 Байден перенес визит в Украину на 16 января (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
Позже пресс-служба Администрации президента Украины сообщила, что встреча президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джозефа Байдена в Киеве состоится утром в понедельник, 16 января, а не в воскресенье, как это планировалось ранее.
"В связи с изменениями в рабочем графике вице-президента США, встреча президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джозефа Байдена состоится 16 января 2017 года в Киеве", - говорится в сообщении.
Церемония встречи состоится в 9:00 понедельника на крыльце Дома Городецкого (ул.Банковая, 10). В пресс-службе АПУ также анонсировали заявления П.Порошенко и Дж.Байдена для СМИ после их общения.
В Белом доме в США подтверждали визит вице-президента в Украину. Как говорилось в сообщении, 15-18 января Байден посетит Киев, а также швейцарский Давос.
Вице-президент США Джозеф Байден завершает свое пребывание на посту 20 января, когда пройдет инаугурация Дональда Трампа. Вице-президентом в команде Трампа станет Майк Пенс.
5267 99
Визит Байдена в Украину подчеркнет важность оказания стране поддержки со стороны США, - Белый дом(82)
Порошенко проведет двустороннюю встречу с Байденом 15 января, - АП(35)
Хербст о возможном визите вице-президента США в Украину: Байден хочет усложнить для Трампа "продажу" Украины(95)
Вице-президент США Байден планирует в ближайшее время посетить Украину, - "Українські Новини"(117)
Джо Байден заявив про плани балотуватися в президенти США(0)
Байден поддержал решение Украины в одностороннем порядке передать боевикам 15 человек(67)
Байден заявил, что планирует баллотироваться в президенты США в 2020 году(22)
Не розумію, чому цьому візиту приділяють так багато уваги.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Джо́зеф Робине́тт Ба́йден . АП наняла лоббистов для продвижения интересов Украины в США.
Церемония курения трубки мира .
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Правда прорвалась на 1-й канал
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Як цей грузинер в Україні появився?
Прийшов до Порошенка з пропозицією: "Слуші, генацвале! Тут у нас вибари чєрєз 2 года. Дай мне, дарагой, должнасть, чтоб я мог праявіть себя. Я магу, вай, магу! Патом, мая партія, ссилаясь на маі успехі, палучіт балшинство в нашем парламентє, а патом я снова президентам стану! Я тавю услугу вавєк не забудуу! Мамай клянус! Крим йок, так Грузія будет 25 область Украіна!"
Що мав робити Порошенко? Вирішив ризикнути.
Що зробив грузинер? Отримавши посаду почав у гречку стрибати. Єдине що він зробив, так це дитину Маші Гайдар!
А тепер, це падло, ще й Порошенка гавном полиавє, хоча, по правді, мав би стукнути себе молотком по яйцям!
Ответить
Як цей грузинер в Україні появився?
Прийшов до Порошенка з пропозицією: "Слуші, генацвале! Тут у нас вибари чєрєз 2 года. Дай мне, дарагой, должнасть, чтоб я мог праявіть себя. Я магу, вай, магу! Патом, мая партія, ссилаясь на маі успехі, палучіт балшинство в нашем парламентє, а патом я снова президентам стану! Я тавю услугу вавєк не забудуу! Мамай клянус! Крим йок, так Грузія будет 25 область Украіна!"
Що мав робити Порошенко? Вирішив ризикнути.
Що зробив грузинер? Отримавши посаду почав у гречку стрибати. Єдине що він зробив, так це дитину Маші Гайдар!
А тепер, це падло, ще й Порошенка гавном полиавє, хоча, по правді, мав би стукнути себе молотком по яйцям!
Ответить
Як цей грузинер в Україні появився?
Прийшов до Порошенка з пропозицією: "Слуші, генацвале! Тут у нас вибари чєрєз 2 года. Дай мне, дарагой, должнасть, чтоб я мог праявіть себя. Я магу, вай, магу! Патом, мая партія, ссилаясь на маі успехі, палучіт балшинство в нашем парламентє, а патом я снова президентам стану! Я тавю услугу вавєк не забудуу! Мамай клянус! Крим йок, так Грузія будет 25 область Украіна!"
Що мав робити Порошенко? Вирішив ризикнути.
Що зробив грузинер? Отримавши посаду почав у гречку стрибати. Єдине що він зробив, так це дитину Маші Гайдар!
А тепер, це падло, ще й Порошенка гавном полиавє, хоча, по правді, мав би стукнути себе молотком по яйцям!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
«Президентские выборы в США стали ареной борьбы Украины с Россией» - заметил Дэвид А. Меркль, старший научный сотрудник Атлантического совета, эксперт по отношениям России и Украины с США, с 1993 года выступающий наблюдателем на выборах президента Украины, - однако состояние дел Украины движется от плохого к худшему».
«Теперь украинцы оббивают пороги американской администрации, но о них теперь в Белом Доме даже слышать не хотят. И они готовы платить любые деньги, чтобы попасть на прием к Трампу. Так, например, Петр Порошенко платит по пятьдесят тысяч долларов ежемесячно консультативную помощь и лоббирование их интересов», - резюмирует издание.
Ответить
Ответить
Вот ты "чистый украинец" скажи слова: Паляныця, гудзык, цукерка? Что? Не получается?
Ответить
Бачу і Ви недалеко від своєї любої бАгині відкотилися. Теж з акцентом і з помилками українською спілкуєтесь. Хоча Ваші намагання вивчити наведені Вами три слова - це добре. Вчіться далі. вАні вже нічого не допоможе, а у Вас ще є шанс вивчити українську мову, щоб спілкуватися без акценту і помилок.
Ответить
Ответить
А что там еще интересного пишут?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
http://burisma.com/ru/sovet-direktorov/
Ответить
Ответить
http://elise.com.ua/?p=232754
Ответить
Ответить
Ответить
Для нас это не проблемао, лишь-бы хороший человек, как вы пан Байден, в гости к нам в нашу страну приезжали чаще. А еще лучше приезжайте чаще с паном Маккейном, дай Бог ему та его семье здоровья и долгих лет жизни.
Ответить
Ответить
Ответить
Российски СМИ с завидной сдержанностью обходят вниманием катастрофу российсого Ту-154, упавшего в Черное море в районе Сочи. Но, как бы не старались кремлевские пропагандисты, как не напрягались особисты, но нет ничего такого тайного, которое не стало бы явным.
Что же стало известно из различных источников?
Несмотря на то, что официально было заявлено, что на самолете находилось 92 человека, в реальности их было: 163, из них:
23 лётчика, летевшие на смену в Хмеймим
17 авиатехников и инженеров
3 генерала
25 специалистов ССО: снайперы, авианаводчики, операторы БЛА
6 человек ФСО
Ансамбль Александрова и доктор Лиза были лишь прикрытием, ширмой, для перевозки основной поставки.
Специальным грузом в Сирию летели:
Ракеты к ПТРК «Корнет», 120 ед, из них с экспериментальной боевой частью- 20 шт
Патроны 338 Лапуа -30000 шт, Баррет 10.5мм- 10000 шт, 408 Chey Tac-40000 шт
Денежные средства, доллары США- 332 000 000.
В Сочи самолет «подзаправили», в самолет подсели: 2 генерала и 6 сопровождающих груз лиц (ФСО) прибывших сразу после совещания у Путина.
Вылет самолета из Москвы специально был спланирован на 2 часа ночи, хотели «проскочить».
Не «проскочили»….
Что еще очень интересно!
Неожиданно, после того как с российским бортом случилась трагедия, боевикам ИГИЛ в Сирии вдвое сократили зарплату!
Об этом сообщает британский Индепендент, со ссылкой на представителя казначейства ИГ:
«Из-за исключительных обстоятельств, с которыми столкнулось «Исламское государство», было решено снизить выплачиваемую всем муджахидам зарплату вполовину. Это решение касается всех, вне зависимости от занимаемой ими позиции», - говорится в приказе который попал в руки журналистов.
Также в приказе в типичной, как оказалось не только для России манере, проводится реклама бедности, нищеты и жертвования, приводятся аяты из Корана, рассуждения о «джихаде ради богатства» и «джихаде ради души» и отмечается, что практика раздачи продовольствия дважды в месяц сохранится.
Весьма странное совпадение, не находите?
Ответить
если только он не примет украинское граждансво и вы, панове, не выберете его в президенты.
Ответить
Ответить
Ответить
http://antikor.com.ua/articles/146528-pojavilisj_podrobnosti_begstva_separatista_klinchaeva_iz_ukrainy
...
Ответить
Ответить
Ответить
..
Ответить
это аллегория, просто правда, те же чувства чего-то
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а вы чего не спросите, хотя какая разница
Ответить
Ответить
Алла, скажите, вы довольны качеством продуктов, и ценами на них, тарифами, ну и вообще общим уровнем жизни
Ответить
Тут поливають гавном Порошенка, щоб опустити його і підняти Йулю.
А оскільки, перефразуючи котляревського:
Перто був тяжко не по серцю
"уйлові, все його гнівив,
Здававсь гірчіш йому від перцю,
Ні в чім "уйлові не годив.
То, ворог мого ворога мій друг. Кацатролі з Ольгіно тут бажані гості, ви навіть не розберете попервах хто є хто, риторика АБСОЛЮТНО ОДНАКОВА. Але з часом, бачите тих, хто є хто.
Люди мого покоління ще знають, як вираховувати КДБістів у компанії, молодь цього не вміє, а жаль (а може щастя?). Це дуже цікава забава. Небезпечна і цим цікава, адже можеш опинитися у психушці раніше, як КДБіста вирахуєш.
Ответить
Андрій Жагун, если вы серьёзно, то лучше принимайте всю эту политику до одного места,
ююля вася петя , ну вы по-моему и сами понимаете
Ответить
І мене бісить ця орда тролів, ексПердів, журнашлюшок, блоХерів, що її на нього випустили.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить