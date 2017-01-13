 Байден перенес визит в Украину на 16 января

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
Накануне Администрация президента Украины сообщила, что Байден прибудет в Украину 15 января. В Белом доме в США подтверждали визит вице-президента в Украину. Как говорилось в сообщении, 15-18 января Байден посетит Киев, а также швейцарский Давос.
Вице-президент США Джозеф Байден завершает свое пребывание на посту 20 января, когда пройдет инаугурация Дональда Трампа. Вице-президентом в команде Трампа станет Майк Пенс.
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Не розумію, чому цьому візиту приділяють так багато уваги.
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Джо́зеф Робине́тт Ба́йден . АП наняла лоббистов для продвижения интересов Украины в США.
Церемония курения трубки мира .
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Правда прорвалась на 1-й канал
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Вот ты "чистый украинец" скажи слова: Паляныця, гудзык, цукерка? Что? Не получается?
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Бачу і Ви недалеко від своєї любої бАгині відкотилися. Теж з акцентом і з помилками українською спілкуєтесь. Хоча Ваші намагання вивчити наведені Вами три слова - це добре. Вчіться далі. вАні вже нічого не допоможе, а у Вас ще є шанс вивчити українську мову, щоб спілкуватися без акценту і помилок.
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А что там еще интересного пишут?
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http://burisma.com/ru/sovet-direktorov/
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http://elise.com.ua/?p=232754
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Для нас это не проблемао, лишь-бы хороший человек, как вы пан Байден, в гости к нам в нашу страну приезжали чаще. А еще лучше приезжайте чаще с паном Маккейном, дай Бог ему та его семье здоровья и долгих лет жизни.
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