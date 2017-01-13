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 Военное обучение и передача боевого опыта - главная цель учения с резервистами, - Генштаб

За всеми резервистами, призываемыми на учебные сборы, включая время проезда к месту их проведения и обратно, сохраняются место работы, занимаемая должность и средняя заработная плата на предприятии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генштаба в Facebook.

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"Цель учебных сборов заключается в приобретении боевых способностей, повышении боеспособности воинских частей, углубленной военной подготовки резервистов, ранее уволенных из рядов Вооруженных Сил Украины, передачи боевого опыта от резервистов военнослужащим, которые недавно закончили учебные центры и пришли в войска" - отметил начальник отдела внедрения службы в резерве Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Михаил Щербина.

Отдельно Щербина сделал акцент на социальных гарантиях для резервистов. Так, за всеми резервистами, призываемыми на учебные сборы, включая время проезда к месту их проведения и обратно, сохраняются место работы, занимаемая должность и средняя заработная плата на предприятии. Также каждому резервисту гарантированно государственное страхование и бесплатное медицинское обеспечение.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Военнослужащих с бессрочными контрактами начнут увольнять в запас с апреля, - Генштаб. ВИДЕО

Таким образом, общая сумма, которую получит резервист в течение 2017 года за 30 суток подготовки составит более 8 000 гривен.

Каждому резервисту, в зависимости от воинского звания, выплатят:
- от 4800 до 6400 грн. - денежное обеспечение за 30 суток подготовки;
- от 1600 до 3100 грн. - единовременное денежное поощрение по итогам года (тем кто выполнил программу сборов);
- от 6 до 15 грн. - суточные за каждый день пребывания в воинской части;
- 3200 грн. - одну минимальную заработную плату на месяц тем резервистам, которые на момент призыва на сборы не работают.
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а можна і на задувку за побухать поїхати...
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в наркодиспансер.на наявність алкоголю в крові.
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и это правильно, только никто этим не занимается
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та повірьте мені.постійно возять.чи ти солдат чи офіцер.
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надеюсь так и есть, По новостям это не освещают по понятным причинам
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Цель учебньіх сборов-не дать спокойно жить простьім людям.
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Не наверно на каких то госпредприятиях и госструктурах ЗП и сохранят за призывниками а вот на частных как говорится ФИГВАМ (идейский шалаш)!!
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"Срочников, которые воюют в бою, в армии не будет. Там будут добровольцы. Получать он будет тысячу гривен в день. На один миллион гривен будут застрахованы его жизнь и здоровье" (с) порошенко.
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треба починати так: Жили були....і далі по тексту
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Вот и еще один член команды Трампа высказался на слушаниях в Сенате. И пожалуй резче всех предыдущих.
Ну, военный же человек, чо. Не дипломат, чтобы задом крутить.
Кандидат на пост главы Пентагона Джеймс "Бешенный Пес" Мэттис:
"Мое отношение к Путину заключается в том, что он выбрал быть как стратегическим противником, , так и врагом в ключевых сферах"
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- от 6 до 15 грн. - суточные за каждый день пребывания в воинской части...



рядовому - 6 грн. генералу - 15...))
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За тиждень таких наідків можна вмерти,а бариги жеруть,аж тріскають пуза
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а от 6 до 15 грн суточных....блядь..хотел написать крик души,но лучше промолчу...не,сука,ну не пидары,а?Щербина,падаль,не хочешь в скотопалатке,на холоде посидеть месячишко за 180 гривасиков?...пидарасы,сука,так не уважать своих бойцов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВоенное обучение и передача боевого опыта - главная цель учения с резервистами, - Генштаб
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