EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Политика Украины
  1685  60
Все про:адвокат (785) Пашинский (466) стрельба (2094)

 Перекрестный допрос доказывает, что версия Пашинского верна, - адвокат

Заявления бывшего главы администрации Януковича и политического беглеца в России Андрея Портнова о якобы доказательстве вины депутата Сергея Пашинского (в событиях накануне Нового года) во время сегодняшнего перекрестного допроса фигурантов является абсолютным фейком и средством надавить на мнение общественности.

Об этом заявил адвокат Пашинского Владимир Раков, комментируя соответствующие сообщения в некоторых СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Также читайте: Главным бенефициаром скандала с Пашинским является Андрей Портнов, - журналист

"Заявления о 100% доказательстве вины является абсолютной чушью и ничего общего с реальностью не имеют. Наоборот, перекрестный допрос доказывает, что именно наша версия является верной, и в будущем должно стать прецедентом, как реагировать на хулиганское поведение злоумышленников", - пояснил адвокат.

"Во-вторых, допрос еще продолжается и неясно, сколько часов стороны будут выяснять все детали инцидента на дороге возле села Хлепча 31 декабря 2016 года. Мы не то, что не имеем решения суда с четким вердиктом, кто был виноват, а кто нет, у нас еще допросы продолжаются - о какой доказанной вине моего подопечного может идти речь?" - подчеркнул Раков.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Между нардепом Пашинским и вторым участником инцидента Химикусом в случае необходимости будет проведена очная ставка, - прокуратура. ВИДЕО

Отдельно в своем Facebook прокомментировал версии Портнова и сам Сергей Пашинский.

"С удивлением узнал о цитировании уважаемым тиражным изданием "Украинская правда" бывшего чиновника администрации Януковича и политического беглеца Андрея Портнова о моей якобы стопроцентной вине во время инцидента 31 декабря.
Есть вопрос. Как человек, который причастен к узурпации власти Януковичем, к законам 16 января и яркая "звезда" "политических эмигрантов Партии регионов" в Москве стал адвокатом, прокурором и судьей в одном лице? Зачем УП цитирует каждую ложь, не имея окончательного решения суда?" - написал он.

"Как уже не раз сообщал у себя на странице в фейсбуке и в комментариях журналистам, я открыт к сотрудничеству со следователями, регулярно хожу на допросы. Окончательную точку относительно ситуации на дороге в село Хлепча будет ставить суд и только суд, а не близкие соратники Януковича, которые осели в Москве и желают реванша любой ценой", - отметил Пашинский.

Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.

Вместе с тем, второй участник инцидента утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.

Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм. В полиции заявили, что изъяли две гильзы.

"На оружие было разрешение, соответственно, его изъято, изъято само оружие и патроны, и изъято все, что имел народный депутат по этому оружия. Сейчас направлен запрос с целью официального подтверждения выдачи этого оружия в органы, которые выдавали и подтверждения разрешений, которые у него были", - заявил представитель прокуратуры.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а бик каже,що його версія вірна.То хто правий:бик чи барига?Мені здається,обоє винні
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да пофиг что она верна))) даже при агрессии с бутылкой прямой! Где у нас написано что можно стрелять???? На основании какого Закона оправдают пашинского?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну разве может быть неверна версия человека, которому сам пан Аваков пистолет подарил?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Sevgil Hayretdın Qızı Musaieva с Roman Romaniuk и Марией Жартовской.
1 ч ·
Ну что ж. Как и обещали - фамилии счастливых 400 обладателей огнестрельного оружия от министра внутренних дел Арсена Авакова. Рекордсмен -близкий соратник министра Игорь Котвицкий, которого в прошлом году подозревали в выведении десятков миллионов долларов на Панаму. У него шесть пистолетов от министра) Первым правильный ответ вчера дал Jasnepan Władisłav Pavlov
А вообще список впечатляет - Коломойский, Пашинский, Гройсман, Гонтарева, Яресько, Насиров... Читайте- изучайте)
Нагородний фронт. Кому Аваков подарував 400 стволів
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Есть смысл пашинского наградить орденом , посмертно .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Vladimir Putny - он там целый арсенал своим раздарил - пролетариев тех кто на Майдане его к власти привели отстреливать в случае чего... :D

https://t.co/f9NONJ31YV

Министр внутренних дел Арсен Аваков за 2014-2015 годы подарил 1085 стволов депутатам, бойцам и офицерам Нацгвардии, Нацполиции, МВД, УГО, Минобороны, волонтерам, работникам прокуратуры, работникам Донецкой и Луганской областей.





 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Петуху Пашинскому должны предьявить покушение на убийство ,про превышени самообороны я молчу ,даже при полной правдивости его версии
 показать весь комментарий
Ответить
 
Говорят Аваков и Пэте какой-то особый пистолет с инкрустацией подарил.
Нужная вещь, между прочим... Может пригодиться... в разных обстоятельствах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а кто из адвокатов, разумеется кроме Медведчука, мог бы ляпнуть что его подзащитный виновен?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Их нет в свободной продаже. Они именные, их под куполом Рады раздают!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зачем столько шуму вокруг Пашинского? Ну пристрелил какого то хулигана , в чем тут проблема. Если народу раздать оружие, то народ начнет отстреливать отморозков-хулиганов тысячами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
как ты осмелился перечить своему президенту? Оружия быдлу нельзя, чтобы пашинские не пострадали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну пристрелит тебя какой-нибудь пашинский и никакой проблемы не будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если народу раздать оружие - пан Пашинский навалит в штаны и пистолет будет держать на стенке своего честно заработанного в "Оборонпроме" имения в рамочке, потому что чревато будет размахивать на улице пистолетом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если у мужика которого ты называешь хулиганом, был ствол, то не было бы ни какой проблемы, вот и все...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отстреливать будут те, кто выживет. И не обязательно, что выживут хорошие люди.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кто бы сомневался, что пашинские всегда правы и будут правы пока при власти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пашинский не прав в том, что пошел с оружием разбираться в дорожной ситуации. Не его это функции. Т.е вел себя, как большой босс перед холопами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Горе побежденным . Так говорили римляне прежде чем превратить народ в рабство. Горе побежденным украинцам....
 показать весь комментарий
Ответить
 
в похожей ситуации был и я еще в дохлом СССРе.два хмыря не рассчитав силы,хотели забрать у меня сигареты и зажигалку в районе гаражей....положил я их аккуратно и вежливо,правда без оружия,их нож я вложил в пасть одному из хмырей,спали минимум полчаса,за это время успел добраться на Метро домой..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Несознательный ты какой гражданин, однако! Надо было оказать первую помощь, мусоров подождать и потом честно мотать срок за превышение.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чего с таким богатством по гаражам ходил ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это было в 1981 году,тачку в гараже ремонтировал..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну ладно пусть на тебя напали с бутылкой ..А чё сына своего ткнул в оборонпром ?Чё спец охеренный что ли а 7
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сынулька пашинского немного дебильноватая, выставила фотки в лифчике,но их в тот же день удалили,
 показать весь комментарий
Ответить
 
а когда властная мразь была признана виновной ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пашинский принимал участие в провокациях на майдане, возможно и стрелял- так шла к власти шоколадная банда
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Почему нужно готовить расстрельные списки порохоботов-5гривен-иуд журнашлюх, депутатов-торгоцев голосами, коррупционеров типа
кононенка-свинарчука-левочкина-ложкина, министров обороны агентов агрессора, оборонпрома, приемки оружия в генштабе и пр.
На войне есть оружие и техника 2-х типов - "боги войны"(артилерия, впо сегодня, джавелины) и не боги войны - танки, истребители, вертолеты.
Тоесть
1. Это оружие, против которого есть противоядие, танки, ракеты, вертолеты, и тд
2. Это оружие, против которого пока нет временно противоядия. Например, такими были колесницы в египте - супероружие 3 тыс до н.е на несколько тысяч лет, потом 2 тысячи лет все что основано на порохе, потом стало радио(быстрая коммуникация больших группировок войск), потом война пришла с небес, когда появились самолеты, радары, пво, ракеты танки, яо, военные спутники, беспилотники и тд.

Тоесть всегда появлялось оружие, которое изменяло ход войны. Но люди оперативно находили в нем слабые места и использовали их для нейнтрализации.
Тогда люди опять придумывали как нейтролизировать эти нейтролизаторы.НАпример, против брони танков придумали птрк, но в ссср
быстро на это ответили активной и динамической защитой. следующий уровень будет птрк с двумя активными струями, чтобы пробить 2 уровня защиты оплота, но такой пока еще нет. Но могут снять динамическую защиту сначала(снайпера выстрелами убирают коробочки "нож" танка), чтобы пробить основную броню через птрк.
Но ценность танка не в том есть ли против него противоядие или нет, а в том что он может работать совместно с другими
видами оружия. От командира, который принимает решения в каком порядке применить танк, пехоту, авиацию, пво, зависит успех боя или войны.
Сама наземная ПВО может глушится, то есть она не меняет исход гарантированно войны. Но с другими видами воздушного пво,
рэбами для глушилок, другими видами оружия дает солидное превосходство.
ватные пидарасы и порохоботы-зрадофобы постоянно орут не строить танков, потому что они пробиваются птрк(чтобы покрыть
лживого поросенка, потому что идиот только воровать умеет и не способен строить оплоты). Тоесть танки не дают гарантированного
превосходства. И что нужно заворачиваться в темную простынь и тихо ползти на кладбище в темное время суток.
Ватные пидарасы и порохоботы-зрабофобы(-нищие предатели иуды за 5 грн за коммент) охуели, танк и не должен выигрывать войны сам, он должен дополнять рода войск своими сильными
качествами. То есть работать в комплексе с авиацией, пехотой, ПВО,БПЛА, РЭБ, РСЗО, артиллерией.
Танк это как артилеррия. Которая уничтожается авиацией. Но есть противоядие в виде ПВО с-300, которое охраняет артиллерию от авиации.
И благодаря ВПО С-300, артиллерия это боги войны. А если впо глушится, тогда артиллерия уже не боги войны(не изменяют правила войны).Вертолеты типа миг-24 и бомбардировщики су-25 разбивают "богов войны" на раз-два.
Если у танка прикрыты его слабые уязвимые стороны, то танк бог войны.
Исход войны зависит от суммы прикрытий основного вида оружия-танков.Танк всегда конструктивно на единицу впереди тех прогресса цивилизации.
Исход войны зависит от постоянного обновления всех родов войск, устаревшее значит больше жизней от войск прикрытия. А комадир сам найдет им лучшее применение. Если что-то устарело, например старые танки т-64 благодаря порошенку-януковичу-ющенко-тимошенко, то
порохобод-зрадофоб-5гривениуда должен готовить все свои дупла для обслуживания секспотребностей чужой армии до тех пор пока не прикрепят гранату между ног,
чтобы повешать использованные и зашлифованные до дыр кишки на ближайшее дерево, когда зацветут абрикосы. Ну и конечно кормить чужую армию, при этом голодуя как в 33м.
А потом мясом впереди загонотрядов как в 41м.
Потому состовлять расстрельные списки, начиная с журнашлюх и 5гривен-иуд(которые есть у кононенка, тимошенки, ложкина), нужно заранее. А когда приходит война вешать-вешать и вешать всех кто участвовал в устаревании оружия и развала армии.
И она уже пришла.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А что еще мог сказать адвокат пашинского ? Адвокат лозинского говорил то же самое.Дайте мне столько бабок может и я скажу что они ангелы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Омельченко: Лозинского лоббировал Турчинов - From-ua.com



26 окт. 2009 г. - «Лозинского сначала защищали и Турчинов, и Луценко, его даже хотели наградить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А не кто и не сомневался! Теперь нас каждая падла стрелять может. Мы крысы для отстрела. Если на дороге ПАН едет прячтесь. А то ему не понравится и он вас отстерелит!!!! ГАНДОНЫ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как видите кулаком тут не прошло , а чем тут много чего есть , даже Шмайссеры , они точно не отстреляны для экспертизы .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не він перший, вже був майже Герой України від БЮТ, такий собі Лозінський ))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хамелеон Портнов всегда прав....предавший раз,предаст всегда
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А що в Україні ще хтось сумнівається, що Пашинський самий доброчесний громадянин України))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Угу, перекрестный допрос заключался в том что Пашинский крестился и говорил падлай буду, век воли не видать, не вру...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лукашенко недавно признался что путин хочет его немного нагнуть или использовать как полигон по истреблению белорусов в
схватке с западом. Путин хочет бомбить белорусские города, если лука упрется
А пока..

Это пиздец товарищи. Ватные тролли поучат укрмову по-черному, наверное готовятся к украинскому вторжению.
Скоро кацапы будут на мове чирикать, чем коренные украинцы. А все почему?) А потому что они любят силу.
Все решает количество ватных трупов. Чем больше, тем больше они будут изучать мову. Рабы повеки-веков.
Прилагательные. Еще года 2 войны, 50000 ватного удобрения и у них автоматически произойдет смена религии, с поклонения
сталину они начнут поклонятся Великому Укру Воину.
В украине именно русскоязычные должны начать борьбу с ватным языком монголоидных ущербных недоносков со сворованой идентичностью.
Это будет более правильно.
Украина киевская русь должна запретить ущербной ватке пользоваться кирилицей. Монголам запретить пользоваться корнем слова
русь. Все добробаты украины многочисленным количеством должны готовиться для курирования ваттерриториями после распада орды. Петя-крыса этого делать не будет, он же припиздент мира. После лютых зачисток монголов и дезинфекации, присоеденять к украине
Всех ватных с мутированными челюстями и атрофированными мозгами, с заклиненным через язык мозгом, использовать
по назначению, тоесть к чему они особенно талантливы - только рабами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Власть захватили винницкие святые... а вы все агенты кремля и шатуны яхты...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кто бы сомневался!
поздравляю нас...
узаконили наворованое и указаное в е-декларации...
теперь узаконивают право на отстрел...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПерекрестный допрос доказывает, что версия Пашинского верна, - адвокат
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия армия РФ боевик взятка Госпогранслужба ГПУ Гройсман ГФС Донбасс дороги Киев Крым Минобороны НАБУ Нацполиция Нацсовет_ТРВ обстрел Одесская область оккупация Порошенко Россия СБУ скандал смерть суд США телевидение Трамп электронное декларирование
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти