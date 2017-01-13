 Германия выделит 2,3 млн евро на продолжение гуманитарных проектов на востоке Украины

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Германии.
В предыдущие годы "Diakonie Katastrophenhilfe", которая выделяет дополнительно собственные средства на сумму почти 260 тыс. евро, уже осуществила много проектов гуманитарной помощи в Украине и получила поддержку от Федерального правительства на общую сумму 2,5 млн евро (2015 и 2016 годы).
"Меры помощи, предусмотренные на текущий и будущий годы, предусматривают раздачу продуктов питания, гигиенических пакетов и предметов ежедневного обихода, психосоциальные консультации, а также повышение квалификации и тренинги с целью улучшения шансов на рынке труда и содействие самозанятости. Проекты направлены на контролируемые украинскими властями части Донецкой и Луганской областей (главным образом вдоль линии соприкосновения), а также на Харьковскую и Днепропетровскую области и помогут социально уязвимым группам населения, включая внутренне перемещенных лиц, особенно пострадали в результате конфликта", - говорится в сообщении.
При реализации мероприятий немецкие волонтеры сотрудничают с неправительственными организациями Украинский фонд "Благополучие детей" и "Восток SОS", а также координирует гуманитарную помощь с Офисом по координации гуманитарных вопросов - координатором предоставления неотложной помощи ООН в Украине.
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Виступ професора Павла Гриценка на засіданні Конституційного Суду України
https://www.youtube.com/watch?v=gtoQKYd4D0Q
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