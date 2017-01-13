 Перекрестный допрос доказывает, что версия Пашинского верна, - адвокат

Об этом заявил адвокат Пашинского Владимир Раков, комментируя соответствующие сообщения в некоторых СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
"Заявления о 100% доказательстве вины является абсолютной чушью и ничего общего с реальностью не имеют. Наоборот, перекрестный допрос доказывает, что именно наша версия является верной, и в будущем должно стать прецедентом, как реагировать на хулиганское поведение злоумышленников", - пояснил адвокат.
"Во-вторых, допрос еще продолжается и неясно, сколько часов стороны будут выяснять все детали инцидента на дороге возле села Хлепча 31 декабря 2016 года. Мы не то, что не имеем решения суда с четким вердиктом, кто был виноват, а кто нет, у нас еще допросы продолжаются - о какой доказанной вине моего подопечного может идти речь?" - подчеркнул Раков.
Отдельно в своем Facebook прокомментировал версии Портнова и сам Сергей Пашинский.
"С удивлением узнал о цитировании уважаемым тиражным изданием "Украинская правда" бывшего чиновника администрации Януковича и политического беглеца Андрея Портнова о моей якобы стопроцентной вине во время инцидента 31 декабря.
Есть вопрос. Как человек, который причастен к узурпации власти Януковичем, к законам 16 января и яркая "звезда" "политических эмигрантов Партии регионов" в Москве стал адвокатом, прокурором и судьей в одном лице? Зачем УП цитирует каждую ложь, не имея окончательного решения суда?" - написал он.
"Как уже не раз сообщал у себя на странице в фейсбуке и в комментариях журналистам, я открыт к сотрудничеству со следователями, регулярно хожу на допросы. Окончательную точку относительно ситуации на дороге в село Хлепча будет ставить суд и только суд, а не близкие соратники Януковича, которые осели в Москве и желают реванша любой ценой", - отметил Пашинский.
Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.
Вместе с тем, второй участник инцидента утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.
В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.
Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм. В полиции заявили, что изъяли две гильзы.
"На оружие было разрешение, соответственно, его изъято, изъято само оружие и патроны, и изъято все, что имел народный депутат по этому оружия. Сейчас направлен запрос с целью официального подтверждения выдачи этого оружия в органы, которые выдавали и подтверждения разрешений, которые у него были", - заявил представитель прокуратуры.
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1 ч ·
Ну что ж. Как и обещали - фамилии счастливых 400 обладателей огнестрельного оружия от министра внутренних дел Арсена Авакова. Рекордсмен -близкий соратник министра Игорь Котвицкий, которого в прошлом году подозревали в выведении десятков миллионов долларов на Панаму. У него шесть пистолетов от министра) Первым правильный ответ вчера дал Jasnepan Władisłav Pavlov
А вообще список впечатляет - Коломойский, Пашинский, Гройсман, Гонтарева, Яресько, Насиров... Читайте- изучайте)
Нагородний фронт. Кому Аваков подарував 400 стволів
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https://t.co/f9NONJ31YV
Министр внутренних дел Арсен Аваков за 2014-2015 годы подарил 1085 стволов депутатам, бойцам и офицерам Нацгвардии, Нацполиции, МВД, УГО, Минобороны, волонтерам, работникам прокуратуры, работникам Донецкой и Луганской областей.
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Нужная вещь, между прочим... Может пригодиться... в разных обстоятельствах.
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кононенка-свинарчука-левочкина-ложкина, министров обороны агентов агрессора, оборонпрома, приемки оружия в генштабе и пр.
На войне есть оружие и техника 2-х типов - "боги войны"(артилерия, впо сегодня, джавелины) и не боги войны - танки, истребители, вертолеты.
Тоесть
1. Это оружие, против которого есть противоядие, танки, ракеты, вертолеты, и тд
2. Это оружие, против которого пока нет временно противоядия. Например, такими были колесницы в египте - супероружие 3 тыс до н.е на несколько тысяч лет, потом 2 тысячи лет все что основано на порохе, потом стало радио(быстрая коммуникация больших группировок войск), потом война пришла с небес, когда появились самолеты, радары, пво, ракеты танки, яо, военные спутники, беспилотники и тд.
Тоесть всегда появлялось оружие, которое изменяло ход войны. Но люди оперативно находили в нем слабые места и использовали их для нейнтрализации.
Тогда люди опять придумывали как нейтролизировать эти нейтролизаторы.НАпример, против брони танков придумали птрк, но в ссср
быстро на это ответили активной и динамической защитой. следующий уровень будет птрк с двумя активными струями, чтобы пробить 2 уровня защиты оплота, но такой пока еще нет. Но могут снять динамическую защиту сначала(снайпера выстрелами убирают коробочки "нож" танка), чтобы пробить основную броню через птрк.
Но ценность танка не в том есть ли против него противоядие или нет, а в том что он может работать совместно с другими
видами оружия. От командира, который принимает решения в каком порядке применить танк, пехоту, авиацию, пво, зависит успех боя или войны.
Сама наземная ПВО может глушится, то есть она не меняет исход гарантированно войны. Но с другими видами воздушного пво,
рэбами для глушилок, другими видами оружия дает солидное превосходство.
ватные пидарасы и порохоботы-зрадофобы постоянно орут не строить танков, потому что они пробиваются птрк(чтобы покрыть
лживого поросенка, потому что идиот только воровать умеет и не способен строить оплоты). Тоесть танки не дают гарантированного
превосходства. И что нужно заворачиваться в темную простынь и тихо ползти на кладбище в темное время суток.
Ватные пидарасы и порохоботы-зрабофобы(-нищие предатели иуды за 5 грн за коммент) охуели, танк и не должен выигрывать войны сам, он должен дополнять рода войск своими сильными
качествами. То есть работать в комплексе с авиацией, пехотой, ПВО,БПЛА, РЭБ, РСЗО, артиллерией.
Танк это как артилеррия. Которая уничтожается авиацией. Но есть противоядие в виде ПВО с-300, которое охраняет артиллерию от авиации.
И благодаря ВПО С-300, артиллерия это боги войны. А если впо глушится, тогда артиллерия уже не боги войны(не изменяют правила войны).Вертолеты типа миг-24 и бомбардировщики су-25 разбивают "богов войны" на раз-два.
Если у танка прикрыты его слабые уязвимые стороны, то танк бог войны.
Исход войны зависит от суммы прикрытий основного вида оружия-танков.Танк всегда конструктивно на единицу впереди тех прогресса цивилизации.
Исход войны зависит от постоянного обновления всех родов войск, устаревшее значит больше жизней от войск прикрытия. А комадир сам найдет им лучшее применение. Если что-то устарело, например старые танки т-64 благодаря порошенку-януковичу-ющенко-тимошенко, то
порохобод-зрадофоб-5гривениуда должен готовить все свои дупла для обслуживания секспотребностей чужой армии до тех пор пока не прикрепят гранату между ног,
чтобы повешать использованные и зашлифованные до дыр кишки на ближайшее дерево, когда зацветут абрикосы. Ну и конечно кормить чужую армию, при этом голодуя как в 33м.
А потом мясом впереди загонотрядов как в 41м.
Потому состовлять расстрельные списки, начиная с журнашлюх и 5гривен-иуд(которые есть у кононенка, тимошенки, ложкина), нужно заранее. А когда приходит война вешать-вешать и вешать всех кто участвовал в устаревании оружия и развала армии.
И она уже пришла.
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І воно думає, хтось йому повірить.
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26 окт. 2009 г. - «Лозинского сначала защищали и Турчинов, и Луценко, его даже хотели наградить.
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схватке с западом. Путин хочет бомбить белорусские города, если лука упрется
А пока..
Это пиздец товарищи. Ватные тролли поучат укрмову по-черному, наверное готовятся к украинскому вторжению.
Скоро кацапы будут на мове чирикать, чем коренные украинцы. А все почему?) А потому что они любят силу.
Все решает количество ватных трупов. Чем больше, тем больше они будут изучать мову. Рабы повеки-веков.
Прилагательные. Еще года 2 войны, 50000 ватного удобрения и у них автоматически произойдет смена религии, с поклонения
сталину они начнут поклонятся Великому Укру Воину.
В украине именно русскоязычные должны начать борьбу с ватным языком монголоидных ущербных недоносков со сворованой идентичностью.
Это будет более правильно.
Украина киевская русь должна запретить ущербной ватке пользоваться кирилицей. Монголам запретить пользоваться корнем слова
русь. Все добробаты украины многочисленным количеством должны готовиться для курирования ваттерриториями после распада орды. Петя-крыса этого делать не будет, он же припиздент мира. После лютых зачисток монголов и дезинфекации, присоеденять к украине
Всех ватных с мутированными челюстями и атрофированными мозгами, с заклиненным через язык мозгом, использовать
по назначению, тоесть к чему они особенно талантливы - только рабами.
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поздравляю нас...
узаконили наворованое и указаное в е-декларации...
теперь узаконивают право на отстрел...
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