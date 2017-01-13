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 МВД утвердило порядок взаимодействия полиции охраны и спецподразделений Нацполиции

Министерство внутренних дел утвердило порядок взаимодействия полиции охраны и спецподразделений Национальной полиции.

Об этом говорится в приказе МВД от 8 ноября 2016 года, опубликованном на сайте Верховной Рады 13 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Им утвержден порядок взаимодействия территориальных органов и подразделений Национальной полиции при организации охраны объектов органами полиции охраны.

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Порядок устанавливает, что наряды реагирования полиции охраны осуществляют выезды на объекты охраны, при необходимости предоставляют информацию в дежурную часть соответствующих территориальных органов и подразделений Национальной полиции, в случае выявления признаков проникновения организуют поиск правонарушителей и их задержание.

По прибытии на объект экипажей патрульной полиции и нарядов спецподразделений старшие нарядов (экипажей) согласовывают свои совместные действия с учетом первоочередности выполнения задач, не допуская при этом нарушений договорных обязательств перед заказчиками охранных услуг.

Группа быстрого реагирования полиции обязана, получив сообщение о нападении на объект, охрана которого обеспечивается вооруженными сотрудниками полиции охраны, направляясь к месту происшествия, выяснить двойной пароль для взаимного распознавания нарядов и доступа к охраняемому помещению.

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Отсутствие условной фразы в отзыве пароля (или необусловленный отзыв) должно быть сигналом о нападении на объект.

В случае нахождения наряда полиции охраны в зоне проведения специальной или иной операции, руководитель этих мероприятий или другое уполномоченное лицо координирует действия наряда полиции охраны, по возможности не допуская ослабления мер охраны, о чем старший наряда полиции охраны информирует непосредственного руководителя.

Напомним, в ночь на воскресенье в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.

Двое сотрудников принадлежали к госслужбе охраны, двое были полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.

По сообщению народного депутата Украины Антона Геращенко, перестрелка произошла случайно, из-за недоразумения в ходе выполнения операции по задержанию преступников.

Прокуратура Киевской области осуществляет досудебное расследование инцидента.

Исполняющий обязанности председателя Нацполиции Вадим Троян сообщил о связи с правоохранительными органами преступной группировки.
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а Княжичах как было? А ну стоять, пароль! пароль? - шухер менты!...
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там между прочим люди погибли...
если вы не забыли...
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