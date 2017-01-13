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Все про:Байден (366) визит (2002) Кабмин (9584) США (11656)

 Байден перенес визит в Украину на 16 января

Вице-президент США Джозеф Байден перенес визит в Украину с 15 на 16 января.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Также читайте: Визит Байдена в Украину подчеркнет важность оказания стране поддержки со стороны США, - Белый дом

Накануне Администрация президента Украины сообщила, что Байден прибудет в Украину 15 января. В Белом доме в США подтверждали визит вице-президента в Украину. Как говорилось в сообщении, 15-18 января Байден посетит Киев, а также швейцарский Давос.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Это самый лучший вице-президент, которого мы когда-либо видели", - Обама наградил Байдена медалью Свободы. ВИДЕО

Вице-президент США Джозеф Байден завершает свое пребывание на посту 20 января, когда пройдет инаугурация Дональда Трампа. Вице-президентом в команде Трампа станет Майк Пенс.


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Зважаючи на те, що повноваження Байдена закінчаться 20 січня, цей візит носить символічний характер. Потиснути руки, посміхнутись. І ніяких рішень.

Не розумію, чому цьому візиту приділяють так багато уваги.
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Решения уже приняты и визит этот дорожная карта отношений с президентом Трампом.
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Вам це розповів Трамп? Рижий бреше американцям під час кожної публічної промови, а ви говорите про його дорожню карту....
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Мне Онищенко по секрету сказал, что Байден будет говорить о его пленках.
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А хіба не цікаво, чого це його до нас понесло в останні дні на своїй посаді?
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Демократическая партия (англ. Democratic Party) - наряду с Республиканской, одна из двух крупнейших современных политических партий США. Является старейшей действующей политической партией в США и одной из старейших в мире.

Джо́зеф Робине́тт Ба́йден . АП наняла лоббистов для продвижения интересов Украины в США.

Церемония курения трубки мира .
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Дає ще ніч офшоропітекам на те, щоб людьми стали..?
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если совсем нечего ставить в ленту новостей лучше б какие нибудь новости культуры, хотя не до культуры, социальные лучше
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Жаль! А петруччио уже и охмуряющую речь приготовил на англицком ( правда с акцентом и ошибками).
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Ну что вы! По сообщениям Банковой в "телефонном разговоре" с Трампом, Президент США Трамп был в "захвате от английского " нашего барыги ))))))
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Так тож чистый английский. А американцы на суржике говорят. БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА!
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А вАна даже по украински с акцентом и ошибками разговаривает,но Вас это почему-то не слишком огорчает.
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Дак "ана" может им фору дать. Как "он" (Микола Базаров) шпрехал по Украински?
Вот ты "чистый украинец" скажи слова: Паляныця, гудзык, цукерка? Что? Не получается?
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Ґузик, а не Гудзик.

Бачу і Ви недалеко від своєї любої бАгині відкотилися. Теж з акцентом і з помилками українською спілкуєтесь. Хоча Ваші намагання вивчити наведені Вами три слова - це добре. Вчіться далі. вАні вже нічого не допоможе, а у Вас ще є шанс вивчити українську мову, щоб спілкуватися без акценту і помилок.


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откуда я знаю? зайди поинтересуйся
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Картинку то ты скопировал с ватного ресурса,вот я спрашиваю,сама на ту помойку не заглядываю.
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картинку в гугле скопировал на тему курьезы а с какого ресурса мне как то пофигу насмешила.
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кацапу пофиг откуда,лишь бы во вред украине...
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во первых Украина пишется с большой буквы торопыга, а во вторых кацапом меня еще никто не называл угомонись
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Не всем по душе кацапский юмор.Не распространяй.
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а какого созыва жопы?времен утверждения харьковских соглашений?а надписи провокационные кто цеплял?
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А какая разница? Ничего то в Зраде не поменялось.
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ну да.ну да...здесь не играть,здесь рыбу заворачивали...все ясно,всеаниадинакавые...
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Поговаривают что Байден едет чтобы поставить все точки о расстреле Майдана, и вывалить все те факты которые власть всячески скрывает от украинцев.... Пете - привет, пока, ну и держитесь там!
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Ходят слухи, что слухи уже прошли, а их никто не слышал.
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Їде щоб черговий раз нагадати Пєці про реформи і боротьбу з корупцією ))))
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Хозяйство сынка - Хантера Байдена - собрался проведать? Если кто не в курсе, то Хантер Байден входи в состав совета директоров нефтегазодобывающей компании Burisma:

http://burisma.com/ru/sovet-direktorov/
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О! Вот это уже наверное ближе к истинной цели визита Байдена.
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Это конец: Байден везет в Киев списки «потрошителей» Майдана
http://elise.com.ua/?p=232754
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Если это правда, то посмотрим, как поведет себя наш главный менеджер напятый Украинскими людьми ?.
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Ничего страшного не случилось. Дай Бог вам пан Байден крепкого здоров"я та долгих лет жизни . А несколько дней мы Вас подождем.
Для нас это не проблемао, лишь-бы хороший человек, как вы пан Байден, в гости к нам в нашу страну приезжали чаще. А еще лучше приезжайте чаще с паном Маккейном, дай Бог ему та его семье здоровья и долгих лет жизни.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБайден перенес визит в Украину на 16 января
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