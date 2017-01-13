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Все про:бизнес (983) зарплата (1618) предприниматели (1037) Розенко (384)

 Розенко: Никакого усиления давления со стороны власти на бизнес не будет

Основной акцент в работе с бизнесом о необходимости повышения минимальной зарплаты правительство будет делать на разъяснительной работе.

Об этом в Ивано-Франковске сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Негосударственный сектор - там основной акцент будет на разъяснительной работе. Потому что все должны понять, что в Украине никогда не будет высоких пенсий, высокого уровня жизни, если 50% работающих украинцев не платят налогов. Это аксиома всех цивилизованных стран", - сказал он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Вы придете через 15 лет в Пенсионный фонд и вам начислят такую же "спящую пенсию", - вице-премьер Розенко о закрытии "спящих ФОПов". ВИДЕО

"Украина сделала год назад очень серьезный шаг, снизив вдвое налоговую нагрузку на бизнес. Социальные взносы сегодня вдвое ниже, чем год назад, и сегодня они являются самыми низкими в Европе. Но эти небольшие налоги должны платить все и все должны понимать, что они платят ЕСВ не какому-то "дяде Васе из Киева", ЕСВ человек вкладывает в свое пенсионное будущее", - подчеркнул вице-премьер-министр.

"Сейчас появилась история с так называемыми спящими ФОПами, которые платили взносы, скажем, 3 месяца из 12 в год. Им пенсию потом как платить - 3 месяца в год, а 9 не платить?" - отметил Розенко.

Смотрите также: "Человек, который законно поставил киоск, является не меньшим героем, чем тот парень, который на фронте держит линию", - Луценко. ВИДЕО

"Это все взаимосвязанные вещи. Никакого усиления давления со стороны власти на бизнес не будет. Но минимальная заработная плата работающего человека не может быть меньше 3200 грн", - подытожил он.
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Этот мудак , что не понимает , что они повысили налоги в два раза ? Недоучка .
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ну да, и так давления больше чем через край...
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давления со стороны власти на бизнес не будет


аминь пля уйопки, вы проснулись???????????????????????

бизнес сдох уже, ему пох.......................
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Розенко никак не дойдет что его сказки про будущие спуер пупер пенсии никого не трогают!!
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Знов цей хряк на манежі хрокає,в обору потвору ))))
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гривна падает фопы закрываются пенсионный фонд не наполняется тарифы поднимаются реформы продолжаются
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такое впечятление, что доведут гривну до курса рубля, примут одну денежную единицу с кацапией и создадут с рфией единую экономическую зону
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На бизнес давит падение покупательной способности населения - вот что главное
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Усиления давления не будет, будут давить с той же силой, что и раньше.
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Скажите пожалуйста ,уважаемый, как это отражается на ВАШЕМ бизнесе ? Спасибо.
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Самодостатне і заможне населення це смертельна загроза для корумпованої влади )))))
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...Бойцы «Донбасса» задержали двух «орлов Насирова», пытавшихся «порешать вопросы»
http://antikor.com.ua/articles/146515-bojtsy_donbassa_zaderhali_dvuh_orlov_nasirova_pytavshihsja_poreshatj_voprosy

...
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контрабас, это единственная экономическая рехформа с сумасшедшими процентами прибыли, на фоне которой блекнут все другие проекты, правда на жаль основанная на крови и Украинского населения и счастье Управляющих упырей
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потому что бизнеса нехрина уже толком нет...
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...Негосударственный сектор - там основной акцент будет на разъяснительной работе. Потому что все должны понять, что в Украине никогда не будет высоких пенсий, высокого уровня жизни, если 50% работающих украинцев не платят налогов. Источник: http://censor.net.ua/n423208
...а може якщо буде стільки дармоїдів і казнокрадів ?
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Как он меня бесит. На втором месте после гонтаревой.
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Места под киоски на Софиевской площади, за такую цену в аренду сдавались, что мама не горюй, какое там давление...
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"Розенко: Никакого усиления давления со стороны власти на бизнес не будет" - этой зарплатой, правительство сделало уравниловку в нищете, и таким образом возросло количество униженных и обворованных, почему не индексируется зарплата и пенсия, вот где идёт грабёж и геноцид народа..
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Потому что все должны понять, что в Украине никогда не будет высоких пенсий, высокого уровня жизни, если 50% работающих украинцев не платят налогов- не будет высоких пенсий высокого уровня жизни до тех пор, пока в Украине не будет единая минимальная почасовая оплата труда в размере среднеевропейской в независимости от принадлежности работодателя...то ли государственная фирма.то ли частная то ли иностранная- часовая минимальная к примеру 5 баксов в час(на руки) + налоги...
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Не привыкли барыги платить налоги. Вот и воют теперь на цензоре.
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О-С-У-Ч-А-С-Н-І-Т-Ь пенсіі!!! І тоді у людей появиться сенс отримувати білу зарплату і платити реальні податки. Доки ми будемо отримувати пенсіі з розрахунку середньоі зарплати за 2007 рік ???
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‏@Ray_net_uaЭксперт: Лучше построить себе за 20 лет квартиру и сдавать внаем, чем надеяться на пенсию от шайки воров Порошенко-Гройсамна-Розенко.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРозенко: Никакого усиления давления со стороны власти на бизнес не будет
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