 Санкции против России не повлияли на экономику ЕС, - Могерини

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"Эти меры, конечно, не новые, они задумывались с минимальным влиянием на экономику стран Евросоюза. Меры были в последний раз продлены в декабре прошлого года. В области конкретного влияния я могут только повторить то, что уже сказала: оно было минимальным и смягчено другими мерами", - сказала Могерини.
Напомним, В 2014 году Евросоюз, США, и другие страны ввели санкции в отношении РФ в связи с оккупацией Крыма и агрессией на востоке Украины, которые неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Всего в санкционные списки попали 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.
В августе 2014 года Россия ввела пакет ответных мер на санкции Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Так называемые "контрсанкции" представляли собой запрет сроком на один год на импорт в РФ из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции.
1662 61
Материалы по теме: Санкции против России
Вице-премьер РФ Шувалов рассказал, когда россиян перестанут наказывать запретом продуктов за санкции Запада(76)
Заявление Тиллерсона дает надежду, что администрация Трампа обеспечит Украину более серьезной поддержкой в борьбе против агрессии Кремля, - Хербст(66)
США побудили Европу отреагировать на агрессию России санкциями, - Керри(23)
Запрет на выдачу виз, замораживание инвестиций и активов: Reuters обнародовало подробности закона о дополнительных санкциях против России(152)
ВВС: Нечто новое. По отношению к Грузии Россия применяет прием «ползучей аннексии»(5)
Американский штат Нью-Гэмпшир рассматривает вопрос введения собственных санкций против России(66)
В Конгрессе США предлагают расследовать кибератаки России по образцу терактов 11 сентября(30)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ЕС недополучило денег и деньги дали Украине, а украинская братва их разворовала.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
весломтопором.
Ответить
- Угу.
- Жена, небось, красавица?
- Угу. На Матерь Божью похожа, говорят.
- А фото есть?
- Есть.
- Покажи… МАТЕРЬ БОЖЬЯ!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а совьешся ты в петлю (с)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Проснитесь, тётенька! Вы там в ЕС уже обнищали, замёрзли, опухли с голоду и дерётесь с соседями за дрова и мёрзлую картошку!
А на х@йлостанскую 3/14дерацию наговариваете из зависти!...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Одна голова следит за тем, как мёрзнут хохлы, другая считает госдолг США. А посредине - жопа.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить