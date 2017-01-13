 Одесское теруправление НАБУ возглавит полицейский из Винницкой области Руденко

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Руденко до избрания на должность в НАБУ возглавлял Хмельницкое отделение полиции Калиновского отдела ГУ Национальной полиции в Винницкой области. Ранее работал на должностях следователя и возглавлял различные подразделения в управлении Министерства внутренних дел в Винницкой области. Имеет три высших образования: два юридических и одно по специальности "Учет и аудит".
Конкурс на должность руководителя Одесского территориального управления начался 1 ноября 2016. Участие в нем приняли 47 кандидатов. К этапу собеседования после тестирования на знание законодательства пришли 29 человек.
Полномочия Одесского территориального управления НАБУ распространяются на Одесскую, Херсонскую, Николаевскую и Кировоградскую области.
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раньше так же славилась Донецкая, но всё херово закончилось
почему то
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