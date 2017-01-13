 Таможня, "7-й километр" и дороги - главные ожидания Порошенко от нового губернатора Одесчины, - Фесенко

Об этом заявил руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко.
По его словам, Михеил Саакашвили привлек внимание к ряду проблем на Одесчине, хотя и не справился с их решением. Поэтому естественно, что оценивать нового главу ОГА будут в сравнении с предшественником.
"Вызовы остаются те же, как и перед Саакашвили, только теперь это - еще и возможность превзойти предшественника. Более того, президент и Банковая, а это важно для руководителя области, тоже, опираясь на них, будут оценивать результаты его работы. Ключевыми проблемами для области является таможня, рынок "7 километр" и инфраструктура", - отметил Фесенко.
На первом месте, по словам эксперта, стоит борьба с контрабандой и упрощение регистрационных процедур на Одесской таможне. "Далее, традиционно для Украины, идет инфраструктура: строительство нормальных дорог, в частности магистрали "Одесса-Рени", а также завершение строительства Одесского аэропорта, открытие которого уже трижды переносилось", - подчеркнул он.
Еще одним критерием залога успешной работы Максима Степанова Фесенко назвал урегулирование ситуации вокруг рынка "7-й километр".
"7-й километр" - уже давно стал специфическим символом Одессы. К сожалению, в основном негативным. СМИ сообщали, в частности, что он до сих пор принадлежит людям, приближенным к бывшему президенту Януковичу, а полученные доходы идут на финансирование так называемых "народных республик". Таким образом, или новый глава ОГА решит эту проблему, или станет частью негатива, что в последние годы сопровождает информацию о рынке", - резюмировал эксперт.
Напомним, 13 января 2017 года новым председателем Одесской ОГА был назначен бывший руководитель госпредприятия "Полиграфкомбинат Украина" Максим Степанов. Он сменил на посту Михеила Саакашвили, который подал в отставку 7 ноября 2016 года.
563 25
Порошенко предоставляют искаженную информацию, - глава РГА Бойко, перебивший выступление президента в Одессе(222)
Порошенко назначил главой Одесской ОГА Максима Степанова. ВИДЕО(88)
Минимум три непарламентские силы претендуют на места в Верховной Раде, - Фесенко(41)
Сообщение об убийстве Калашникова и Бузины политологу Фесенко отправили c немецкого почтового сервиса, - СБУ(337)
Лауреаты премии "Человек года-2015" в номинации "Менеджер года"(0)
Сепаратистов в Конституционную комиссию никто не включит, но есть Кучма, - Фесенко(31)
Главой КГГА должен стать избранный мэр Киева, - политолог(15)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
хотя бы рамки приличия соблюдал
без тошноты смотреть не возможно
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Должны быть прихватизированы на офшорные фирмы !
.
Ответить