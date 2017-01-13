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Все про:дороги (1529) непогода (199) ГСЧС (628)

 На дорогах государственного и регионального значения заторов не зафиксировано. В ряде западных областей ограничено движение транспорта, - ГСЧС

По состоянию на 17:00 13 января на дорогах государственного, регионального значения заторов не зафиксировано. Обращений граждан, которые получили обморожения в пробках, также не зафиксировано.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечено 1 тыс. 660 ед. тех. и 2 тыс. 843 чел., из которых от "Укравтодора" привлечено 1 тыс. 619 ед. тех. и 2 тыс. 694 чел., от ГСЧС - 41 ед. тех. и 149 чел. о/с.

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Подразделениями ГСЧС с 4 января освобождены из снежных заносов 2 тыс. 349 автомобилей, в которых находилось 5 тыс. 404 лица.

Ограничения:

Закарпатская область

С 12:00 13 января временно ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на таких автодорогах государственного значения в пределах Закарпатской области:

М-06 Киев - Чоп;

М-08 Обход г. Ужгорода - КПП "Ужгород;

Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов.

Организовано дежурство техники высокой проходимости ГСЧС на перевалах (Абранский, Латирский) и автодорогах области для предупреждения автомобильных пробок.

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Ивано-Франковская область

С 12:00 13 января временно ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на автодороге Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов, при въезде в Закарпатскую область со стороны Яблунецкого перевала.

Львовская область

С 15:45 13 января временно ограничено движение грузового автомобильного транспорта на участке автомобильной дороги государственного значения М-06 Киев-Чоп (от г. Стрый до границы с Закарпатской областью).

На перевалах западных областей проезд обеспечен.

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В связи с полным завершением очистки дорог от снега и улучшением погодных условий, с 10:00 13 января восстановлено движение для всех транспортных средств на автодорогах государственного значения:

- Р-55 Одесса - Вознесенск - Новый Буг;

- Г-71 Одесса - Ивановка - Ананьев - Песчаная - Хащеватое - Колодистое - Рыжовка.

Таким образом, ограничений в движении транспорта на автодорогах Одесской области нет.

По информации Мининфраструктуры железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.

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- прекрасно что дороги "убитые" - меньше скорость, и меньше автокатастроф.
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Хрен там меньше , народ бьется каждый день .
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Кличко, посмотри, что это? Киев, Печерск, сегодня.

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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа дорогах государственного и регионального значения заторов не зафиксировано. В ряде западных областей ограничено движение транспорта, - ГСЧС
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