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Все про:ВР (21264) ГПУ (7959) депутат (2642) налоги (2282) проверка (372) ГФС (2234) электронное декларирование (387)

 ГПУ инициировала дополнительную проверку е-деклараций 29 нардепов: "Установлено несоответствие декларируемых денежных средств и официально полученных доходов"

Генеральной прокуратурой Украины инициировано проведение внеплановой проверки е-деклараций народных депутатов Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Генеральной прокуратурой Украины в ходе обработки электронных деклараций народных депутатов Украины установлены факты несоответствия между декларируемыми денежными средствами и официально полученными доходами декларантов, с которых уплачены налоги и обязательные платежи в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины. Так согласно имеющейся информации один из народных избранников в период с 2001 по 2016 годы получил доход в сумме 600 тыс. грн. Впрочем, по данным электронной декларации за 2015 год ему принадлежат денежные средства в размере почти 22 млн грн. Учитывая, что такие случаи не редкость и с целью установления легальности происхождения задекларированных средств, а также полноты уплаты декларантами и их налоговыми агентами причитающихся сумм налогов в бюджет, Генеральной прокуратурой Украины перед Государственной фискальной службой Украины инициировано проведение документальных внеплановых проверок по указанным вопросам относительно 29 народных депутатов Украина", - рассказали в ГПУ.

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В ведомстве отметили, что работа на данном направлении продолжается.
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Только у 29-? ... млин ... так они там все на Одну зарплату Живут! .. а я то оних плохо думал ...
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Вот какраз тайну швейцарских банков давно уже отменили.
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избирательное правосудие.
Гросю проверьте близорукие
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Дальше проверок (в случаи с всей этой швалью) дело не пойдёт!
Ну не будут они ни сидеть ни отвечать перед Законом!
У власти (ГНА, ГПУ...) смелости и сил хватает ТОЛЬКО НА РЯДОВОГО УКРАИНЦА!
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подарили...я заметила, что подарки размером в несколько лимонов у нас в стране дарят чаще всего депутатам, судьям и прокурорам...совпадение?...не думаю...
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ГПУ напоминает кадра, который пукнул а потом не краснея сказал - это не я
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Это те кто на петюню неправильно видать говорит. (а так они смотрю все 450 УСПЕШНЫЕ ребята) (Петушок берет пример с Хуйла, кто говорит правильно того Нетронут ну а кто НЕПРАВИЬНО - необижайтесь)
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Как они могут создавать Законы , если не правильно заполняют декларацию?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ инициировала дополнительную проверку е-деклараций 29 нардепов: "Установлено несоответствие декларируемых денежных средств и официально полученных доходов"
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