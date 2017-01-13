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Все про:Байден (366) визит (2002) Кабмин (9584) США (11656)

 Байден перенес визит в Украину на 16 января (обновлено)

Вице-президент США Джозеф Байден перенес визит в Украину с 15 на 16 января.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Также читайте: Визит Байдена в Украину подчеркнет важность оказания стране поддержки со стороны США, - Белый дом

Позже пресс-служба Администрации президента Украины сообщила, что встреча президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джозефа Байдена в Киеве состоится утром в понедельник, 16 января, а не в воскресенье, как это планировалось ранее.

"В связи с изменениями в рабочем графике вице-президента США, встреча президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джозефа Байдена состоится 16 января 2017 года в Киеве", - говорится в сообщении.

Церемония встречи состоится в 9:00 понедельника на крыльце Дома Городецкого (ул.Банковая, 10). В пресс-службе АПУ также анонсировали заявления П.Порошенко и Дж.Байдена для СМИ после их общения.

В Белом доме в США подтверждали визит вице-президента в Украину. Как говорилось в сообщении, 15-18 января Байден посетит Киев, а также швейцарский Давос.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Это самый лучший вице-президент, которого мы когда-либо видели", - Обама наградил Байдена медалью Свободы. ВИДЕО

Вице-президент США Джозеф Байден завершает свое пребывание на посту 20 января, когда пройдет инаугурация Дональда Трампа. Вице-президентом в команде Трампа станет Майк Пенс.


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Зважаючи на те, що повноваження Байдена закінчаться 20 січня, цей візит носить символічний характер. Потиснути руки, посміхнутись. І ніяких рішень.

Не розумію, чому цьому візиту приділяють так багато уваги.
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Решения уже приняты и визит этот дорожная карта отношений с президентом Трампом.
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Вам це розповів Трамп? Рижий бреше американцям під час кожної публічної промови, а ви говорите про його дорожню карту....
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Мне Онищенко по секрету сказал, что Байден будет говорить о его пленках.
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Ага....и кольт с одним патроном привезёт)))) А как иначе?)
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хто? Трамп? Так Ви ж самі про нього згадали ))
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извини. ты меня не понял, я неправильно там написал. надо было написать - ,,...с Америкой,,.
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А хіба не цікаво, чого це його до нас понесло в останні дні на своїй посаді?
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Демократическая партия (англ. Democratic Party) - наряду с Республиканской, одна из двух крупнейших современных политических партий США. Является старейшей действующей политической партией в США и одной из старейших в мире.

Джо́зеф Робине́тт Ба́йден . АП наняла лоббистов для продвижения интересов Украины в США.

Церемония курения трубки мира .
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Дає ще ніч офшоропітекам на те, щоб людьми стали..?
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если совсем нечего ставить в ленту новостей лучше б какие нибудь новости культуры, хотя не до культуры, социальные лучше
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Від пацака тащаться пацаки!
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"У нас нет президента, у нас есть вонючее шоколадное брЭхло!!!" - Саакашвили жестко ответил Порошенко! http://de-facto.cc ..
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Це не жорстко, ще... Навіть слів таких не знаю.
Як цей грузинер в Україні появився?
Прийшов до Порошенка з пропозицією: "Слуші, генацвале! Тут у нас вибари чєрєз 2 года. Дай мне, дарагой, должнасть, чтоб я мог праявіть себя. Я магу, вай, магу! Патом, мая партія, ссилаясь на маі успехі, палучіт балшинство в нашем парламентє, а патом я снова президентам стану! Я тавю услугу вавєк не забудуу! Мамай клянус! Крим йок, так Грузія будет 25 область Украіна!"
Що мав робити Порошенко? Вирішив ризикнути.
Що зробив грузинер? Отримавши посаду почав у гречку стрибати. Єдине що він зробив, так це дитину Маші Гайдар!
А тепер, це падло, ще й Порошенка гавном полиавє, хоча, по правді, мав би стукнути себе молотком по яйцям!
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Я б не казав, що це "Жорстко"... Навіть слів таких не знаю.
Як цей грузинер в Україні появився?
Прийшов до Порошенка з пропозицією: "Слуші, генацвале! Тут у нас вибари чєрєз 2 года. Дай мне, дарагой, должнасть, чтоб я мог праявіть себя. Я магу, вай, магу! Патом, мая партія, ссилаясь на маі успехі, палучіт балшинство в нашем парламентє, а патом я снова президентам стану! Я тавю услугу вавєк не забудуу! Мамай клянус! Крим йок, так Грузія будет 25 область Украіна!"
Що мав робити Порошенко? Вирішив ризикнути.
Що зробив грузинер? Отримавши посаду почав у гречку стрибати. Єдине що він зробив, так це дитину Маші Гайдар!
А тепер, це падло, ще й Порошенка гавном полиавє, хоча, по правді, мав би стукнути себе молотком по яйцям!
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Це не жорстко, ще... Навіть слів таких не знаю.
Як цей грузинер в Україні появився?
Прийшов до Порошенка з пропозицією: "Слуші, генацвале! Тут у нас вибари чєрєз 2 года. Дай мне, дарагой, должнасть, чтоб я мог праявіть себя. Я магу, вай, магу! Патом, мая партія, ссилаясь на маі успехі, палучіт балшинство в нашем парламентє, а патом я снова президентам стану! Я тавю услугу вавєк не забудуу! Мамай клянус! Крим йок, так Грузія будет 25 область Украіна!"
Що мав робити Порошенко? Вирішив ризикнути.
Що зробив грузинер? Отримавши посаду почав у гречку стрибати. Єдине що він зробив, так це дитину Маші Гайдар!
А тепер, це падло, ще й Порошенка гавном полиавє, хоча, по правді, мав би стукнути себе молотком по яйцям!
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Жаль! А петруччио уже и охмуряющую речь приготовил на англицком ( правда с акцентом и ошибками).
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Ну что вы! По сообщениям Банковой в "телефонном разговоре" с Трампом, Президент США Трамп был в "захвате от английского " нашего барыги ))))))
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Так тож чистый английский. А американцы на суржике говорят. БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА!
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«Украинские правительственные чиновники пытались помочь Хиллари Клинтон, публично ставя под сомнение пригодность Трампа для поста президента, распространяя документы, якобы обличающие Пола Манафорта в коррупции и собирали и передавали союзникам Клинтон компромат на Дональда Трампа», - говорится в публикации.
«Президентские выборы в США стали ареной борьбы Украины с Россией» - заметил Дэвид А. Меркль, старший научный сотрудник Атлантического совета, эксперт по отношениям России и Украины с США, с 1993 года выступающий наблюдателем на выборах президента Украины, - однако состояние дел Украины движется от плохого к худшему».
«Теперь украинцы оббивают пороги американской администрации, но о них теперь в Белом Доме даже слышать не хотят. И они готовы платить любые деньги, чтобы попасть на прием к Трампу. Так, например, Петр Порошенко платит по пятьдесят тысяч долларов ежемесячно консультативную помощь и лоббирование их интересов», - резюмирует издание.
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А вАна даже по украински с акцентом и ошибками разговаривает,но Вас это почему-то не слишком огорчает.
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Дак "ана" может им фору дать. Как "он" (Микола Базаров) шпрехал по Украински?
Вот ты "чистый украинец" скажи слова: Паляныця, гудзык, цукерка? Что? Не получается?
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Ґузик, а не Гудзик.

Бачу і Ви недалеко від своєї любої бАгині відкотилися. Теж з акцентом і з помилками українською спілкуєтесь. Хоча Ваші намагання вивчити наведені Вами три слова - це добре. Вчіться далі. вАні вже нічого не допоможе, а у Вас ще є шанс вивчити українську мову, щоб спілкуватися без акценту і помилок.


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Картинку то ты скопировал с ватного ресурса,вот я спрашиваю,сама на ту помойку не заглядываю.
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картинку в гугле скопировал на тему курьезы а с какого ресурса мне как то пофигу насмешила.
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кацапу пофиг откуда,лишь бы во вред украине...
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во первых Украина пишется с большой буквы торопыга, а во вторых кацапом меня еще никто не называл угомонись
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Не всем по душе кацапский юмор.Не распространяй.
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Но не все ржут вместе с кацапами.
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а чем докажешь?украинофобными картинками?
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да в тебе самом смысла чуточка
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Румын, барыга и Украина, которую я всегда пишу с большой буквы, в отличии от тебя, тэлэпня, это разные вещи!
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пиши,хоть граматику рускавава езыка поддержишь.а то вас некоторых уже читать невозможно
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а какого созыва жопы?времен утверждения харьковских соглашений?а надписи провокационные кто цеплял?
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А какая разница? Ничего то в Зраде не поменялось.
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ну да.ну да...здесь не играть,здесь рыбу заворачивали...все ясно,всеаниадинакавые...
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Поговаривают что Байден едет чтобы поставить все точки о расстреле Майдана, и вывалить все те факты которые власть всячески скрывает от украинцев.... Пете - привет, пока, ну и держитесь там!
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Ходят слухи, что слухи уже прошли, а их никто не слышал.
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Їде щоб черговий раз нагадати Пєці про реформи і боротьбу з корупцією ))))
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Хозяйство сынка - Хантера Байдена - собрался проведать? Если кто не в курсе, то Хантер Байден входи в состав совета директоров нефтегазодобывающей компании Burisma:

http://burisma.com/ru/sovet-direktorov/
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О! Вот это уже наверное ближе к истинной цели визита Байдена.
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Это конец: Байден везет в Киев списки «потрошителей» Майдана
http://elise.com.ua/?p=232754
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Если это правда, то посмотрим, как поведет себя наш главный менеджер напятый Украинскими людьми ?.
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Ничего страшного не случилось. Дай Бог вам пан Байден крепкого здоров"я та долгих лет жизни . А несколько дней мы Вас подождем.
Для нас это не проблемао, лишь-бы хороший человек, как вы пан Байден, в гости к нам в нашу страну приезжали чаще. А еще лучше приезжайте чаще с паном Маккейном, дай Бог ему та его семье здоровья и долгих лет жизни.
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Что же на самом деле было на борту самолета Ту-154Б2 RA-85572 упавшего в Черное море? И почему расследование о его падении проводится в такой тишине?
Российски СМИ с завидной сдержанностью обходят вниманием катастрофу российсого Ту-154, упавшего в Черное море в районе Сочи. Но, как бы не старались кремлевские пропагандисты, как не напрягались особисты, но нет ничего такого тайного, которое не стало бы явным.
Что же стало известно из различных источников?
Несмотря на то, что официально было заявлено, что на самолете находилось 92 человека, в реальности их было: 163, из них:
23 лётчика, летевшие на смену в Хмеймим
17 авиатехников и инженеров
3 генерала
25 специалистов ССО: снайперы, авианаводчики, операторы БЛА
6 человек ФСО
Ансамбль Александрова и доктор Лиза были лишь прикрытием, ширмой, для перевозки основной поставки.
Специальным грузом в Сирию летели:
Ракеты к ПТРК «Корнет», 120 ед, из них с экспериментальной боевой частью- 20 шт
Патроны 338 Лапуа -30000 шт, Баррет 10.5мм- 10000 шт, 408 Chey Tac-40000 шт
Денежные средства, доллары США- 332 000 000.
В Сочи самолет «подзаправили», в самолет подсели: 2 генерала и 6 сопровождающих груз лиц (ФСО) прибывших сразу после совещания у Путина.
Вылет самолета из Москвы специально был спланирован на 2 часа ночи, хотели «проскочить».
Не «проскочили»….
Что еще очень интересно!
Неожиданно, после того как с российским бортом случилась трагедия, боевикам ИГИЛ в Сирии вдвое сократили зарплату!
Об этом сообщает британский Индепендент, со ссылкой на представителя казначейства ИГ:
«Из-за исключительных обстоятельств, с которыми столкнулось «Исламское государство», было решено снизить выплачиваемую всем муджахидам зарплату вполовину. Это решение касается всех, вне зависимости от занимаемой ими позиции», - говорится в приказе который попал в руки журналистов.
Также в приказе в типичной, как оказалось не только для России манере, проводится реклама бедности, нищеты и жертвования, приводятся аяты из Корана, рассуждения о «джихаде ради богатства» и «джихаде ради души» и отмечается, что практика раздачи продовольствия дважды в месяц сохранится.
Весьма странное совпадение, не находите?
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та до сраци...
если только он не примет украинское граждансво и вы, панове, не выберете его в президенты.
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Понравилась украинская горилка на халяву, полёты вип-классом на счёт американских налогоплательщиков и,возможно, что и бабы в баньке, петя организует и сам присоединиться!
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насчот баб в баньке - это к Трампу, oн знает как Grabthembythepussy )
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...Бывший депутат Луганского облсовета от Партии регионов Арсен Клинчаев в августе 2016 года подарил свою квартиру в Киеве семье следователя СБУ, который вел его дело по факту покушения на территориальную целостность Украины.
http://antikor.com.ua/articles/146528-pojavilisj_podrobnosti_begstva_separatista_klinchaeva_iz_ukrainy

...
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Угу....хорошо, что в новостях отдельной строкой не проходит сколько раз пописали/покакали)))
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Злой он, на сутки перенес Пеце праздник - День трезвости...
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читать темы, особенно если читать комментарии( то тоже самое ощущение как например на каком -то мероприятии когда ты трезвый а почти все в состоянии пресмыкающихся уже, ( и их надо успокаивать или быстренько куда-нибудь деть, домой отправить,
это аллегория, просто правда, те же чувства чего-то
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Так тут 2/3 коментів кацапи пишуть, а вони весь час під "бояришником"!
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может быть.. знаете в чём прикол, в том что если это так, то и администрация сайта и редактор не против этого получается, оно и понятно сайт ради рекламы существует, ну так зачем же тут вообще цензура и модерирование, кто воспринимает всерьёз этот ресурс?, а раз он развлекательный то зачем тогда вообще здесь модерирование
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пасиба за совет, ) только зачем мне, если мне нужно будет поразглагольствовать в сети я и тут перезайду, тем более что форум это, а не фб и тд,
а вы чего не спросите, хотя какая разница
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А зачем мне спрашивать? меня и так все устраивает.
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о. )а я ещё хотела дописать , "а вы чего не спросите, хотя какая разница, но если вас всё устраивает" и ещё кое -что дописать, но думаю, лень, да и видно ж за три километра что что вас всё устраивает, мне не интересно
Алла, скажите, вы довольны качеством продуктов, и ценами на них, тарифами, ну и вообще общим уровнем жизни
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А цей ресурс базується поряд з Київським офісом "Батьківщини", через двері.
Тут поливають гавном Порошенка, щоб опустити його і підняти Йулю.
А оскільки, перефразуючи котляревського:

Перто був тяжко не по серцю
"уйлові, все його гнівив,
Здававсь гірчіш йому від перцю,
Ні в чім "уйлові не годив.

То, ворог мого ворога мій друг. Кацатролі з Ольгіно тут бажані гості, ви навіть не розберете попервах хто є хто, риторика АБСОЛЮТНО ОДНАКОВА. Але з часом, бачите тих, хто є хто.
Люди мого покоління ще знають, як вираховувати КДБістів у компанії, молодь цього не вміє, а жаль (а може щастя?). Це дуже цікава забава. Небезпечна і цим цікава, адже можеш опинитися у психушці раніше, як КДБіста вирахуєш.
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а разбирать нечего , и не только тут
Андрій Жагун, если вы серьёзно, то лучше принимайте всю эту политику до одного места,

ююля вася петя , ну вы по-моему и сами понимаете
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Так я так і сприймаю, але Петя-президент зараз найліпше, що могло трапитися в Україні, свідчення того, що Бог таки є і йому, з нами ідіотами ще не набридло гратися!
І мене бісить ця орда тролів, ексПердів, журнашлюшок, блоХерів, що її на нього випустили.
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Байден зробить Рошенку останнє китайське попередження на рахунок реформ.Хоча це вже нічого Пєті не допоможе.Тільки третій Майдан!
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Вечно цей порх не в адеквати ! Прииду 20 го ! Може за 19 те - в ополонци одкисне ! Може.....?
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Пля кассабских тролей повылазило... в спам сук!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБайден перенес визит в Украину на 16 января (обновлено)
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