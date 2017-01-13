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Все про:Гройсман (1955) минимальная зарплата (74)

 Премьер Гройсман обещает наказывать тех, кто не повысит минимальную зарплату до 3200 грн

Работодатели, которые не обеспечат выплату работникам заработных плат на уровне минимум 3200 гривен, будут наказаны.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время визита в государственное учреждение "Правительственный контактный центр", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

"Для нас очень важно, чтобы та инициатива, которую я внес, о 3200 грн минимальной заработной платы для работников, чтобы она была выполнена. Поскольку это уже закон, который предусматривает, что каждый работающий человек должен получить начисление зарплаты не менее 3200", - заявил Гройсман.

"Что касается бюджетной сферы, все необходимые расходы - предусмотрены, и более миллиона работников бюджетной сферы будут получать не менее 3200 начисленной зарплаты", - сказал он.

Премьер подчеркнул, что работодатели, которые не обеспечат выплату работникам заработных плат на уровне не менее 3200 грн, будут наказаны.

"Честному бизнесу - открытому, публичному, нечего тут бояться. Конечно, тех, кто хочет уйти в тень, кто не хочет платить людям заработную плату, отдать им должное хотя бы на минимальном уровне 3200 грн начисления, будем тех наказывать", - сообщил Гройсман.

"Но честный, белый бизнес, который платит людям заработную плату, с этой заработной платы платит налоги, ему нечего бояться", - заявил Гройсман.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Повышение минимальной зарплаты с 2017 года на местах не нуждается в дополнительных разъяснениях из Киева: просто выполнить норму закона, - Гройсман
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Гройсман,когда ты,геноцидник,пересчитаешь размеры пенсий на процент инфляции как требуют законы? Три года не пересчитываете,пенсии упали в 3 раза.Ты сука,понимаешь ,что это такое? Барыга драный. Геть из Кабмина!
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насколько я понимаю - это спасет лишь от чрезмерной уплаты подоходного, а вот есв прийдется отслюнявливать, аки с 3200(((
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БАРЫГОАНАЛЫ У КОРЫТА , ИМ ПОНТЫ НАДО МОЗГИ ЛЮДЯМ ДУРИТЬ МИНИМАЛКОЙ ПРИ ТОТАЛЬНОМ ГРАБЕЖЕ СТРАНЫ И ДЕГЕНЕРАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
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умиляют эти борцы за права работающих, вы бы еще так за пенсионеров боролись
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через три дня - сто баксов. нбу когда купюру выпустит?
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Наказание будет ужасным, таким же, как отражение в зеркале премьера.
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А вас не смущает, что ОСНОВУ бюджета перекладывают на шкуру еще не убитого медведя?? Основа бюджета страны возложена на перспективу репараций, гарантировать которые на 100% ну ни как нельзя....
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Додик, ну как обидно, экономика тебя не слушается и даже социальная политика ухом не ведет. Давай, выпори их!
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Имеет ли право работник отказаться от зарплаты и работать некоторое время бесплатно в ожидании, когда вся эта курчавая шобла-ебла сольется в ростов? Для многих, кроме учольнения, альтернативы не остается.
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теоретически да, но налоги все равно прийдется на практике начислять и платить по полной...
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король принял решение уничтожить королевство, честным гражданам боятся нечего расходитесь по домам...
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А в чем проблема ? С одной стороны ноете что в Украине низкие зп, с другой стороны - что предпринимателей душат непомерным требованием о достойной оплате труда.
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проблема в том, что в тени работать выгоднее и это не меняется
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Проблема в том что в Украине в тени можно работать.
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Болабол, ответьте, сколько нужно заплатить налогов "государству" с 1000 грн. оборота?
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Не удивительно с таким тоном общения предпринимателю иметь оборот в 1000 грн. Может лучше в село огород копать ?
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1000 грн. - это условное число. И не получив конкретного ответа убеждаюсь, что передо мной точно балабол. С каждой 1000 грн. оборота, если работать в открытую без оптимизаций, нужно заплатить от 700 до 950 грн. в зависимости от деятельности.
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Знаю много иностранных компаний, которые работают в разных сферах в Украине (инженерия, ИТ, сельское хозяйство, фермы и пр.) - исправно платят налоги, отказываются давать взятки. При это работают с прибылью и расширяют свой штат. Сенсация или может стоит пойти перенять опыт?
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Когда им пытались перекрывать кислород, поднимали кипишь - писали Бизнес-омбудсмену и пр. и выигрывали противостояние с взяточниками.
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неа красавец, в тени можно работать везде, но в Украине в тени работать именно выгоднее.
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Грося, ты дурак и это на всегда!
Цены на товары и услуги растут, гривна в крутом пике. Смотри на курс заложенный в бюджете и на курс в обменнике. НАСЛАЖДАЙСЯ, рехФорматор - правовед не до ученный.
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Нацбанк отправил гривну в свободное плавание, интервенции осуществляет тоже НБУ. При чем тут правительство ?
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действительно, причем? ... свободное плавание... бла бла бла...
великий банкир поставленный Петручио, мадам Гонтарева, занималась рефинансированием банков, скупкой баксов и выводом в офшоры, обанкрочиванием банков и т.д. Афера с национализацией Приватбанка, где опять барыги нажухали простой народ.

НБУ - основной функцией которого является обеспечение стабильности национальной денежной единицы Украины - гривны. (это так для справки).

А кто заложил в доходную часть бюджета приватизацию., деньги Януковича, деньги ФОПов (700 грн), которых уж 130к шт. закрылось..а кто заложил курсовой коридор на 2017 год?
Грося и заложил..., хоты по сути Петручио Офшоренко за это в ответе, так же, как и за Гонтареву. А теперь, как говорят у них, у жидов, бюджету нужно делать обрезание,
а как говорят бухгалтера СЕКВЕСТР бюджета и вот тут то все веселье и начнется.
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Ему мало более 100тыс закрытых ФОПов хочет еще больше..
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Скажите спасибо всяким розеткам, цитрусам и алло, которые своих курьеров оформили на ФОП и не платили налоги с продажи товаров. Из-за хитрожопых компаний пострадали мелкий предприниматели.
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т.е. из за того что власть не хотит вычислять тех кто пользуется схемой для ухода от налогов (хотя это не сложно) то решили просто всех зарезать. типа так правильнее будет да?!
лечить насморк отрезанием головы то же метод!!
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Нет, я за то что если и срать на кого-то в коментах, то на того кто заслужил.
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Повышением минималки до 3200 и обязыванием ее уплачивать ? Наверно надо было оставить как было.
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Как по мне правильнее принять закон как в других странах минимальная оплата рабочего часа. А скок рабочий часов проработал это уже пусть рабочий договаривается с работодателем.
А второй шаг способствывать развитию бизнеса (уменьшение налогов и их упрощение) чтобы у рабочего был выбор где работать. Т.е. конкуренция и свободная экономика сама вытянет какая ЗП будет у рабочего а не грося приказным распоряжением.
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В Дании например вообще нету закона о минимальной зарплате, в т.ч. почасовой оплате труда. Договариваются по трудовому договору. И что вы думаете, у них там Эмираты ? Нет, работодатели наебывают наемников всякими доступными способами.
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наебывать можно там где нет конкуренции т.е. где 1-5 работодателей и все, а если есть 50-100 работодателей то уже есть рынок труда и работодатели конкурируют за хороших работников, а следовательно наебывать работодателям сложнее потому что работник просто уйдет к другому. А что делает грося?! он зачищает рынок от роботодателей чтобы остались токо избранные у которых ты бушь работать за еду.
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Пеци и гроси никто не мешает принять адекватные налоги, чтобы и самим в офшоры не прятаться и простому предпринимателю не искать лазейки.
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Совком завоняло. Директор рынка хочет стать директором страны.
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як казав великий Мордахай Бланк- "страной может править даже доярка!"
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накажі іх усіх.....
своіх спочатку, а щоб на роботу ходили хоча б...
про закони приймать і думати навіть мови нема.
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Как уже эти дебилы захитали.Да все ложили на твои угрозы.Либо поувольняют,либо по месту слюнявить чинушам будут.А лерка с..ка,скоро 3200грн в 10 баксов превратит и чем ты хряк кругломордвй хвалится будешь.
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хороший ю2понт-дороже офшоров .
...в зв*язку з гройсманівськовальцманським"повышением минимальной зарплаты" до 3.200 гривен на місяць - в ці перші дні року в Україні пішли страшні "сокращения штатов"(звільнення), а тим кого залишають на роботі в "добровільно-принудітєльном" примушують писати заяви про те що є величезне бажання працювати на пів ставки ,незгоден- пиши заяву "прошу уволіть по собственному желанію".. якщо кудись поскаржишся - втратиш роботу !!...
Тому мінімалка залишається та що і була раніш (ДО ПОКРАЩЕНЯ)...... а ціни на продукти і т.д. ВЖЕ пішли вгору !
хgoi-терпіли вИ цього гідні !

Слава Гешефтам !
Алєням Слава !
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А что барыга с базара понимает в экономике? Он еще и законов Украины не знает. По закону зарплата утверждается в договоре работника и работодателя. Частные предприятия гройсману не подчиняются по закону.
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а шо разве 9 классов школы мало чтоб быть премьером Украины ??
я вас прошУ . он янукович был проффесором и ничё управлял же страной!....и вообще.....
"не родись красивым ,а родись малаNцем !"
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Интересно как эта жаба собирается наказывать???
Согласно законодательства предприниматель имеет полное право самостоятельно определять сколько дней будет работать его работник, ну не нужен Вася Пупкин 30 дней, а нужен только 15, вот вам и половина от 3200
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Так..тут ви праві але ..тоді буде відтік кадрів з приватних малих фірм ..А нафіга мізкі парити чи в магазі стояти за півставкі ..якщо прибиральниця -бюджетниця чи клерк початківець буде мати 3200
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3.200 це забагато ..........
цілих 114 доларів !!
до речі таку суму на загніваючому Заході людина витрачає на потреби своєї собаки або кішки НА МІСЯЦЬ

КРАПКА
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Премьер Гройсман обещает наказывать и забирать детей у тех, кто не повысит минимальную зарплату до 3200 грн
http://censor.net.ua/news/423170/vlasti_rossiyiskogo_tatarstana_rasporyadilis_zabirat_deteyi_iz_semeyi_imeyuschih_dolgi_za_kommunalku
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честный маленький бизнес- 3 торговых места на которых 2 наемных с есв. курс дол. попер .продавать дороже неполучается и новой зп 3200 каждому +есв тоже неполучается.вперед на биржу все по-честному
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Кстати, минималка есть базой для расчета налогов и штрафов, и, конечно,зарплат бюрократическому аппарату. Несчастная Украина. Дебилы у руля.
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А как там насчет наказать тех, кто гривну опускает, а, Гройсман?
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а кто опускает? имя,явки,телефоны,факты и в НАБУ
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как кто пенсионеры сволочи всю валюту скупают им же пенсию повысили (так сказал Гонторева)
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Вам, батенька, психиатром работать надо. Так уметь с шизиками разговаривать, талант нужен.
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Почему бы ему не наказать Гонтареву, что продает баксы дороже 8 гривен?
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Минималка минималкой , а кто знает -- сколько бы сейчас стоила 1000 м3 газа по контракту , подписанному Юлей ?
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формула есть в инете что то в районе 200 баксов за 1000 м3
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неужели в сказки это Г*** кому-то ещё верится?
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Обещать это еще не значит, что будет выполнено. Через два месяца будет все ясно.
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Ты тварь еврейская, вот и отдай 96500 гривен своей зарплаты и живи на 3500 грн, скатина, жидовская морда. Если все прихлебатели, которые в правительстве по 100000 грн получают, стали ьы жить на 3500 грн - а все остальные деньги народу отдали=тогда бы и у нас появилось бы больше денег зарплаты людям платить!
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Трудно быть идиотом, но нашем правительству это удается. Человеческий труд это такой же товар на рынке, имеет свою цену, которую определяет спрос. Почему бы Гройсману потребовать от Нафтогаза снижение тарифов и от Гонтаревой повышение курса гривны!?
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на самом деле работники начнут получать меньше, а половина вообще лишиться работы, налоги будут удерживаться с конечного рабочего, т.е. с 3200 грн. з/п на руки будут отдавать 2000 грн. но шоколадная мафия и дальше будет из себя изображать борцов с бедностью, томно набивая сейфы в подвалах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПремьер Гройсман обещает наказывать тех, кто не повысит минимальную зарплату до 3200 грн
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