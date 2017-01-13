 Торговец морепродуктами в Киеве не заплатил более четырех миллионов гривен налогов, - ГФС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: "В ходе операции "Рубеж-2017" было установлено, что директор компании, которая занимается торговлей рыбой, ракообразными и моллюсками, совместно с таможенным брокером осуществили импорт из Литвы морепродуктов по непрямым контрактам с нерезидентом, зарегистрированным в Великобритании.
В дальнейшем злоумышленники реализовывали указанную продукцию за наличные деньги. При этом в документах отображалась продажа морепродуктов в адрес фиктивных компаний.
Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты более четырех миллионов гривен налога на добавленную стоимость.
В настоящее время открытого уголовное производства по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса".
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