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 Американская бронетехника в Восточной Европе - адекватный ответ России, - замгенсека НАТО Гетемюллер

Дислокация американских танков и боевых автомобилей в Центральной и Восточной Европе является адекватным ответом на агрессивные действия России относительно стран Балтии и НАТО в целом.

Об этом заявила заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер во время визита в Литву, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание The Baltic Times.

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По словам Гетемюллер, НАТО обеспокоено продолжением наращивания количества российских войск, а также действиями Москвы в Украине. Однако Альянс пока не видит прямой угрозы для своих членов.

Замгенсека НАТО сказала, что Альянс заинтересован в диалоге с Россией с целью снизить риски возникновения инцидентов. Тем не менее, текущие действия НАТО, по ее словам, "адекватные, взвешенные и оборонные".

"До того, как Россия начала угрожать Балтике, всему НАТО, до наращивания войск, о котором я только что упомянула, а также захвата Крыма, не было планов возвращать американскую бронетехнику в Европу", - заявила Гетемюллер. - "НАТО все делает обдумано и никуда не спешит", - добавила она.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Первые танки M1 "Абрамс" из США прибыли в Польшу для защиты восточных границ НАТО. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

По ее словам, американская бронетехника возвращается в Европу в ответ на действия России.

"Я хочу подчеркнуть, что это все пропорционально и взвешено. Я видела российские сообщения о том, что операция проводится поспешно, что в Европу возвращается огромное количество вооружений. Но на самом деле это 3 500 человек личного состава, 87 танков и 144 БМП "Брэдли". Это важный шаг, но он нацелен на сдерживание и оборону", - сказала Гетемюллер.
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а если поискать, то и пара-тройка ядерных боезарядов нашлась бы.
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по руснявой морде ботинком - ето был бы адекватный ответ.
а так, одни всхлипы...
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а в чем адекватность ответа , они бы их еще в Дрездене припарковали
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Более адекватный ответ это если бы американцы припарковали свою технику у нас в Украине , но пока и так сойдет .
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была бы Украина в НАТО, припарковали бы там
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без НАТО не получится, сначала вступление, потом парковка
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да пожалуйста, а чем "оплоты" не устраивают?
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ну в Таиланд что-то поставляли, или собирались по крайней мере, наверное есть
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Вот все что было и поставили по контракту. Для себя слишком дорого делать...хорошо когда Булаты в армию идут, а не просто подкрашенные старые 64-ки...
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Никакой связи, статут не исключает поддержания мира(например), была бы воля.
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нормальный ответ, они оберегают границы НАТО
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достаточно чтобы хуйло жиденько обосралось и уже неделю верещало как потерпевший
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87 танков конечно это сила, но три с половиной тыщи солдат на Прибалтику и Польшу(я правильно понимаю?), как по мне, то маловато, хотя для обороны может и хватит. А то, что шавки кремлядские гавкают.......так у них работа такая.
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конечно для обороны, НАТО - оборонительный союз
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Жаль! Покоя в мире не будет, пока в мацквабаде не квакают жабы!
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сдерживание и оборону ваших сил и средств обеспечивают Збройні Сили України...
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Ты удивишься, но танки в Мире давно никто не рассматривал, как приоритет, пока Роися со своим совковым загашником не вылезла.
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А чем амеры Кувейт освобождали? Разве конницей? Авиация сила, но пока не ступит сапог, пардон -- ботинок, пехотинца, то территория считается не завоеванной.........или уже по другому?
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Еще более удивительно то, танки - наступательный вид оружия.
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Адекватный ответ москальским душегубам это массированный удар по сатанинской Кремляди,
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Вот гавноносец Кузька подойдет и "армату" с Кровавой площади вытащат, они амерам дадут отпор.
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Vsio tut normalno i necego tut komu to objasniatsia.Ruskije neobjasniajet sto delajet v Sirij ili dopustim Armeniji.
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Министерство иностранных дел Сирии призвало мировое сообщество принять срочные меры против Израиля. Официальный Дамаск обвинил израильскую авиацию в бомбардировке целей на сирийской территории.
В распространенном заявлении МИД Сирии требует от Совета безопасности ООН наказать Израиль за нарушение сирийского суверенитета. В письме председателю СБ ООН и генеральному секретарю ООН сказано, что Израиль постоянно совершает агрессию против Сирии с начала "террористической войны против страны".
При этом МИД Сирии заявил, что террористическая кампания спланирована разведками Израиля, США, Франции и Великобритании при участии Саудовской Аравии, Турции, Катара и других государств.Внешнеполитическое ведомство связало удар по аэродрому под Дамаском с "поражениями террористов на севере, в центре и на юге Сирии", сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA.
Сирийские СМИ утверждали также, что израильская армия применила ракеты "земля-земля", а не только авиацию.
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да РІДНА ХУНТА! МИ ТАКІ ! сєпарські морди вже кип"ятком пісяють....


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А она про себя , начиталась Цензора и гринкарту купила , теперь воно американское .
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Интересно, американский рыжий любитель кацапских проституток и путина будет против или проглотит общественное американское мнение ?
Ведь сейчас бронетехнику НАТО вводит ОБАМА а не рыжий строитель дорогих гостиниц на кацапские деньги в США. И у рыжего НИ ОДНОГО СЛОВА ПРОТИВ хуйла за ПОЛ ГОДА. НИ ОДНОГО.
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А про Кузю никаких новостей. Он что по дну возвращается?
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Надеюсь что это только начало . Ожидаю в Польше американские авиа и ракетные базы и несколько танковых армий
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Обещания жирика бомбить Берлин и Париж и хакерские атаки русни по всей Европе и США это не агрессия ? Украина центр Европы и никто не позволит здесь развязать полномасштабную войну, без серьезных последствий для рашистов.
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фюрер Труплер почесав плешивость свою,ответил :.вот пля,там где нас нет,вечно всё харашо...
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Кто смотрел ютюб, тот знает- Красной Армии нет сильней! Как в 1941, когда драпали до Москвы. Во всех рейтингах вооружения РАИИССЯ вперди.
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Да уж явно, американское командование своих солдат не на курорт послало.
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Мордва, без истерики. Дрючить Орду будут долго и больно.
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Войну начала РФ. НАТО просто ясно показывает РФ, что не собирается сдавать ей Прибалтику.

А про 41-й год - могу напомнить, что тогда все были против Германии, а сейчас - Германия заодно со Штатами, Великобританией, Японией и тд - так что если РФ не хочет покончить жизнь самоубийством - ей лучше не рыпаться - шансов победить НАТО у РФ нет никаких.
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Назовите мне такую страну,где сосут у Тирана
Где назад означает вперёд,и наоборот
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придет время,когда РАБссиянцы спросят КГБэшных шакалов : что это за вяличие РАБссии, если бюджет маленькой Бельгии в 2 раза больше чем на РАБссии.. а бюджет фирмы Apple,равен Бюджету вяликай РАБссии...
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проект профессора Преображенского назвался новый КацаПсин
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Почему нужно готовить расстрельные списки журнашлюх, депутатов-торгоцев голосами, коррупционеров типа
кононенка-свинарчука-левочкина-ложкина, министров обороны агентов агрессора, оборонпрома, приемки оружия в генштабе и пр.
На войне есть оружие и техника 2-х типов - "боги войны"(артилерия, впо сегодня, джавелины) и не боги войны - танки, истребители, вертолеты.
Тоесть
1. Это оружие, против которого есть противоядие, танки, ракеты, вертолеты, и тд
2. Это оружие, против которого пока нет временно противоядия. Например, такими были колесницы в египте - супероружие 3 тыс до н.е на несколько тысяч лет, потом 2 тысячи лет все что основано на порохе, потом стало радио(быстрая коммуникация больших группировок войск), потом война пришла с небес, когда появились самолеты, радары, пво, ракеты танки, яо, военные спутники, беспилотники и тд.

Тоесть всегда появлялось оружие, которое изменяло ход войны. Но люди оперативно находили в нем слабые места и использовали их для нейнтрализации.
Тогда люди опять придумывали как нейтролизировать эти нейтролизаторы.НАпример, против брони танков придумали птрк, но в ссср
быстро на это ответили активной и динамической защитой. следующий уровень будет птрк с двумя активными струями, чтобы пробить 2 уровня защиты оплота, но такой пока еще нет. Но могут снять динамическую защиту сначала(снайпера выстрелами убирают коробочки "нож" танка), чтобы пробить основную броню через птрк.
Но ценность танка не в том есть ли против него противоядие или нет, а в том что он может работать совместно с другими
видами оружия. От командира, который принимает решения в каком порядке применить танк, пехоту, авиацию, пво, зависит успех боя или войны.
Сама наземная ПВО может глушится, то есть она не меняет исход гарантированно войны. Но с другими видами воздушного пво,
рэбами для глушилок, другими видами оружия дает солидное превосходство.
ватные пидарасы и порохоботы-зрадофобы постоянно орут не строить танков, потому что они пробиваются птрк(чтобы покрыть
лживого поросенка, потому что идиот только воровать умеет и не способен строить оплоты). Тоесть танки не дают гарантированного
превосходства. И что нужно заворачиваться в темную простынь и тихо ползти на кладбище в темное время суток.
Ватные пидарасы и порохоботы-зрабофобы(-нищие предатели иуды за 5 грн за коммент) охуели, танк и не должен выигрывать войны сам, он должен дополнять рода войск своими сильными
качествами. То есть работать в комплексе с авиацией, пехотой, ПВО,БПЛА, РЭБ, РСЗО, артиллерией.
Танк это как артилеррия. Которая уничтожается авиацией. Но есть противоядие в виде ПВО с-300, которое охраняет артиллерию от авиации.
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И благодаря ВПО С-300, артиллерия это боги войны. А если впо глушится, тогда артиллерия уже не боги войны(не изменяют правила войны).Вертолеты типа миг-24 и бомбардировщики су-25 разбивают "богов войны" на раз-два.
Если у танка прикрыты его слабые уязвимые стороны, то танк бог войны.
Исход войны зависит от суммы прикрытий основного вида оружия-танков.Танк всегда конструктивно на единицу впереди тех прогресса цивилизации.
Исход войны зависит от постоянного обновления всех родов войск, устаревшее значит больше жизней от войск прикрытия. А комадир сам найдет им лучшее применение. Если что-то устарело, например старые танки т-64 благодаря порошенку-януковичу-ющенко-тимошенко, то
порохобод-зрадофоб-5гривениуда должен готовить все свои дупла для обслуживания секспотребностей чужой армии до тех пор пока не прикрепят гранату между ног,
чтобы повешать использованные и зашлифованные до дыр кишки на ближайшее дерево, когда зацветут абрикосы. Ну и конечно кормить чужую армию, при этом голодуя как в 33м.
А потом мясом впереди загонотрядов как в 41м.
Потому состовлять расстрельные списки, начиная с журнашлюх и 5гривен-иуд(которые есть у кононенка, тимошенки, ложкина), нужно заранее. А когда приходит война вешать-вешать и вешать всех кто участвовал в устаревании оружия и развала армии.
И она уже пришла.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАмериканская бронетехника в Восточной Европе - адекватный ответ России, - замгенсека НАТО Гетемюллер
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