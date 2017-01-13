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 Луценко в Латвии провел переговоры о возвращении незаконно приобретенных активов украинских чиновников

В пятницу, 13 января 2017 года, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко провел двусторонние рабочие консультации с Генеральным прокурором Латвийской Республики Е. Калнмеерсом и руководством Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГПУ.

В сообщении отмечается: "В ходе встреч было обсуждено состояние двустороннего сотрудничества в актуальных уголовных процессах, существующую проблематику выполнения запросов о международной правовой помощи, а также достигнуты договоренности о получении от латвийских коллег содействия в расследовании уголовных производств в отношении украинских экс-чиновников и возвращении незаконно приобретенных активов.

"Одной из основных задач органов прокуратуры Украины является налаживание механизмов сотрудничества с компетентными органами ключевых юрисдикций и выработки эффективной стратегии возврата средств, которые преступным путем выведены из нашего государства", - подчеркнул Юрий Луценко.

Украинско-латвийские консультации прошли в духе взаимопонимания, имели конструктивный характер и будут способствовать развитию межгосударственных отношений в правовой сфере".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 2016 году по искам ГПУ в пользу граждан и государства возвращено 9 млрд грн, - Луценко
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и что ещё не вернулся куда его латвия послала?
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Кто этого дебила туда пустил еще когото по пяне побет и снова опозорит Украину
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так же как с музейными экспонатами?
раздватри оплатите счет пожалуйста :D

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скока там украинский денег - просто громадье)))
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С точки зрения властвующих уродов всё правильно - забрать и распилить.
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Neue Zürcher Zeitung: Путин и Нетаниягу скрестили клинки







Ульриха Шмида
Несмотря на договоренности между Россией и Израилем, присутствие русских в Сирии все же отразилось на израильских ВВС. Как долго Израиль сможет беспрепятственно действовать в Сирии? - говорится в материале политического обозревателя Neue Zuercher Zeitung Ульриха Шмида.
Несколько дней назад сирийские государственные СМИ сообщили о том, что Израиль нанес удар по военной авиабазе под Дамаском. Был нанесен только материальный ущерб, убитых не было. Правительственные источники заявили, что удар имел целью "поддержку воюющих на сирийской территории террористических групп и поднятие их боевого духа". Израиль, со своей стороны, никаких комментариев не дал, передает автор.
"В принципе, эта новость может показать рядовой, ведь Израиль постоянно бомбит позиции, склады и конвои "Хизбаллы". Но этот удар не был рутиной, так как для него использовались ракеты класса "земля-земля", а не авиация, - отмечает журналист. - Почему Израиль, который раньше всегда использовал самолеты, выбрал более дорогой вариант?"
Военные эксперты предполагают, что "израильские военные прибегли в ракетам из-за русских, чье влияние в регионе постоянно растет". Еще в конце лета русские начали усиливать свою систему ПВО комплексами С-300 и С-400. Радиус действия этих ракет достигает 380 км и, помимо западной части Сирии, перекрывает весь Ливан и уходит далеко вглубь Израиля. "Если бы в воздух для бомбардировок объектов вблизи Дамаска были подняты израильские самолеты, русские могли бы предупредить союзников-сирийцев, которые всегда пытаются сбивать израильские самолеты. В результате Москва могла оказаться вовлеченной в эту историю, чреватую большими трениями с Израилем", - говорится в статье.
"По всей видимости, русские подыгрывают Израилю, - продолжает автор. - Москва повела себя тихо, и израильский удар по военной авиабазе остался без комментариев Кремля. То есть Россия терпит израильтян и фактически допускает бомбежки своего союзника "Хизбаллы".
Вообще, "сейчас никто, в том числе израильтяне, не знает долгосрочных планов русских, тем более, что слово Путина ничего не стоит", отмечает автор, напоминая, что российский президент еще в марте объявил об уходе России из Сирии. "Поэтому в Иерусалиме исходят из того, что у главы Кремля большие амбиции", - говорится в статье. Военные специалисты предполагают, что после взятия Алеппо войска Асада при помощи России хотят захватить еще и провинцию Идлиб. Для израильтян ясно, что русские используют Асада, чтобы распространить свое влияние на весь регион и в особенности на Ливан, пишет Шмид.
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ІнфоВійська України ‏@i_army_org 15 год.15 годин томуВПС Ізраїлю розбомбили військовий аеродром Асада в провінції #Дамаск. Російські С-400 "продовжують сміятися", втрати #ИхТамНет'ов невідомі
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Луценко,лови Бойко за вышки,он в Украине.
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БАРЫГОАНАЛ БУДЕТ ЛОВИТЬ РЫГОАНАЛА ,,,,,,,,,,,,,,,,,???????
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Ежели заменить буквы "р" на "г" в его цитате-прррикольно палучаетца....
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v Latvijskih SMI poka nicjevo ob etom, po krainjei mere, ja necjevo nenasjol, hotja,. nu vstretilis sotrudniki silovih vedomst, normaljno ,, nekakogo aksion i net osoboi info, vot sjto jestj to eto o sjtorme v Baltijskom more i o tom kak eto bilo:
ВИДЕО: Что творилось на паромах Isabelle и Romantika во время шторма
http://www.delfi.lv/reporter/news/witness/video-chto-tvorilos-na-paromah-isabelle-i-romantika-vo-vremya-shtorma.d?id=48404731
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко в Латвии провел переговоры о возвращении незаконно приобретенных активов украинских чиновников
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