 На дорогах государственного и регионального значения заторов не зафиксировано. В ряде западных областей ограничено движение транспорта, - ГСЧС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечено 1 тыс. 660 ед. тех. и 2 тыс. 843 чел., из которых от "Укравтодора" привлечено 1 тыс. 619 ед. тех. и 2 тыс. 694 чел., от ГСЧС - 41 ед. тех. и 149 чел. о/с.
Подразделениями ГСЧС с 4 января освобождены из снежных заносов 2 тыс. 349 автомобилей, в которых находилось 5 тыс. 404 лица.
Ограничения:
Закарпатская область
С 12:00 13 января временно ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на таких автодорогах государственного значения в пределах Закарпатской области:
М-06 Киев - Чоп;
М-08 Обход г. Ужгорода - КПП "Ужгород;
Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов.
Организовано дежурство техники высокой проходимости ГСЧС на перевалах (Абранский, Латирский) и автодорогах области для предупреждения автомобильных пробок.
Ивано-Франковская область
С 12:00 13 января временно ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на автодороге Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов, при въезде в Закарпатскую область со стороны Яблунецкого перевала.
Львовская область
С 15:45 13 января временно ограничено движение грузового автомобильного транспорта на участке автомобильной дороги государственного значения М-06 Киев-Чоп (от г. Стрый до границы с Закарпатской областью).
На перевалах западных областей проезд обеспечен.
В связи с полным завершением очистки дорог от снега и улучшением погодных условий, с 10:00 13 января восстановлено движение для всех транспортных средств на автодорогах государственного значения:
- Р-55 Одесса - Вознесенск - Новый Буг;
- Г-71 Одесса - Ивановка - Ананьев - Песчаная - Хащеватое - Колодистое - Рыжовка.
Таким образом, ограничений в движении транспорта на автодорогах Одесской области нет.
По информации Мининфраструктуры железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.
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