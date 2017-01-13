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 Один военнослужащий ранен в результате сегодняшних обстрелов боевиков: бьют на всех направлениях, - пресс-центр штаба АТО

По состоянию на 18.00 13 января боевики совершили 17 обстрелов наших позиций в зоне АТО на востоке Украины из различных видов оружия. В результате один украинский воин получил ранения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Так, оккупанты продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях. На Мариупольском - из минометов обстреливали Широкино и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Гнутово, Павлополь, Новотроицкое и Широкино. По Гнутово неоднократно стреляли снайперы.

Читайте также: Количество обстрелов со стороны боевиков в зоне АТО увеличилось до 78 раз. Трое украинских воинов ранены, - штаб

На Донецком направлении - по Луганскому, Северному, Зайцево и Авдеевке - из гранатометов и стрелкового оружия.

На Луганском - по Крымскому огонь вел снайпер.

В целом произошло 17 обстрелов. Один наш военнослужащий ранен.
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- может пора назвать всё своими именами - президент бенефициар россии, а наших солдат убивают. И не АТО а война с рассией.
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Война воров, а АТО на самом деле проводят против Украины, а не против сепаратистов, предателей и оккупантов.
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Сколько еще лет будет длиться так называемое перемирие,когда бьют со всех сторон...
Такое ощущение,что никто не знает какие действия следует предпринять.
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Визнання Криму кацапським і гарантія прокацапського курсу України. Не вступу в НАТО та ЄС.
Сухопутний вихід на Придністров'я.
Війна скінчена.
Мир, дружба, жвачка.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОдин военнослужащий ранен в результате сегодняшних обстрелов боевиков: бьют на всех направлениях, - пресс-центр штаба АТО
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