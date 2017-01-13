 Порошенко и Гройсман поздравили украинцев со Старым Новым годом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"В этот праздничный вечер желаю Божьей благодати и мира каждой украинской семье!", - написал Президент на своей странице в социальной сети "Фейсбук".
В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман также пожелал украинцам любви, семейного уюта и Божьего благословения каждой украинской семье!
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Чиновники, использующие проверки выполнения решения о повышении минимальной зарплаты для давления на бизнес, будут уволены, - Гройсман(63)
Порошенко предоставляют искаженную информацию, - глава РГА Бойко, перебивший выступление президента в Одессе(234)
Визит Байдена в Украину подчеркнет важность оказания стране поддержки со стороны США, - Белый дом(82)
Гройсман обсудил с премьер-министром Молдовы сотрудничество стран в торгово-экономической и энергетической сферах(23)
Порошенко остаточно скинув з себе маску реформатора - Марушевська(0)
"Это обязанность государства и моя, как Президента, заботиться о своих воинах", - Порошенко в Николаеве вручил ордера на квартиры для семей 15 участников АТО(230)
"У нас отсутствует качественная система уборки дорог", - Гройсман поручил увеличить ресурсы на закупку снегоуборочной техники до 750 млн грн(63)
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Подробности читайте на УНИАН: http://www.unian.net/politics/1723737-v-niderlandah-protivniki-assotsiatsii-s-ukrainoy-sudyatsya-s-vlastyami-i-govoryat-chto-kompromiss-nevozmojen.html
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Я понял бы, если бы эти особи поздравили украинцев с китайским новым годом, с Китаем Украина пока ещё не воевала, всё-таки.
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его цитаты - http://my.ictv.ua/1448/1512790/
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А не "Старый Новый Год"...
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http://gordonua.com/news/politics/vlast-vooruzhaetsya-a-obshchestvu-govorit-chto-ono-ne-gotovo-vladet-oruzhiem-glava-oruzheynoy-associacii-o-razdache-oruzhiya-avakovym-168938.html
Власть вооружается, а обществу говорит, что оно не готово владеть оружием - глава оружейной ассоциации о раздаче оружия Аваковым
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- ГДЕ ЗРАДА? ТЫ ЗНАЕШЬ ЧТО ПОРОХ СЕДОЙ?
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Добрим людям на здоров'я!
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а почему бы нет?
плебс хавает...
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Кутерьма, загул и пьянки.
Больше нету недосыпа,
Больше морда не разбита.
Кожуры нет на ушах.
Ноги, руки не в бинтах.
Чистота, порядок в доме,
Нет бутылок на балконе.
Нет в салатах фейерверка,
Вновь прикручены все дверки.
Нет на люстре колбасы,
Не разбросаны трусы.
Даже кот после веселья
Перестал болеть с похмелья.
Засыпаю не в салатах.
Изо рта приятный запах.
Чисто выбрит и помыт.
Новый год совсем забыт.
Выйду скоро на работу
Окунусь в свои заботы.
Черт! Забыл! Аж, снова в пот!
Скоро старый Новый год!!!!!
С праздничком!Автор: Дина Беспутина
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