если бы эти особи поздравили украинцев с китайским новым годом, с Китаем Украина пока ещё не воевала, всё-таки.
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http://gordonua.com/news/politics/vlast-vooruzhaetsya-a-obshchestvu-govorit-chto-ono-ne-gotovo-vladet-oruzhiem-glava-oruzheynoy-associacii-o-razdache-oruzhiya-avakovym-168938.html

Власть вооружается, а обществу говорит, что оно не готово владеть оружием - глава оружейной ассоциации о раздаче оружия Аваковым
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Всё-таки полезнее было бы разоружить несколько тысяч, чем разрешить вооружаться миллионам. В экономически и политически нездоровом обществе это опасно.
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- Бля, доллар уже под 30 гривен мда
- ГДЕ ЗРАДА? ТЫ ЗНАЕШЬ ЧТО ПОРОХ СЕДОЙ?
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Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
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Про інші, більш вагомі свята, напевно, обидва не чули.
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кроме всего прочего, еще и издеваются...
а почему бы нет?
плебс хавает...
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традиционний праздник аватаров-совкодрочеров
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Старые новые гады поздравили нас со старым новым годом
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Ну один из них , на иконе , уже засветился ...со всем семейством
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И лайкают тебе кацапы. Все стало ясно кто ты.
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Это тебя за провокационный комментарий нужно в бан. Почти все твои комментарии против Украины.
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классно их кацап всех сдаёт - оптом...\и искать их не нужно...\
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Я блин весь день переживал -поздравят не поздравят
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А я ждал, что его новогоднее поздравление начнётся со слов : "Я ухожу ... ".
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Вот и кончились гулянки,
Кутерьма, загул и пьянки.
Больше нету недосыпа,
Больше морда не разбита.
Кожуры нет на ушах.
Ноги, руки не в бинтах.
Чистота, порядок в доме,
Нет бутылок на балконе.
Нет в салатах фейерверка,
Вновь прикручены все дверки.
Нет на люстре колбасы,
Не разбросаны трусы.
Даже кот после веселья
Перестал болеть с похмелья.
Засыпаю не в салатах.
Изо рта приятный запах.
Чисто выбрит и помыт.
Новый год совсем забыт.
Выйду скоро на работу
Окунусь в свои заботы.
Черт! Забыл! Аж, снова в пот!
Скоро старый Новый год!!!!!
С праздничком!Автор: Дина Беспутина
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Пеця и Вовчик поздравили украинцев со старым новым годом, старыми зарплатами и новым курсом бакса
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Давно пора позбуватись того, що єднає нас з Московією.
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спасибо. Но я не считаю праздником ни Новый, ни Старый Новый Год.
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Краще б поздоровили зі Старими Новими Пенсіями , які "" реформатори "" обезцінили в ЧОТИРИ рази , що є порушення Конституції та Геноцид Народу України ..
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А що, УПЦ КП святкує НР за Григоринським календарем?
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Для некотрых дуже поцреотичных "Свидетелей Вятровіча".Когда большевики привели российский календарь в соответствие с мировым,церковь этого не сделала.Поэтому и Рождество 7-го,и Старый Новый Год.Так шо,если в Старом Новом Годе начнёт мерещится "призрак коммунизма",креститесь.
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С рождеством поздравили, Гривна обвалилась и пдает к очередному Новому году, интересно когда она остановится или 40 уже не предел
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Надеюсь последний раз. Следующий они встретят в тюрьме.
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С каждым днем мне показывают, шо не чувствую этих поздравленей..мне это неприятно..понятно,шо у вас недвижимость и т.д. но это настораживает..пора скидывать вес...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко и Гройсман поздравили украинцев со Старым Новым годом
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