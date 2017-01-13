 Розенко: Никакого усиления давления со стороны власти на бизнес не будет

Об этом в Ивано-Франковске сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Негосударственный сектор - там основной акцент будет на разъяснительной работе. Потому что все должны понять, что в Украине никогда не будет высоких пенсий, высокого уровня жизни, если 50% работающих украинцев не платят налогов. Это аксиома всех цивилизованных стран", - сказал он.
"Украина сделала год назад очень серьезный шаг, снизив вдвое налоговую нагрузку на бизнес. Социальные взносы сегодня вдвое ниже, чем год назад, и сегодня они являются самыми низкими в Европе. Но эти небольшие налоги должны платить все и все должны понимать, что они платят ЕСВ не какому-то "дяде Васе из Киева", ЕСВ человек вкладывает в свое пенсионное будущее", - подчеркнул вице-премьер-министр.
"Сейчас появилась история с так называемыми спящими ФОПами, которые платили взносы, скажем, 3 месяца из 12 в год. Им пенсию потом как платить - 3 месяца в год, а 9 не платить?" - отметил Розенко.
"Это все взаимосвязанные вещи. Никакого усиления давления со стороны власти на бизнес не будет. Но минимальная заработная плата работающего человека не может быть меньше 3200 грн", - подытожил он.
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аминь пля уйопки, вы проснулись???????????????????????
бизнес сдох уже, ему пох.......................
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http://antikor.com.ua/articles/146515-bojtsy_donbassa_zaderhali_dvuh_orlov_nasirova_pytavshihsja_poreshatj_voprosy
...
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...а може якщо буде стільки дармоїдів і казнокрадів ?
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