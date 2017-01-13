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 Германия выделит 2,3 млн евро на продолжение гуманитарных проектов на востоке Украины

Правительство Германии предоставит еще 2,313 млн евро на продолжение мероприятий гуманитарной помощи евангельской организации "Diakonie Katastrophenhilfe" в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Германии.

В предыдущие годы "Diakonie Katastrophenhilfe", которая выделяет дополнительно собственные средства на сумму почти 260 тыс. евро, уже осуществила много проектов гуманитарной помощи в Украине и получила поддержку от Федерального правительства на общую сумму 2,5 млн евро (2015 и 2016 годы).

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"Меры помощи, предусмотренные на текущий и будущий годы, предусматривают раздачу продуктов питания, гигиенических пакетов и предметов ежедневного обихода, психосоциальные консультации, а также повышение квалификации и тренинги с целью улучшения шансов на рынке труда и содействие самозанятости. Проекты направлены на контролируемые украинскими властями части Донецкой и Луганской областей (главным образом вдоль линии соприкосновения), а также на Харьковскую и Днепропетровскую области и помогут социально уязвимым группам населения, включая внутренне перемещенных лиц, особенно пострадали в результате конфликта", - говорится в сообщении.

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При реализации мероприятий немецкие волонтеры сотрудничают с неправительственными организациями Украинский фонд "Благополучие детей" и "Восток SОS", а также координирует гуманитарную помощь с Офисом по координации гуманитарных вопросов - координатором предоставления неотложной помощи ООН в Украине.
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Жалких 2,3 млн.?! Тьху! На один зуб распиловщикам.
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- пацанам на кабак, кокс и веселых дивчат, - и то не зватит.
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ЯПОНИЯ, просто подарила Украине 2 миллиардов долларов! Эти фрицы жалких 2,3 млн!
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Бундес-поці! На ці гроші можна купити і підігнати кілька десятків трохи поюзаних позашляховиків для нашого війська. А вони збираються годувати перестаркуватий електорат яйцуковича-пхутіна.
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Все такие проекты у нас заканчиваются в Конче-Заспе и еще в нескольких подобных местах.
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Приїде купа сектантів і буде адептів "Русского мира" підгодовувати ))))
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Дома гансы жмуться как последний плюшкин и в то же время раздают Ворам деньги
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извиняюсь, не по теме, но очень интересно об украинском языке ....
Виступ професора Павла Гриценка на засіданні Конституційного Суду України
https://www.youtube.com/watch?v=gtoQKYd4D0Q

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГермания выделит 2,3 млн евро на продолжение гуманитарных проектов на востоке Украины
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