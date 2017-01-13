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Все про:налоги (2283) ГФС (2235)

 Торговец морепродуктами в Киеве не заплатил более четырех миллионов гривен налогов, - ГФС

В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили руководителя предприятия, который уклонился от уплаты более четырех миллионов гривен налогов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В ходе операции "Рубеж-2017" было установлено, что директор компании, которая занимается торговлей рыбой, ракообразными и моллюсками, совместно с таможенным брокером осуществили импорт из Литвы морепродуктов по непрямым контрактам с нерезидентом, зарегистрированным в Великобритании.

В дальнейшем злоумышленники реализовывали указанную продукцию за наличные деньги. При этом в документах отображалась продажа морепродуктов в адрес фиктивных компаний.

Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты более четырех миллионов гривен налога на добавленную стоимость.

В настоящее время открытого уголовное производства по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса".

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Вони ж поза законом. Піаряться? Тепер дуже потрібні? ))
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Ах . какой непорядочный представитель малого бизнеса !
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Разоблачили... Не даром хлеб с маслом кушают...
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ждем от тебя фоточек как они икорку вагонами кушают или балабол?
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А кто решает - фиктивная компания за рубежом или нет?
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А кто утверждает, что за рубежом фиктивная компания? В тексте просто - "не резидент" Литвы. А вот тут продавали на внутреннем рынке фиктивным прокладкам. Обычная схема. И вычисляется это довольно просто.
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Вот сволочи 😊. Работают люди в поте лица, бабло заколачивают, а всякие уроды с какими-то налогами к ним лезут)))))
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Дурачье....вывели бы актив в Панаму,были бы в шоколаде.
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народ такой же как и власти... халява,неуважение к своей стране и законам, где живут там и срут... уровень ниже Африки короче... люди поколений так через 2-3 возможно немного к уровню европейских людей по менталитету,моральным принципам подойдут,пока что дремучий лес
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когда кстати человека который связан с госсужбой ловят на таком то зрада тотальная,когда не связан с госслужбой то не зрада,в чем секрет?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТорговец морепродуктами в Киеве не заплатил более четырех миллионов гривен налогов, - ГФС
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