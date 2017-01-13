 Премьер Гройсман обещает наказывать тех, кто не повысит минимальную зарплату до 3200 грн

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время визита в государственное учреждение "Правительственный контактный центр", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.
"Для нас очень важно, чтобы та инициатива, которую я внес, о 3200 грн минимальной заработной платы для работников, чтобы она была выполнена. Поскольку это уже закон, который предусматривает, что каждый работающий человек должен получить начисление зарплаты не менее 3200", - заявил Гройсман.
"Что касается бюджетной сферы, все необходимые расходы - предусмотрены, и более миллиона работников бюджетной сферы будут получать не менее 3200 начисленной зарплаты", - сказал он.
Премьер подчеркнул, что работодатели, которые не обеспечат выплату работникам заработных плат на уровне не менее 3200 грн, будут наказаны.
"Честному бизнесу - открытому, публичному, нечего тут бояться. Конечно, тех, кто хочет уйти в тень, кто не хочет платить людям заработную плату, отдать им должное хотя бы на минимальном уровне 3200 грн начисления, будем тех наказывать", - сообщил Гройсман.
"Но честный, белый бизнес, который платит людям заработную плату, с этой заработной платы платит налоги, ему нечего бояться", - заявил Гройсман.
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не сомневайтесь!
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Цены на товары и услуги растут, гривна в крутом пике. Смотри на курс заложенный в бюджете и на курс в обменнике. НАСЛАЖДАЙСЯ, рехФорматор - правовед не до ученный.
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великий банкир поставленный Петручио, мадам Гонтарева, занималась рефинансированием банков, скупкой баксов и выводом в офшоры, обанкрочиванием банков и т.д. Афера с национализацией Приватбанка, где опять барыги нажухали простой народ.
НБУ - основной функцией которого является обеспечение стабильности национальной денежной единицы Украины - гривны. (это так для справки).
А кто заложил в доходную часть бюджета приватизацию., деньги Януковича, деньги ФОПов (700 грн), которых уж 130к шт. закрылось..а кто заложил курсовой коридор на 2017 год?
Грося и заложил..., хоты по сути Петручио Офшоренко за это в ответе, так же, как и за Гонтареву. А теперь, как говорят у них, у жидов, бюджету нужно делать обрезание,
а как говорят бухгалтера СЕКВЕСТР бюджета и вот тут то все веселье и начнется.
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лечить насморк отрезанием головы то же метод!!
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А второй шаг способствывать развитию бизнеса (уменьшение налогов и их упрощение) чтобы у рабочего был выбор где работать. Т.е. конкуренция и свободная экономика сама вытянет какая ЗП будет у рабочего а не грося приказным распоряжением.
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своіх спочатку, а щоб на роботу ходили хоча б...
про закони приймать і думати навіть мови нема.
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...в зв*язку з гройсманівськовальцманським"повышением минимальной зарплаты" до 3.200 гривен на місяць - в ці перші дні року в Україні пішли страшні "сокращения штатов"(звільнення), а тим кого залишають на роботі в "добровільно-принудітєльном" примушують писати заяви про те що є величезне бажання працювати на пів ставки ,незгоден- пиши заяву "прошу уволіть по собственному желанію".. якщо кудись поскаржишся - втратиш роботу !!...
Тому мінімалка залишається та що і була раніш (ДО ПОКРАЩЕНЯ)...... а ціни на продукти і т.д. ВЖЕ пішли вгору !
хgoi-терпіли вИ цього гідні !
Слава Гешефтам !
Алєням Слава !
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я вас прошУ . он янукович был проффесором и ничё управлял же страной!....и вообще.....
"не родись красивым ,а родись малаNцем !"
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Согласно законодательства предприниматель имеет полное право самостоятельно определять сколько дней будет работать его работник, ну не нужен Вася Пупкин 30 дней, а нужен только 15, вот вам и половина от 3200
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цілих 114 доларів !!
до речі таку суму на загніваючому Заході людина витрачає на потреби своєї собаки або кішки НА МІСЯЦЬ
КРАПКА
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http://censor.net.ua/news/423170/vlasti_rossiyiskogo_tatarstana_rasporyadilis_zabirat_deteyi_iz_semeyi_imeyuschih_dolgi_za_kommunalku
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как кто пенсионеры сволочи всю валюту скупают им же пенсию повысили (так сказал Гонторева)
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