EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 За рубежом
  1662  61
Материалы по теме:
Все про:Россия (64659) санкции (5782) экономика (3380) Евросоюз (11437) Могерини (264)

 Санкции против России не повлияли на экономику ЕС, - Могерини

Официальный представитель ЕС Федерика Могерини заявила, что влияние антироссийских экономических ограничительных мер на экономику Евросоюза было минимальным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

Также читайте: Вице-премьер РФ Шувалов рассказал, когда россиян перестанут наказывать запретом продуктов за санкции Запада

"Эти меры, конечно, не новые, они задумывались с минимальным влиянием на экономику стран Евросоюза. Меры были в последний раз продлены в декабре прошлого года. В области конкретного влияния я могут только повторить то, что уже сказала: оно было минимальным и смягчено другими мерами", - сказала Могерини.

Напомним, В 2014 году Евросоюз, США, и другие страны ввели санкции в отношении РФ в связи с оккупацией Крыма и агрессией на востоке Украины, которые неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Всего в санкционные списки попали 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Обмена быть не может" - глава МИД Канады Фриланд отвергла предложение РФ разрешить ей поездки в страну, если Канада снимет санкции

В августе 2014 года Россия ввела пакет ответных мер на санкции Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Так называемые "контрсанкции" представляли собой запрет сроком на один год на импорт в РФ из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
если раньше рашки просто жрали с лопат по праздникам,то теперь в будние и праздничные дни ищут жратву в мусорных баках
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
- повлияли однозначно.
ЕС недополучило денег и деньги дали Украине, а украинская братва их разворовала.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какая всё таки многофункциональная субстанция этот «боярышник»
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Но всё же не такая многофункциональная , как мечта хохлушек- кружевные труселя...
 показать весь комментарий
Ответить
 
кстати , этот факт свидетельствует о высоком качестве и высоко-оборотистости / октановости. знаменитого напитка, , . в бензобак заливать .можно , но жалко ,,,
 показать весь комментарий
Ответить
 
вот она многострадальная и вяличественная расеюшка и чертовски превликательна
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- Петя, ты говорят, женился?
- Угу.
- Жена, небось, красавица?
- Угу. На Матерь Божью похожа, говорят.
- А фото есть?
- Есть.
- Покажи… МАТЕРЬ БОЖЬЯ!

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Глядя на что-то подобное, мусульмане и евреи отказались от свинины...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это та, что страшно красивая, ну ты меня понял.
 показать весь комментарий
Ответить
 
О! у меня продержалась 5 мин и три дня бана..мож, у кого на сеструху али жОнку похожа, обиделся))
 показать весь комментарий
Ответить
 
А как они могли повлиять ? Что такого ценного производит мордор кроме сырья? Не купили у мордора - купили у других. Не продали мордору мерсы - продали другим. Это законы рынка. Или забыли ,что совок ВООБЩЕ НИКАК не влиял на мировую экономику? Как был совок ,так и остался ,только вывеску сменил.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
30-и летней выдержки. Элитный. Большой спрос в мире.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сколь веревочка не вейся,
а совьешся ты в петлю (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
понятно, что один полк Ту-22М3 обидел бы...)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не повлияли? Ну и чудненько! Продолжите лет на ПЯТЬ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Куба в блокаде 50 лет, и кажется штаты сдались уже.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну так реально санкций и не было, как жеж они могли повлиять)....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Европа уже ничего не потеряла в результате санкций против Рашки, так как то уже не та Рашка у которой денег куры не клевали. теперь же 4/5 касабам не по карману европейские товары. Зато вся Европа и весь мир выиграл в результате в 3 раза падения цен на нефть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Неужто и нефть от санкций в цене упала? А как же всякие Норвегии, Канады, Саудиты, США. Они за счёт кого свои бюджеты пополняют? Украины?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Она наверное не смотрит "ПарашаТВ"...
Проснитесь, тётенька! Вы там в ЕС уже обнищали, замёрзли, опухли с голоду и дерётесь с соседями за дрова и мёрзлую картошку!
А на х@йлостанскую 3/14дерацию наговариваете из зависти!...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пора пуски производить... учебные...так, чтобы разорвало шнура....это произведет позитивный эффект на раассиян...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А почему на российском гербе двухголовый орёл?
- Одна голова следит за тем, как мёрзнут хохлы, другая считает госдолг США. А посредине - жопа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСанкции против России не повлияли на экономику ЕС, - Могерини
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик взятка Госпогранслужба ГПУ Гройсман ГСЧС ГФС Донбасс дороги задержание Киев Крым Минобороны Нацполиция Нацсовет_ТРВ обстрел Одесская область оккупация Порошенко Россия санкции СБУ скандал смерть судья США Трамп электронное декларирование
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти