 43% преступлений, совершенных на праздники, являются имущественными, - Вакуленко. ИНФОГРАФИКА

Об этом сегодня, 13 января, во время брифинга сообщил заместитель Председателя Нацполиции - начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции."Имущественная преступность, как и в прошлые годы, является основным видом преступлений во время новогодних праздников", - отметил начальник Главного следственного управления.Вакуленко сообщил, что в целом в первые недели нового года в Нацполицию поступило более 146 тысяч заявлений о правонарушениях, 19 тысяч уголовных правонарушений внесены в ЕРДР. "Это в частности 51 умышленное убийство, 83 тяжких телесных повреждений, из которых 16 - со смертельным исходом, 85 разбойных нападений", - отметил начальник Главного следственного управления.

Он добавил, что по горячим следам полицией уже раскрыто 87% умышленных убийств, каждый второй случай нанесения тяжких телесных повреждений, из которых 67% со смертельным исходом, а также почти половину разбойных нападений.Вакуленко отметил, что полицией выявлено также 254 факта незаконного обращения с оружием и 866 уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. "По всем этим фактам лица задержаны, а расследование находится в активной фазе", - добавил он.Вакуленко сообщил, что сейчас Национальная полиция работает в условиях некомплекта. "Это связано в первую очередь с процессом реформирования, который происходит, а также с аттестацией, которая привела к определенному некомплекту", - добавил заместитель главы Нацполиции.По его словам, на сегодня некомплект работников составляет 22 тысяч человек. В частности, органы досудебного следствия дополнительно нуждаются более чем в 20 тыс. человек, а криминальная полиция - около 4 тыс. оперативников."Чтобы улучшить эту ситуацию, с 16 января Национальная полиция объявляет набор. В первую волну мы планируем набрать около 3 тысяч работников, из них - почти 800 следователей и более 900 оперуполномоченных", - отметил Вакуленко.