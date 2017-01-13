 НАБУ получит полный доступ к реестру электронных деклараций в конце января

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Документ предусматривает, среди прочего, доступ НАБУ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, которыми располагает НАПК. Меморандум вступает в силу со дня подписания.
Все технические аспекты, необходимые для обеспечения полного доступа Бюро в реестр е-деклараций, урегулируют в течение ближайших недель.
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победа)))
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3 ч ·
Cуд не дав доступ НАБУ до фінансових документів виборчого фонду Партії Регіонів http://bit.ly/2imYqp3.
Очевидно, що Порошенку і Ко не потрібні антикорупційні суди, з ними буде значно важче захищати старих-нових друзів.
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Чтобы выплатить госдолг, каждому украинцу нужно «отдать» 36 минимальных зарплат http://hyser.com.ua/economics/smi-ozvuchilo-sumu-gosdolga-kazhdago-ukraintsakazhdyj-ukrainets-tyanet-na-sebe-gosdolg-v-36-minimalnyh-zarplat-smi-153337 …
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