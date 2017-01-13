 Американская бронетехника в Восточной Европе - адекватный ответ России, - замгенсека НАТО Гетемюллер

Об этом заявила заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер во время визита в Литву, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание The Baltic Times.
По словам Гетемюллер, НАТО обеспокоено продолжением наращивания количества российских войск, а также действиями Москвы в Украине. Однако Альянс пока не видит прямой угрозы для своих членов.
Замгенсека НАТО сказала, что Альянс заинтересован в диалоге с Россией с целью снизить риски возникновения инцидентов. Тем не менее, текущие действия НАТО, по ее словам, "адекватные, взвешенные и оборонные".
"До того, как Россия начала угрожать Балтике, всему НАТО, до наращивания войск, о котором я только что упомянула, а также захвата Крыма, не было планов возвращать американскую бронетехнику в Европу", - заявила Гетемюллер. - "НАТО все делает обдумано и никуда не спешит", - добавила она.
По ее словам, американская бронетехника возвращается в Европу в ответ на действия России.
"Я хочу подчеркнуть, что это все пропорционально и взвешено. Я видела российские сообщения о том, что операция проводится поспешно, что в Европу возвращается огромное количество вооружений. Но на самом деле это 3 500 человек личного состава, 87 танков и 144 БМП "Брэдли". Это важный шаг, но он нацелен на сдерживание и оборону", - сказала Гетемюллер.
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а так, одни всхлипы...
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В распространенном заявлении МИД Сирии требует от Совета безопасности ООН наказать Израиль за нарушение сирийского суверенитета. В письме председателю СБ ООН и генеральному секретарю ООН сказано, что Израиль постоянно совершает агрессию против Сирии с начала "террористической войны против страны".
При этом МИД Сирии заявил, что террористическая кампания спланирована разведками Израиля, США, Франции и Великобритании при участии Саудовской Аравии, Турции, Катара и других государств.Внешнеполитическое ведомство связало удар по аэродрому под Дамаском с "поражениями террористов на севере, в центре и на юге Сирии", сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA.
Сирийские СМИ утверждали также, что израильская армия применила ракеты "земля-земля", а не только авиацию.
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Ведь сейчас бронетехнику НАТО вводит ОБАМА а не рыжий строитель дорогих гостиниц на кацапские деньги в США. И у рыжего НИ ОДНОГО СЛОВА ПРОТИВ хуйла за ПОЛ ГОДА. НИ ОДНОГО.
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А про 41-й год - могу напомнить, что тогда все были против Германии, а сейчас - Германия заодно со Штатами, Великобританией, Японией и тд - так что если РФ не хочет покончить жизнь самоубийством - ей лучше не рыпаться - шансов победить НАТО у РФ нет никаких.
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Где назад означает вперёд,и наоборот
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кононенка-свинарчука-левочкина-ложкина, министров обороны агентов агрессора, оборонпрома, приемки оружия в генштабе и пр.
На войне есть оружие и техника 2-х типов - "боги войны"(артилерия, впо сегодня, джавелины) и не боги войны - танки, истребители, вертолеты.
Тоесть
1. Это оружие, против которого есть противоядие, танки, ракеты, вертолеты, и тд
2. Это оружие, против которого пока нет временно противоядия. Например, такими были колесницы в египте - супероружие 3 тыс до н.е на несколько тысяч лет, потом 2 тысячи лет все что основано на порохе, потом стало радио(быстрая коммуникация больших группировок войск), потом война пришла с небес, когда появились самолеты, радары, пво, ракеты танки, яо, военные спутники, беспилотники и тд.
Тоесть всегда появлялось оружие, которое изменяло ход войны. Но люди оперативно находили в нем слабые места и использовали их для нейнтрализации.
Тогда люди опять придумывали как нейтролизировать эти нейтролизаторы.НАпример, против брони танков придумали птрк, но в ссср
быстро на это ответили активной и динамической защитой. следующий уровень будет птрк с двумя активными струями, чтобы пробить 2 уровня защиты оплота, но такой пока еще нет. Но могут снять динамическую защиту сначала(снайпера выстрелами убирают коробочки "нож" танка), чтобы пробить основную броню через птрк.
Но ценность танка не в том есть ли против него противоядие или нет, а в том что он может работать совместно с другими
видами оружия. От командира, который принимает решения в каком порядке применить танк, пехоту, авиацию, пво, зависит успех боя или войны.
Сама наземная ПВО может глушится, то есть она не меняет исход гарантированно войны. Но с другими видами воздушного пво,
рэбами для глушилок, другими видами оружия дает солидное превосходство.
ватные пидарасы и порохоботы-зрадофобы постоянно орут не строить танков, потому что они пробиваются птрк(чтобы покрыть
лживого поросенка, потому что идиот только воровать умеет и не способен строить оплоты). Тоесть танки не дают гарантированного
превосходства. И что нужно заворачиваться в темную простынь и тихо ползти на кладбище в темное время суток.
Ватные пидарасы и порохоботы-зрабофобы(-нищие предатели иуды за 5 грн за коммент) охуели, танк и не должен выигрывать войны сам, он должен дополнять рода войск своими сильными
качествами. То есть работать в комплексе с авиацией, пехотой, ПВО,БПЛА, РЭБ, РСЗО, артиллерией.
Танк это как артилеррия. Которая уничтожается авиацией. Но есть противоядие в виде ПВО с-300, которое охраняет артиллерию от авиации.
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Если у танка прикрыты его слабые уязвимые стороны, то танк бог войны.
Исход войны зависит от суммы прикрытий основного вида оружия-танков.Танк всегда конструктивно на единицу впереди тех прогресса цивилизации.
Исход войны зависит от постоянного обновления всех родов войск, устаревшее значит больше жизней от войск прикрытия. А комадир сам найдет им лучшее применение. Если что-то устарело, например старые танки т-64 благодаря порошенку-януковичу-ющенко-тимошенко, то
порохобод-зрадофоб-5гривениуда должен готовить все свои дупла для обслуживания секспотребностей чужой армии до тех пор пока не прикрепят гранату между ног,
чтобы повешать использованные и зашлифованные до дыр кишки на ближайшее дерево, когда зацветут абрикосы. Ну и конечно кормить чужую армию, при этом голодуя как в 33м.
А потом мясом впереди загонотрядов как в 41м.
Потому состовлять расстрельные списки, начиная с журнашлюх и 5гривен-иуд(которые есть у кононенка, тимошенки, ложкина), нужно заранее. А когда приходит война вешать-вешать и вешать всех кто участвовал в устаревании оружия и развала армии.
И она уже пришла.
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