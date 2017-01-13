 ГПУ инициировала дополнительную проверку е-деклараций 29 нардепов: "Установлено несоответствие декларируемых денежных средств и официально полученных доходов"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"Генеральной прокуратурой Украины в ходе обработки электронных деклараций народных депутатов Украины установлены факты несоответствия между декларируемыми денежными средствами и официально полученными доходами декларантов, с которых уплачены налоги и обязательные платежи в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины. Так согласно имеющейся информации один из народных избранников в период с 2001 по 2016 годы получил доход в сумме 600 тыс. грн. Впрочем, по данным электронной декларации за 2015 год ему принадлежат денежные средства в размере почти 22 млн грн. Учитывая, что такие случаи не редкость и с целью установления легальности происхождения задекларированных средств, а также полноты уплаты декларантами и их налоговыми агентами причитающихся сумм налогов в бюджет, Генеральной прокуратурой Украины перед Государственной фискальной службой Украины инициировано проведение документальных внеплановых проверок по указанным вопросам относительно 29 народных депутатов Украина", - рассказали в ГПУ.
В ведомстве отметили, что работа на данном направлении продолжается.
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Гросю проверьте близорукие
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Ну не будут они ни сидеть ни отвечать перед Законом!
У власти (ГНА, ГПУ...) смелости и сил хватает ТОЛЬКО НА РЯДОВОГО УКРАИНЦА!
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