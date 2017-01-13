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Все про:НАБУ (1297) декларация (817) Меморандум (64) электронное декларирование (387) НАПК (169)

 НАБУ получит полный доступ к реестру электронных деклараций в конце января

13 января Национальное антикоррупционное бюро Украины и Национальное агентство по предупреждению коррупции подписали Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Документ предусматривает, среди прочего, доступ НАБУ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, которыми располагает НАПК. Меморандум вступает в силу со дня подписания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По результатам анализа электронной декларации народного депутата открыто уголовное производство, - НАБУ

Все технические аспекты, необходимые для обеспечения полного доступа Бюро в реестр е-деклараций, урегулируют в течение ближайших недель.
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Vitaliy Shabunin
3 ч ·

Cуд не дав доступ НАБУ до фінансових документів виборчого фонду Партії Регіонів http://bit.ly/2imYqp3.
Очевидно, що Порошенку і Ко не потрібні антикорупційні суди, з ними буде значно важче захищати старих-нових друзів.
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а что есть уже эти самые автоматизированные системы?
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Добавят ещё по лимону зряплаты и пипец объективности. Все наши чиновники, за наш счёт, нас и имеют. Честь и патриотизм, в период войны, у нас, оказывается большого бабла стоит. Без бабла, только наш народ отдаёт на фронт самых лучших своих детей, понимающих, что без них, защиты у страны не будет. Мародёрам этого не понять.
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