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 Одесское теруправление НАБУ возглавит полицейский из Винницкой области Руденко

Конкурсная комиссия Национального антикоррупционного бюро 12 января назначила начальником Одесского территориального управления бюро Дмитрия Руденко.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Руденко до избрания на должность в НАБУ возглавлял Хмельницкое отделение полиции Калиновского отдела ГУ Национальной полиции в Винницкой области. Ранее работал на должностях следователя и возглавлял различные подразделения в управлении Министерства внутренних дел в Винницкой области. Имеет три высших образования: два юридических и одно по специальности "Учет и аудит".

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Конкурс на должность руководителя Одесского территориального управления начался 1 ноября 2016. Участие в нем приняли 47 кандидатов. К этапу собеседования после тестирования на знание законодательства пришли 29 человек.

Полномочия Одесского территориального управления НАБУ распространяются на Одесскую, Херсонскую, Николаевскую и Кировоградскую области.

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Краще б гену сепара закрили за сепаратизм
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Донецких заменили на винницких. Жизнь удалась.
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а что в Одессе своих кандидатов не нашлось и пришлось аж из Винницы привезти
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Винницкая земля издавна славилась своими талантами
раньше так же славилась Донецкая, но всё херово закончилось
почему то
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сейчас главное в карьере - место проживания
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