 Конкурс на должность главы Нацполиции стартует 18 января, - МВД. СПИСОК ПРЕТЕНДЕНТОВ

В сообщении отмечается: "Процедура этого консультативного конкурса предусматривает его проведение в пять этапов.Целью проведения конкурса является определение наиболее пригодных профессиональными навыками и личностными качествами, политически незаангажированных лиц с безупречной репутацией, которые отвечают формальным требованиям к кандидату на должность руководителя НПУ (далее - "претенденты").Полный список кандидатов на должность Главы Национальной полиции Украины:

"Отбор претендентов проводится временным совещательным (консультативным) органом - Консультативной отборочной комиссией (далее - "Комиссия"), создание которой не предусматривается законодательством, а является инициативой Министра внутренних дел Украины. В состав Комиссии входят независимые международные и национальные эксперты (всего шесть представителей):- Микаэл Люнгбо - независимый эксперт по верховенству права, политических вопросов и вопросов переходного правосудия, который в разное время работал в миссиях Совета Европы, Европейского Союза, Европейской Комиссии и других международных организаций. Долгое время был экспертом датского Хельсинского комитета по правам человека. Юрист с большим опытом работы (36 лет) в прокуратуре Дании, в качестве комиссара полиции, в Верховном суде Гренландии, был заместителем начальника датской Службы национальной безопасности;- Джон Монтанио - Старший советник по правоохранительным вопросам Офиса Программы ICITAP в Украине. Имеет более чем 32-летний опыт в правоохранительных органах США, прошел путь от патрульного офицера до руководителя полиции г. Калвер (штат Калифорния, США). Имеет опыт работы в органах прокуратуры и межведомственных рабочих группах. С 2003 года работает советником Программы ICITAP. За этот период он консультировал правоохранительные органы Ливии, Таиланда, Индонезии и Украины по вопросам профессиональной подготовки, лидерства, межведомственного сотрудничества и координации.- Джозеф Макаллистер - консультант программы помощи Правительства Канады в подготовке кадров полиции (PTAP). Отставной ветеран Канадской королевской конной полиции (34 года службы), работал на локальном и международном уровнях во всех сферах полицейской деятельности, был задействован в различных сферах правоохранительной деятельности, в том числе расследование убийства и борьбу с терроризмом;- Захаров Евгений Ефимович - основатель Украинского Хельсинского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы,- Романов Роман Валерьевич - директор программной инициативы "Права человека и правосудие" Международного Фонда "Возрождение";- Портников Виталий Эдуардович - журналист и публицист", -отмечают в МВД.В сообщении подчеркивается: "Деятельность Комиссии не связывается с работой полицейских комиссий в соответствии с законодательством.Для Министра внутренних дел при определении кандидата на должность руководителя Национальной полиции Украины и формировании предложения к Премьер-министру Украины решения Комиссии носят рекомендательный характер. Но принимая во внимание, что такой конкурс проводится исключительно по инициативе руководства Правительства - выводы Комиссии будет положен в основу принятия управленческих решений"."Процедура отбора будет состоять из таких этапов:I Этап. Изучение представленных претендентами документов на соответствие базовым требованиям конкурса:· высшее полное юридическое образование;· стаж работы в отрасли права не менее семи лет;· опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.II Этап. Претенденты, соответствующие базовым требованиям конкурса, проходят тестирование.III Этап. По результатам рассмотрения резюме, мотивационных писем и результатов тестирования, Комиссия путем голосования приглашает соискателей для прохождения собеседования.IV Этап. Проведения собеседований.V Этап. Претенденты, которые успешно прошли предварительный этап, не позднее чем в трехдневный срок после объявления результатов IV Этапа конкурсного отбора должны предоставить полный пакет документов предусмотренный частью 1 статьи 54 Закона Украины "О Национальной полиции", - подчеркивают в МВД."По результатам пяти этапов конкурса Комиссия путем голосования определяет не более трех финальных претендентов.В случае возникновения спорных вопросов, Комиссия может предложить претендентам дополнительную проверку.Список финальных претендентов должен быть сформирован и передан на рассмотрение Министру внутренних дел в как можно более короткий срок, но не позднее 15 февраля 2017 года.Первый этап Конкурса начинается 18.01.2017 года.Результаты каждого этапа конкурса будут объявлены на сайте МВД.ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, что лица, которые не прошли предварительный этап конкурса - не допускаются для дальнейшего участия в конкурсе. До следующих этапов конкурса на усмотрение Комиссии будут приглашены только отдельные претенденты по результатам изучения представленных документов", - резюмируется в сообщении.