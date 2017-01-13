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 Чиновница Госпродпотребслужбы задержана на Харьковщине при получении 10 тыс. грн взятки, - прокуратура

Прокуратура Харьковской области разоблачила чиновницу Госпродпотребслужбы во взяточничестве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что служащая Госпродпотребслужбы проводила проверку частного предпринемателя по заявлению потребителей, которые пожаловались на приобретение некачественной мебели.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Чиновник Госпродпотребслужбы задержан на Львовщине за получение 13 тыс. грн взятки. ФОТО

Чтобы не привлекать частника к административной ответственности в виде 900 тыс. грн. штрафа за нарушения, установленные в ходе проверки, чиновница запросила 10 тыс. грн. неправомерной выгоды.

Досудебное расследование проводится прокуратурой области по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Смотрите: Директор центра занятости в Харькове задержана на взятке в 4 тыс. грн. ФОТОрепортаж

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Безобразие! Муж тырит и жена тырит. А на кого теперь декларацию про честность писать?
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І іх діти теж будут красти, це вже на генному рівні ))))
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Я не генетик, но говорят что гены от первого поколения не передаются.
Там в цепочке какая-то загогулина есть.
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Ти гадаєшь що чоловіка та дружини батьки не крали))))
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"Чиновница Госпродпотребслужбы задержана на Харьковщине при получении 10 тыс. грн взятки, - прокуратура..."
Госпродпотребслужбы??? Типо Укрцукрсахарпром? Навеяло... Эдаким гевоюционным сознанием, вгемен 20-х годов, прошлого столетия. НЕПа.
Где вы паны хорошие такие названия берете? А что взятки бгали и будут бгать? Это естественно и даже борзыми щенками - бгать будут.
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Ну і що далі. Українці вже звикли до гучних затримань і анонсів про майбутні звершення1 Але майбутне дивним чином розтягується в часі))))
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Что-то не везёт ЮГИКУ! Всё какая-то мелочь попадается, а не крупная рыба. Сети бракованные подсунули, что ли? Или рыба слишком мудрёная?
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Таких знаю.

ПРЕДПРИНИМА́ТЕЛЬ
Мужской род
1.
Владелец предприятия, фирмы, деятель в экономической или финансовой сфере.
2.
Организатор выгодного дела; бизнесмен.
А предпринЕматель-это что за зверь?)))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧиновница Госпродпотребслужбы задержана на Харьковщине при получении 10 тыс. грн взятки, - прокуратура
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