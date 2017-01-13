EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Политика Украины
  356  10
Все про:Нацполиция (5447) преступность (913)

 43% преступлений, совершенных на праздники, являются имущественными, - Вакуленко

В первые недели нового года Национальная полиция зарегистрировала 8,4 тысяч краж, более 400 грабежей и около сотни разбойных нападений.

Об этом сегодня, 13 января, во время брифинга сообщил заместитель Председателя Нацполиции - начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Смотрите также: Нацполиция задержала две группы "клофелинщиков" в Запорожье и Черновцах, - начальник Департамента уголовного розыска Князев. ВИДЕО

"Имущественная преступность, как и в прошлые годы, является основным видом преступлений во время новогодних праздников", - отметил начальник Главного следственного управления.

Вакуленко сообщил, что в целом в первые недели нового года в Нацполицию поступило более 146 тысяч заявлений о правонарушениях, 19 тысяч уголовных правонарушений внесены в ЕРДР. "Это в частности 51 умышленное убийство, 83 тяжких телесных повреждений, из которых 16 - со смертельным исходом, 85 разбойных нападений", - отметил начальник Главного следственного управления.

вакуленко


Он добавил, что по горячим следам полицией уже раскрыто 87% умышленных убийств, каждый второй случай нанесения тяжких телесных повреждений, из которых 67% со смертельным исходом, а также почти половину разбойных нападений.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Медленно! На колени! Кого ты убивать собрался?!", - патрульные задержали в Кривом Роге пьяного мужчину, угрожавшего убить собственного месячного ребенка. ВИДЕО

Вакуленко отметил, что полицией выявлено также 254 факта незаконного обращения с оружием и 866 уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. "По всем этим фактам лица задержаны, а расследование находится в активной фазе", - добавил он.

Вакуленко сообщил, что сейчас Национальная полиция работает в условиях некомплекта. "Это связано в первую очередь с процессом реформирования, который происходит, а также с аттестацией, которая привела к определенному некомплекту", - добавил заместитель главы Нацполиции.

По его словам, на сегодня некомплект работников составляет 22 тысяч человек. В частности, органы досудебного следствия дополнительно нуждаются более чем в 2 тыс. человек, а криминальная полиция - около 4 тыс. оперативников.

"Чтобы улучшить эту ситуацию, с 16 января Национальная полиция объявляет набор. В первую волну мы планируем набрать около 3 тысяч работников, из них - почти 800 следователей и более 900 оперуполномоченных", - отметил Вакуленко.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Скоро будут грабить и убивать друг друга.Но к власти вопросов нет... П.С.Форма у чудика не плохая на фотке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кг среднего истребителя на рынке стоит 10 000 $, кг оплота 100$. Ватные ублюдки убеждают что украина не способна
строить истребители, потому что они желают иметь рабов рядом,а не сильную страну.

Укроборонпром имеет 25 авиапредприятий, причем больше половины из них по ремонту и модификации истребителей. Эту ремонтную базу можно задействовать на изготовление истребителей для продажи за рубеж.Истребители в среднем стоят сотни млн$ штука.
Очень высокая добавочная стоимость. Это не литр молока. Кг истребителя стоит 10 000 $,
Корпоратизация укроборонпрома чья идея? Тот кто хочет перекупить военные предприятия в будущем.
СБУ ничего не делает по запросам оборонпрома. Нарушения не проверяются, минометы и прочее продаются на порядки больше
чем оно стоит. На западе свои откаты, коррупционеры кононенки-свинарчуки хотят сразу украину молотить на млн дол за один миномет.
У минусовых пидаров предела нет. Всех мусаров, все инстанции, которые отвечают за проверки гос компаний нужно менять срочно.
А то прокладки обнаглели до 5 в цепочке в одном заказе или госзакупке.И каждая прокладка отвечает за отдельную инстанцию - мусора,
налоговая, сбу, и тд.Ну чтобы одна инстанция не украла откат у другой, потому 5 прокладок в каждой госзакупке.
Потому это пидарсбу, которое кружит у кормушки в качестве коррупционных крыш(а не те что порох нюхают), нужно разогнать нах, а на их место набрать чистых других.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Стремительная люмпенизация общества, на фоне безработицы, нищеты и бесправия. И это только цветочки, т.к.маховик инфляции, с их дурацким очередным покращенням, скоро прибавят нам явлений чудных, за которые сделают крайними всех нас.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- это что это за перец в угандийской форме на заставке? Генерал-адмирал?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нафига нам два министерства статистики.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины43% преступлений, совершенных на праздники, являются имущественными, - Вакуленко
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик взятка Госпогранслужба ГПУ Гройсман ГСЧС ГФС Донбасс дороги задержание Киев Крым Минобороны Нацполиция Нацсовет_ТРВ обстрел Одесская область оккупация Порошенко Россия санкции СБУ скандал смерть судья США Трамп электронное декларирование
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти