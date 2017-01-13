EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Политика Украины
  1210  62
Все про:Кабмин (9584) проверка (373) Гройсман (1956) минимальная зарплата (75)

 Чиновники, использующие проверки выполнения решения о повышении минимальной зарплаты для давления на бизнес, будут уволены, - Гройсман

Глава Правительства заявил, что чиновники, которые будут использовать инструмент контроля за исполнением решений о выплате минимальной заработной платы в 3200 грн как дополнительный инструмент давления на бизнес, будут уволены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Если кто-то будет оказывать давление на честный бизнес, используя этот инструмент, я буду увольнять их с работы. Это вертикаль Правительства, и совершенно спокойно Министерство социальной политики будет принимать решения, необходимые для того чтобы уволить таких нерадивых чиновников", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Премьер Гройсман обещает наказывать тех, кто не повысит минимальную зарплату до 3200 грн

Владимир Гройсман отметил, что созданные рабочие группы на местах и в центре являются комбинированными и состоят из представителей различных органов власти, что затрудняет возможности для осуществления целенаправленного давления на бизнес.

"Любая дурь в голове какого-то чиновника на какой-то территории может быть. Но мы очень быстро будем на это реагировать", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С 1 апреля начнется масштабное строительство дорог, - Гройсман
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Интересно, хто и как будет решать являлась ли данная конкретная проверка давлением на бизнес, или нет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
только убрав Панамыча, другого пути нет. Ибо на его место, опять придет очередной гнусман.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Занадто галасує пан Гройсман навколо мінімалки..Чимось нагадує галас пані Юлії навколо пташиного грипу.. Банальні популісти..
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Леня ты мне мне сам отвечал - шо в Днепре стали шо то делать ,ну на бюджетные деньги - а теперь соберут больше - значит по логике будет все хорошее быстрее - и не только в Днепре
 показать весь комментарий
Ответить
 
Забагато галасу - а гроші люблять тишу.. Щодо "соберут больше" - не впевнений.. Та й не на збір це схоже - скоріше на вибивання..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так скоро увидим - показатели по кварталу - а вообще то - цифры есть в бюджете и они впечатляют - это факты ,посмотрим как выполнят
 показать весь комментарий
Ответить
 
видишь как у нас ,на цензоре - тролли и плаксы правду не любят - вот и весь ответ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Якраз я й бачу правду - бачу чистенко одягнених людей (не безхатченків) , котрі зі сміттєвих контейнерів в Дніпрі вибирають пластик, папір, картон, скло.. Мабуть вони так як і я твоєї правди не бачать та не розділяють твоїх веселощів..Мабуть від жиру вони це роблять.. Ні з чого радіти зараз переважній більшості народу.. Дивись- якби перемоги та здобутки влади, котрими ти так пишаєшся , не були оманливим міражем..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Леня - ты же не плакса - а адекват - ну я по крайней мере так думаю - не пиши глупости - тем более про Днепр - где ,где а в Днепре работа есть,да она разная ,но она есть - так шо не зачет
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не віриш мені - перепитай кого-небудь з дніпрян на форумі..Якщо в Дніпрі така ситуація - то що ж тоді твориться в менших містах та селищах? Ти ж адекватний - поглянь навколо себе уважніше, не зашорюйся.. Здобутків у влади - дійсно ніяких. Можеш сам перечитати передвиборчу програму "Жити по-новому!" та проаналізувати хід її виконання на початку другої половини каденції обраного на посаду кандидата.. Про інші його обіцянки - я вже й мовчу.. Добре - ти тут воюй з тролями і плаксами ,а я піду святкувати Василя і Маланку.. Хай щастить..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То воно таке розумне і дуполизне тимчасово, поки його самого і його близьких "життя по-новому" не зачепило. Тут багато таких було, зараз голосніше за інших репетують.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так єто ж краснокожий У него около его хрущевки На шесте где его тотемный зверь висит Гордо красуется чучело дятла
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эту стадию (популисты) они уже прошли ! Теперь нутро попёрло - напёрсточники !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пусть Гройсман-Ман нам сначала расскажет. Почему гривна уже по 30 и инфляция в два раза от ОБЕЩАНИЙ. И почему у него харя в три раза шире стала? Наверно это от заботы О НАС!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
курс доллара увеличивает шатун и агенты кремля
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Умные люди говорят что это издержки воровства. Где гарант тырит больше ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
аха, а Гройсманы его сделают равным минималке (3200).
НБУ в пору задуматься о печати купюр не в 1000грн, а в 5000, 10000 грн ... а там на всяк случай, продумывать дизайн купюры в 100000 грн.



 показать весь комментарий
Ответить
 
не будут.... вернее, возможно, скорее всего, видимо будут уволены самые пешки
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Унтер офицерская вдова, пытается съехать. Запустившие этот маховик очередного идиотизма, скоро будут искать пятый угол. Реформаторы, так они себя обзывают, а вы что подумали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
троля,а тролля - попытка засчитана)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
если по определению - честный бизнес - тот, который платит больше 3200, - зачем на него вообще давить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Trudno skazat gde ostanovitsia 30 ili 40, medleno budet podnimatsia po sprosu dolara
 показать весь комментарий
Ответить
 
[Кто с запецками общался, тот в цирке не смеется - ДД]: Посмотри! https://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/30189.phtml
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чиновники, использующие проверки будут уволены. На их место будут назначены новые чиновники. Они будут брать по новому.

Премьер с образованием в 9 классов СЗШ.
БЕДА
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нее-е.
только начало, доляр ыщё за тридцатку не перевалил дажа :D

да вапще та ...
доляр был 10-:-12 парашка с жабой сиделали доляр 25
и кто возмутился ? может импичменту хтося потребувал ? может жабу кто хотел порвать навпил ?

шо былО в грудни ? 25-:-26
нутеря будет пяздесят ++

и чито ? может кто возмутится ? может импичменту хтося потребует ?
может гнойного госю кто захочет порвать навпил ?
.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Чиновники, использующие проверки выполнения решения о повышении минимальной зарплаты для давления на бизнес, будут уволены, - Гройсман" - после своего хозяина, главного пиарщика, Янушенко, Гройсман на втором месте, сделал на копейку, а шума на миллион, вместо того, чтобы развивать малый и средний бизнес, создавать рабочие места, хитрый еврей корчит грозную рожу и пиарится на этой сомнительной, минимальной зарплате.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Просто управлять страной, как рынком папы в 18 лет.
Не, в натуре, ТАК И ПРАВИЛЬНО. Щемить лохов.
Ну, и, иногда, МОЧИТЬ В СОРТИРЕ, конкурентов.
А, че? Все по по понятиям.
 показать весь комментарий
Ответить
 
С такими как этот начальник базара Украине и врагов не надо.Сам все изнутри сделает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Любая дурь в голове какого-то чиновника на какой-то территории может быть." Напоминает " Если кто-то , кое-где у нас порой честно жить не хочет..." (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Т.е., надо создать штат проверяющих, которые будут контролировать проверяющих, которые контролируют других проверяющих.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хороший ю2понт-дороже офшоров .
...в зв*язку з гройсманівськовальцманським"повышением минимальной зарплаты" до 3.200 гривен/місяць (114 доларів як на собаку чи кота у європі) - в ці перші дні року в Україні пішли страшні "сокращения штатов"(звільнення), ну а тим кого залишають на роботі в "добровільно-принудітєльном" примушують писати заяви про те що у них є величезне бажання працювати на пів ставки ,якщо незгоден- пиши заяву "прошу уволіть по собственному желанію".. якщо кудись поскаржишся - втратиш роботу !!...
Тому мінімалка залишається та що і була раніш (ДО ПОКРАЩЕНЯ)...... а ціни на продукти і т.д. ВЖЕ пішли вгору !
хgoi-терпіли вИ цього гідні !

Слава Гешефтам !
Алєням Слава !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Глава Правительства заявил, что чиновники, которые будут использовать инструмент контроля за исполнением решений о выплате минимальной заработной платы в 3200 грн как дополнительный инструмент давления на бизнес, будут уволены-другими словами,,барыги и дальше могут платить ,как и платили по 2 или 1,5.но в случае проверки .проверяющим хана....только барыга.вор, мог такое придумать повышение зарплаты.которое нельзя контролировать.а следовательно никто его и не будет выполнять...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
" Я вам покажу как управлять страной!"
...шоу продолжается!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так я таки правильно понял, шо Гройсман собрался в отставку?
 показать весь комментарий
Ответить
 
нее-е Укропушка.
доляр нынча ыщё за тридцатку не перевалил дажа :D

да вапще та ...
доляр был 10-:-12 парашка с жабой сиделали доляр 25
и кто возмутился ? может импичменту хтося потребувал ? может жабу кто хотел порвать навпил ?

шо былО в грудни ? 25-:-26
нутеря будет пяздесят ++

и чито ? может кто возмутится ? может импичменту хтося потребует ?
может гнойного госю кто захочет порвать навпил ?
.
 показать весь комментарий
Ответить
 
что делать, если сами министры не хотят платить новую зарплату ?

на такой схеме можно за год насобирать 0.5 -1 млн с фонда заплаты сотрудников и выплатить себе как премию и мат.помощь..
сейчас самый разгар, типа денег еще нет, тарифных сеток нет, все гулять в сад
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот кто Гройсман после этого? Благодетель наш или благодятел?
 показать весь комментарий
Ответить
 
одна дурь тагне за собою іншу... явна ознака дій не фахівця.

Шарлатану вже залишилось не довго...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧиновники, использующие проверки выполнения решения о повышении минимальной зарплаты для давления на бизнес, будут уволены, - Гройсман
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия армия РФ боевик взятка Госпогранслужба ГПУ Гройсман ГФС Донбасс дороги Киев Крым Минобороны НАБУ Нацполиция Нацсовет_ТРВ обстрел Одесская область оккупация Порошенко Россия СБУ скандал смерть суд США телевидение Трамп электронное декларирование
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти