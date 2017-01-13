 "Те, кто воюют на Донбассе или посылают туда своих сыновей должны иметь решающий голос", - Пинчук о решении вопроса Донбасса

Как передает Цензор.НЕТ, свою вторую статью он разместил на Украинской правде.
Автор отмечает: "Из всех сценариев развития ситуации на Донбассе абсолютный приоритет для меня - мирное решение.
То, каким путем и на каких условиях оно будет достигнуто, нужно обсуждать - всенародно, открыто и честно.
У всех трагедий такого масштаба есть общие законы. Их начинают люди, их заканчивают люди, и гибнут в них тоже люди, очень много людей. Мир всегда дорого стоит.
Но сколько и как за него платить - должно решить украинское общество. Те, кто воюют на Донбассе или посылают туда своих сыновей, по-моему, должны иметь решающий голос.
Я - гражданин Украины, и я уверен, что сейчас нужно думать о том, какой должна быть стратегия нашей страны в новых условиях. Не адаптируемся -договоренности все равно будут заключать, но уже за нашей спиной и за наш счет.
Сегодня адекватность - это одно из проявлений патриотизма. Мы не имеем права пропускать "окна возможностей", которые иногда дарит меняющийся мир".
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усиленно навязывается дискуссия, суть которой состоит в возможной сдаче
Украины московским оккупантам, которые не могут примириться с потерей «имперского
величия». Украину в лучшем случае хотят превратить в «серую зону» или вернуть в
имперское стойло. Это тем более «актуально», что выгодно и нашим «западным
партнерам» и однотуровой украинской власти с заводами в стране-агрессоре.
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- Василь Кук, головнокомандувач УПА 1950 р
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надо посадить их в верховную раду и пусть решают
а гоев с геями на мороз
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youtube.com›watch?v=Yu78ulm1vLk
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вот тут точно беда...
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напишет книгу - куплю.
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вторгся в Италию, Римский сенат объявил слово "мир" вне
закона. Всякий, кто призывал к миру с оккупантом, объявлялся предателем и
врагом римского народа.
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Стесняюсь спросить, с какой стороны воюют?
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ТЬФУ! МРАЗИ ОБА!!!
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Почему пинчуку до сих пор не пришла повестка из военкомата? Он же хочет иметь решающий голос.
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де-юре маскирования российско-украинской войны под названиям АТО, да много еще чего ...
А теперь уже открыто или почти открыто призывают к капитуляции ради мира но в ошейнике раба украинскому народу. Я понимаю, что не украинцы но хоть минимальное но должно быть уважения к тому народу с которого нажились ...
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Отсидеть с Кучмой за хищение и мошенничество
А потом делать заявления по Донбассу,из тюрьмы
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А была бы в Украине реальная борьба с коррупцией этот колдырь давно бы на нарах парился.
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У Израиля есть национальная гордость.
ИЗРАИЛЬ И ЕГО ЗАКОН О ТИТУЛЬНОЙ ЕВРЕЙСКОЙ НАЦИИ
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху закон поддержал.
"Государство Израиль - это национальное еврейское государство. В нем равные права для всех граждан, хочу это подчеркнуть. Но права эти относятся только к представителям еврейского народа: и флаг, и гимн, и возможность эмиграции евреев из других стран - все это часть нашей национальной символики", - заявил он.
Украинцам к сожалению такое не позволено, ибо сразу в Европе и россии обозначат как фашизм.
Украинцы берите пример с Израиля. И замечательный премьер-министр сионист Нетаньяху плевать хотел на всякие там рассказы про толерантность, нацизм и фашизм. Он заявил прямо: Израиль - пространство для евреев. И права здесь имеют только евреи. http://petrikivka.org.ua/en/novosti-petrikovskoy-rozpisi-dnepropetrovsk-en/5421-2016-09-14-18-23-10
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На сегодняшний день позиция Украины должна выглядит так. Это признания россии агрессором, признания временно оккупированными территориями часть Донбасса и Крым, полная блокада этих территорий со стороны Украины, а также усиленными санкциями со стороны западных союзников против россии, а также активной военной обороны так что бы каждый обстрел позиций ВСУ не оставался безнаказан и был для российских оккупантов кошмарам. Тогда можно ждать мира. Все остальное от лукавого ....
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