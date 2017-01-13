 Военное обучение и передача боевого опыта - главная цель учения с резервистами, - Генштаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генштаба в Facebook.
"Цель учебных сборов заключается в приобретении боевых способностей, повышении боеспособности воинских частей, углубленной военной подготовки резервистов, ранее уволенных из рядов Вооруженных Сил Украины, передачи боевого опыта от резервистов военнослужащим, которые недавно закончили учебные центры и пришли в войска" - отметил начальник отдела внедрения службы в резерве Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Михаил Щербина.
Отдельно Щербина сделал акцент на социальных гарантиях для резервистов. Так, за всеми резервистами, призываемыми на учебные сборы, включая время проезда к месту их проведения и обратно, сохраняются место работы, занимаемая должность и средняя заработная плата на предприятии. Также каждому резервисту гарантированно государственное страхование и бесплатное медицинское обеспечение.
Таким образом, общая сумма, которую получит резервист в течение 2017 года за 30 суток подготовки составит более 8 000 гривен.
Каждому резервисту, в зависимости от воинского звания, выплатят:
- от 4800 до 6400 грн. - денежное обеспечение за 30 суток подготовки;
- от 1600 до 3100 грн. - единовременное денежное поощрение по итогам года (тем кто выполнил программу сборов);
- от 6 до 15 грн. - суточные за каждый день пребывания в воинской части;
- 3200 грн. - одну минимальную заработную плату на месяц тем резервистам, которые на момент призыва на сборы не работают.
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Ну, военный же человек, чо. Не дипломат, чтобы задом крутить.
Кандидат на пост главы Пентагона Джеймс "Бешенный Пес" Мэттис:
"Мое отношение к Путину заключается в том, что он выбрал быть как стратегическим противником, , так и врагом в ключевых сферах"
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рядовому - 6 грн. генералу - 15...))
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