 Один военнослужащий ранен в результате сегодняшних обстрелов боевиков: бьют на всех направлениях, - пресс-центр штаба АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
Так, оккупанты продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях. На Мариупольском - из минометов обстреливали Широкино и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Гнутово, Павлополь, Новотроицкое и Широкино. По Гнутово неоднократно стреляли снайперы.
На Донецком направлении - по Луганскому, Северному, Зайцево и Авдеевке - из гранатометов и стрелкового оружия.
На Луганском - по Крымскому огонь вел снайпер.
В целом произошло 17 обстрелов. Один наш военнослужащий ранен.
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??? кто что знает....?
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Такое ощущение,что никто не знает какие действия следует предпринять.
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Сухопутний вихід на Придністров'я.
Війна скінчена.
Мир, дружба, жвачка.
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