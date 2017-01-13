 ОБСЕ зафиксировала 485 взрывов на Донбассе 12 января

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
В отчете сказано, что из 350 зафиксированных в Донецкой области взрывов порядка 180 были оценены наблюдателями миссии как стрельба из артиллерии и минометов. В Луганской области 70 взрывов из 135 расцениваются наблюдателями как учения с боевой стрельбой.
Свобода передвижения миссии была ограничена на участках разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском.
Кроме того, миссия осуществила мониторинг перезапуска воды на Петровской водонасосной станции в Луганской области, а также ситуации водоснабжения в Авдеевке (Донецкая область).
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Российских военнослужащих готовят к наземной операции в Сирии. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на источник в батальоне "Север", который входит в состав 46-й отдельной бригады оперативного назначения Национальной гвардии РФ.
В распоряжении издания оказались две брошюры, которые, по словам источника, распространяются среди бойцов батальона.Одна из них называется "Визуальный переводчик (Сирийская Арабская Республика)". В ней информация представлена в виде картинок и различных фраз, необходимых для общения с местными жителями, в том числе для установления местоположения противника. Иллюстрации, представленные в пособии, позволяют выяснить или описать внешность и звание военного, а также определить его принадлежность к конкретному вооруженному формированию.Также в цветной раскладке содержится ряд запретов. В частности, военнослужащим запрещается брать у местного населения еду, ходить босиком и пользоваться социальными сетями. Со ссылкой на экспертов газета утверждает, что данная брошюра составлена по лекалам памяток "воинам-интернационалистам", воевавшим в Афганистане.
Вторая брошюра называется "Рекомендации военнослужащим при выполнении задач в Сирийской Арабской Республике". Она содержит краткие сведения о стране, в которой ведутся боевые действия: география, язык, праздники, валюта, обычаи.
Также пособие содержит практические советы. Например, такие: "В случае если кто-то из сирийцев повел себя неадекватно, например, обсчитал, нагрубил или попытался пристать, то можно произнести слово "мухабарат". Оно означает что-то вроде "организация государственной безопасности, разведка, полиция". При этом упоминании местные жители обычно пугаются и затихают".
"Что интересно: в данной брошюре нет ни слова о терроризме, хотя именно международный терроризм и борьба с ним заявлены главной целью военного присутствия России в Сирии", - подытоживает "Новая газета".http://9tv.co.il/news/2017/01/13/237292.html
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стерляли с липецкой фабрики!
на рыгалово от вас, зрадныков, тянет...
и между прочим от педра тоже.
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В Дебальцево почтить память задроченцев не смогли собрать и 10 дебилов 6 лохоф и 2 фотографа - прогресс прозрения! http://zloy-odessit.livejournal.com/2011498.html?utm_source=twsharing&utm_medium=social …
Угадайте, что это за шесть тел с говнотряпкой на фото, не считая двух фотографов? Не поверите, но это массовый митинг, собранный на тысячный день войны на Донбассе у памятника невинно-уебенных бравых ополченцев... Всего шесть дебилов пришло почтить память террористов, которые село этих же дебилов и раздолбали под основание год назад. И это радует.
Радует, ведь Дебальцево было ничуть не менее ватное село, чем любое другое на Донбассе, но вот... прошёл год и на столь знаменательное мероприятие не смогли собрать и сотню, или даже дюжину зомбарей за пачку гречки и мешок картохи. Вата прозревает. А даже та, что остается верна своей лишней хромосоме попросту боится лишний раз светится, ведь в глубине души или просто жопой чует - «урюский мир» здесь не на долго.
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