"Чиновница Госпродпотребслужбы задержана на Харьковщине при получении 10 тыс. грн взятки, - прокуратура..."

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
Установлено, что служащая Госпродпотребслужбы проводила проверку частного предпринемателя по заявлению потребителей, которые пожаловались на приобретение некачественной мебели.
Чтобы не привлекать частника к административной ответственности в виде 900 тыс. грн. штрафа за нарушения, установленные в ходе проверки, чиновница запросила 10 тыс. грн. неправомерной выгоды.
Досудебное расследование проводится прокуратурой области по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).
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Там в цепочке какая-то загогулина есть.
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Госпродпотребслужбы??? Типо Укрцукрсахарпром? Навеяло... Эдаким гевоюционным сознанием, вгемен 20-х годов, прошлого столетия. НЕПа.
Где вы паны хорошие такие названия берете? А что взятки бгали и будут бгать? Это естественно и даже борзыми щенками - бгать будут.
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ПРЕДПРИНИМА́ТЕЛЬ
Мужской род
1.
Владелец предприятия, фирмы, деятель в экономической или финансовой сфере.
2.
Организатор выгодного дела; бизнесмен.
А предпринЕматель-это что за зверь?)))
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