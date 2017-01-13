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Все про:ОГА (1222) Одесская область (1320) Фесенко (698) Степанов Максим (4)

 Таможня, "7-й километр" и дороги - главные ожидания Порошенко от нового губернатора Одесчины, - Фесенко

Успешность работы нового главы Одесчины Максима Степанова будут оценивать на фоне громких заявлений его предшественника и проблем, с которыми тот не справился, - связанных c таможней, инфраструктурой и рынком "7-й километр".

Об этом заявил руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко.

По его словам, Михеил Саакашвили привлек внимание к ряду проблем на Одесчине, хотя и не справился с их решением. Поэтому естественно, что оценивать нового главу ОГА будут в сравнении с предшественником.

"Вызовы остаются те же, как и перед Саакашвили, только теперь это - еще и возможность превзойти предшественника. Более того, президент и Банковая, а это важно для руководителя области, тоже, опираясь на них, будут оценивать результаты его работы. Ключевыми проблемами для области является таможня, рынок "7 километр" и инфраструктура", - отметил Фесенко.

На первом месте, по словам эксперта, стоит борьба с контрабандой и упрощение регистрационных процедур на Одесской таможне. "Далее, традиционно для Украины, идет инфраструктура: строительство нормальных дорог, в частности магистрали "Одесса-Рени", а также завершение строительства Одесского аэропорта, открытие которого уже трижды переносилось", - подчеркнул он.

Еще одним критерием залога успешной работы Максима Степанова Фесенко назвал урегулирование ситуации вокруг рынка "7-й километр".

"7-й километр" - уже давно стал специфическим символом Одессы. К сожалению, в основном негативным. СМИ сообщали, в частности, что он до сих пор принадлежит людям, приближенным к бывшему президенту Януковичу, а полученные доходы идут на финансирование так называемых "народных республик". Таким образом, или новый глава ОГА решит эту проблему, или станет частью негатива, что в последние годы сопровождает информацию о рынке", - резюмировал эксперт.

Напомним, 13 января 2017 года новым председателем Одесской ОГА был назначен бывший руководитель госпредприятия "Полиграфкомбинат Украина" Максим Степанов. Он сменил на посту Михеила Саакашвили, который подал в отставку 7 ноября 2016 года.
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тю - шоб було)) а смеяться будем через пол года или приятно удивляться - время покажет
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Ожидания Порошенко отката? А то Михо не баловал.
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ЖЛОБСТВО БАРЫГИ МЕР НЕ ИМЕЕТ , А КТО ЗА БАРЫГУ ГОЛОСОВАЛ ???
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Олег Ляшко вернулся из Таиланда,где по его словам,отдых и отдых обходится в 39 грн за сутки. Многие его избиратели хотели бы так отдохнуть 13 суток.
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У Порошенко рыло скоро в телевизор не влезет.
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Вор в законе вернулся в Одессу, назначен новый губернатор - совпадение?
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Живут по новому только дети Порошенко,все остальные дети в Украине живут по старому.
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Фесенко отрабатывает конфеты по полной
хотя бы рамки приличия соблюдал
без тошноты смотреть не возможно
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Вот Сейчас как начнут строить!!!! покажут , что Саакашвили - "0" ... только главное деньги от куда то брать на это .... Главное что Грвня 56 не стала к доллару из-за этих ожидания.. БлЕать ... но к сажалению никуя в одессе непоменяеться - поп.здят и всех попустит ...
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Надо же вернуть все как было. Ну там Киволову - заборчик.... А то Михо там хорошо отстроенную систему от попередныкив порушил, а это не порядок.
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Таможня, "7-й километр" и дороги

Должны быть прихватизированы на офшорные фирмы !
.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТаможня, "7-й километр" и дороги - главные ожидания Порошенко от нового губернатора Одесчины, - Фесенко
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