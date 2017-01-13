 Вице-премьер РФ Шувалов рассказал, когда россиян перестанут наказывать запретом продуктов за санкции Запада

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, он не исключил, что они могут быть отменены 31 декабря в случае потепления в отношениях с Западом.
"Но, наверное, пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие. Или контрсанкции. Во всяком случае в моей работе мне и министру сельского хозяйства, и министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены", - сказал Шувалов.
По словам Шувалова, в период обсуждения ЕС продления санкций премьер-министр Дмитрий Медведев постановил продлить продуктовое эмбарго до 31 декабря 2017 года.
Как объяснил Шувалов, это было сделано для того, чтобы "создать горизонты, но не создавать излишних ожиданий". Он напомнил о приходе в США к власти новой администрации, добавив, что Россия готова "говорить с партнерами настолько, насколько готовы наши партнеры".
"Кто-то должен думать об этом периоде до 31 декабря 2017 года. Произойдет продление или не произойдет, это политическое решение", - заключил он.
В ноябре прошлого года Медведев, выступая на Всемирном зерновом форуме в Сочи, заявил, что не знает, когда будут отменены контрсанкции. Позже Путин, отвечая на вопрос одного из предпринимателей на Форуме действий Общероссийского народного фронта, пообещал тянуть с отменой санкций "как можно дольше".
Страны Евросоюза, а также США ввели санкции в отношении ряда физических лиц и организаций в 2014 году после оккупации Крыма Россией. Позже они неоднократно расширялись и продлевались. Россия ввела ответные меры в августе 2014 года, запретив ввоз в Россию некоторых продуктов из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Позже его действие распространили на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину.
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Кичащиеся имперским прошлым народы после развала империй обычно впадают в ничтожество, - Свирид Опанасович
Блогер Свирид Опанасович рассказал Фокусу о глорификации УПА, поводе для гордости и о пользе фантазий на тему: какой могла бы стать наша история, пойди она по иному пути
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А скрепоносцы когда дожрут всех собак и крыс в округе перейдут на пенсионеров.С ними и так уже фсе....
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Как только рот откроет - сразу смердит щами...
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Нехило сказано...
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сырсырный продукт...и молочный продукт...и сметанный продукт....и до хуйла еще какой продукт...
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"Импортозамещение" в стране победившей нефтегазовой трубы пукнуло в лужу и утонуло. "Контрсанкции" нанесли экономике эРеФии больше вреда чем тем, против кого были направлены.
Вот и остается кацапскому правительству скорбно признать, что они жиденько обосрались.
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Полиция задержала жителя Томска за кражу бульонного кубика.
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- Ну....ммммм.... пока созданные горизонты, еще слишком расширены... поэтому, пока что вам придется сужать очко...
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Вчера в Сенате США под председательством Джона Маккейна, глава комитета по вооруженным силам в Сенате США, шли слушания кандидатов на пост министра обороны и главы ЦРУ.
Сначала слушали номинанта на пост министра обороны США, четырехзвездочного генерала американского Корпуса Морской пехоты Джеймса Маттиса, известного со времен службы по кличке «Бешеный пес».
Перед слушаниями выступил Джон Маккейн. Он заявил, в частности, что единственной возможной стратегией в отношениях с Путиным является «возвращение к принципам Рональда Рейгана - достижение мира через силу».
Генерал Мэттис, в свою очередь, в ходе сенатских слушаний заявил, что Путин пытается расколоть НАТО. Прозвучало много воинственных заявлений в отношении России и Путина и со стороны Маккейна, и со стороны Мэттиса. Речь шла и о агрессии России в Украине, и о ее угрозах Восточной Европе, в частности, странам Балтии, и о Сирии, и о кибератаках против США и их союзников.
Для того, чтобы понимать уровень мобилизации американского истеблишмента перед российской угрозой, и особенно после кибер Перл Харбора, который Путин устроил США во время предвыборной кампании и самих выборов, нужно слушать и видеть выражение лиц этих патриархов Америки. После слушаний у меня не осталось никаких сомнений, что ответ Путину будет уничтожающий.
Дело ведь не только в настроениях того же Маккейна и Мэттиса, хотя и в них тоже. Они находятся на верхушке пирамиды Военно-промышленного комплекса США, который накопил массу новейших разработок и технологий для перевооружения всех видов вооруженных сил и ждет лишь отмашки и новых ассигнований.
И то, и другое они получат, а Путин и Россия в лице этого базальтового массива патриотов Америки, принявших вызов и готовых защитить свою страну и ее интересы, получит ряд смертельных ударов, аналогичных тем, которые получила Япония после Перл Харбора во время Второй мировой войны.
В ходе слушаний Джон Маккейн вспомнил о своей новогодней поездке на фронт под Мариуполь и напомнил о жертвах и потерях, которые несет Украина после аннексии Крыма и развязанной Россией войны на Донбассе.
Маккейн не верит в очередную «перезагрузку» отношений Вашингтона и Кремля после инаугурации Дональда Трампа:
«Я видел трех президентов - Буша, Клинтона и Обаму, - веривших в то, что они могут построить новые взаимоотношения с Путиным, но единственное, что в состоянии понять Путин, - это сила. Что цена агрессии может оказаться выше, чем та, которую он готов заплатить».
Он признал необходимость переговоров с Путиным, но «только с позиции силы». И эта сила, о которой говорит Маккейн, у Америки есть и сейчас, а станет еще больше. С одной стороны, ВПК США получает триллионные заказы на перевооружение всех видов вооруженных сил, включая Силы ядерного сдерживания.
С другой стороны, уровень санкций США против России переходит на новый качественный уровень - общеэкономический. Россия оказывается в еще недавнем положении Ирана, и принятие программы «Нефть в обмен на продовольствие и лекарства» для нее лишь дело времени.
Цитата дня: «Если учесть мультипликативный эффект, то поступления в российский бюджет от отраслей, связанных с нефтью и газом, составляют около 80%».
Новые санкции США постепенно обнулят эти поступления.
Министр Экономразвития РФ Максим Орешкин, который вместо арестованного дома Улюкаева, заявил: «Рубль и рублевые активы стали самыми крепкими и сильными активами в мире».
Вы же умные, вы поняли, что будет с рублем, если министр так им гордится.
Как в советской прессе - все с точностью до наоборот: если писали, что возросли невиданно удои молока, значит молоко исчезнет с прилавков магазинов; если писали о вреде мяса, значит о мясе забудьте и т.д.
Хотели СССР - нате вам СССР!
Еще два года назад я задавал себе вопрос: а чего, собственно, добивается Путин и его «бригада», засевшая в Кремле, от Запада?
Нефтегазовые многомиллиардные доходы были, торговать с Западом давали? Были и давали.
За время правления Путина Россия получила около 3 триллионов долларов в «тучные» годы высоких цен на нефть и газ. Это по 20 тысяч долларов на каждого «дорого россиянина», включая младенцев.
На что потрачена львиная доля этих огромных финансовых ресурсов? На новые дворцы, роскошные квартиры и виллы на том же Западе, супер-яхты, роскошь, золото, бриллианты.
О модернизации экономики и инфраструктуры (дорог, трубопроводов, электросетей), науке, образовании, здравоохранении - никто и не думал.
Разваленную в хлам постсовковую экономику Запад модернизировал и инвестировал в нее сотни миллиардов долларов?
Модернизировал и инвестировал.
В G8 ручкались и сажали с приличными людьми за один стол? Ручкались и сажали.
Ворованные миллиарды братвы размещали и хранили в своих надежных западных банках? Размещали и хранили.
Детишек-мажоров пускали к себе на учебу и развлечения и терпели их выходки? Пускали и терпели.
Недвижимость, акции своих фирм, целые западные компании позволяли приобретать? Позволяли.
Чего же еще захотел обнаглевший вконец русский Иван, положив грязные ноги на стол, находясь при этом в гостях в приличном доме?
Чтобы обитатели этого дома стали жить по его бандитским понят
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Ты вот спроси любого кацапа, шо делал Болконский на полях Аустерлица задолго до вторжения Наполеона в Россию. :D
Зато о том, как вероломно все нападали на Роисю тебе любой полуграмотный кацапский сопляк расскажет.
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"А в Гейропке-то поди ни одной бродячей собаки на улице не увидишь, голодают-то поди из-за наших ответных санкций!" - прокомментировали донетчане.
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а украинцев когда перестанут наказывать постоянным ростом цен на продукты?
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Сегодня: Америка наш партнер!
У русаков шея не отвалится от таких реверансов в разные стороны?
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