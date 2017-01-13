 Чиновники, использующие проверки выполнения решения о повышении минимальной зарплаты для давления на бизнес, будут уволены, - Гройсман

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Если кто-то будет оказывать давление на честный бизнес, используя этот инструмент, я буду увольнять их с работы. Это вертикаль Правительства, и совершенно спокойно Министерство социальной политики будет принимать решения, необходимые для того чтобы уволить таких нерадивых чиновников", - подчеркнул он.
Владимир Гройсман отметил, что созданные рабочие группы на местах и в центре являются комбинированными и состоят из представителей различных органов власти, что затрудняет возможности для осуществления целенаправленного давления на бизнес.
"Любая дурь в голове какого-то чиновника на какой-то территории может быть. Но мы очень быстро будем на это реагировать", - подчеркнул он.
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НБУ в пору задуматься о печати купюр не в 1000грн, а в 5000, 10000 грн ... а там на всяк случай, продумывать дизайн купюры в 100000 грн.
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Премьер с образованием в 9 классов СЗШ.
БЕДА
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только начало, доляр ыщё за тридцатку не перевалил дажа :D
да вапще та ...
доляр был 10-:-12 парашка с жабой сиделали доляр 25
и кто возмутился ? может импичменту хтося потребувал ? может жабу кто хотел порвать навпил ?
шо былО в грудни ? 25-:-26
нутеря будет пяздесят ++
и чито ? может кто возмутится ? может импичменту хтося потребует ?
может гнойного госю кто захочет порвать навпил ?
.
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Только цитаты с заявления Гройсмана.
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Не, в натуре, ТАК И ПРАВИЛЬНО. Щемить лохов.
Ну, и, иногда, МОЧИТЬ В СОРТИРЕ, конкурентов.
А, че? Все по по понятиям.
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...в зв*язку з гройсманівськовальцманським"повышением минимальной зарплаты" до 3.200 гривен/місяць (114 доларів як на собаку чи кота у європі) - в ці перші дні року в Україні пішли страшні "сокращения штатов"(звільнення), ну а тим кого залишають на роботі в "добровільно-принудітєльном" примушують писати заяви про те що у них є величезне бажання працювати на пів ставки ,якщо незгоден- пиши заяву "прошу уволіть по собственному желанію".. якщо кудись поскаржишся - втратиш роботу !!...
Тому мінімалка залишається та що і була раніш (ДО ПОКРАЩЕНЯ)...... а ціни на продукти і т.д. ВЖЕ пішли вгору !
хgoi-терпіли вИ цього гідні !
Слава Гешефтам !
Алєням Слава !
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...шоу продолжается!
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доляр нынча ыщё за тридцатку не перевалил дажа :D
да вапще та ...
доляр был 10-:-12 парашка с жабой сиделали доляр 25
и кто возмутился ? может импичменту хтося потребувал ? может жабу кто хотел порвать навпил ?
шо былО в грудни ? 25-:-26
нутеря будет пяздесят ++
и чито ? может кто возмутится ? может импичменту хтося потребует ?
может гнойного госю кто захочет порвать навпил ?
.
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на такой схеме можно за год насобирать 0.5 -1 млн с фонда заплаты сотрудников и выплатить себе как премию и мат.помощь..
сейчас самый разгар, типа денег еще нет, тарифных сеток нет, все гулять в сад
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Шарлатану вже залишилось не довго...
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