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 Тела троих украинских воинов забраны из донецкого морга, - гуманитарный проект ВСУ "Эвакуация - 200"

Три тела украинских военных было передано сегодня украинской стороне из донецкого морга. Передача стала возможной благодаря гуманитарному проекту "Эвакуация - 200".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Громадському ТБ заявил Михаил Котелевский, координатор проекта ВСУ "Эвакуация-200", который занимается поиском и передачей погибших украинских военных.

"Сейчас мы везем в бюро судебно-медицинской экспертизы в Днепр три тела. Там их должны опознать сослуживцы. Все трое получили минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью. Хотя у погибших есть при себе документы - паспорта и военные билеты, мы пока не говорим, кто это, пока не состоится опознание", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трое украинских воинов, пропавших на Донбассе 8 января, погибли, их тела находятся у боевиков, - ТСН

8 января вблизи Мариуполя исчезли трое украинских морских пехотинцев, когда выполняли боевое задание вблизи линии разграничения. До сих пор официально числятся пропавшими без вести.

Ранее в Минобороны сообщали, что боевики заявили о найдены тела трех людей в военной форме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Исчезнувших три дня назад под Мариуполем троих воинов продолжают искать: к поисковой операции привлечены военнослужащие и подразделения ВСП, - спикер АТО.


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Царство небесне хлопцям... Не хотілося вірити в їхню загибель.. На жаль- не склалося..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТела троих украинских воинов забраны из донецкого морга, - гуманитарный проект ВСУ "Эвакуация - 200"
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