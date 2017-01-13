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 "Те, кто воюют на Донбассе или посылают туда своих сыновей должны иметь решающий голос", - Пинчук о решении вопроса Донбасса

Украинский олигарх Виктор Пинчук после резонансной статьи в Wall Street Journal, написал вторую статью, где более подробно разъясняет свою позицию по важнейшим вопросам украинской политики.

Как передает Цензор.НЕТ, свою вторую статью он разместил на Украинской правде.

Читайте также: Украине надо отказаться от ЕС и НАТО и принять выборы в ОРДЛО, - Пинчук

Автор отмечает: "Из всех сценариев развития ситуации на Донбассе абсолютный приоритет для меня - мирное решение.

То, каким путем и на каких условиях оно будет достигнуто, нужно обсуждать - всенародно, открыто и честно.

У всех трагедий такого масштаба есть общие законы. Их начинают люди, их заканчивают люди, и гибнут в них тоже люди, очень много людей. Мир всегда дорого стоит.

Но сколько и как за него платить - должно решить украинское общество. Те, кто воюют на Донбассе или посылают туда своих сыновей, по-моему, должны иметь решающий голос.

Я - гражданин Украины, и я уверен, что сейчас нужно думать о том, какой должна быть стратегия нашей страны в новых условиях. Не адаптируемся -договоренности все равно будут заключать, но уже за нашей спиной и за наш счет.

Сегодня адекватность - это одно из проявлений патриотизма. Мы не имеем права пропускать "окна возможностей", которые иногда дарит меняющийся мир".

Читайте также: Пинчук: "В вопросе принадлежности Крыма - компромиссов быть не может. Крым - украинский. Аннексия - незаконна. Оккупация - временная"
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Сейчас украинскому обществу, всякими «савченками-пинчуками-жаданами»,
усиленно навязывается дискуссия, суть которой состоит в возможной сдаче
Украины московским оккупантам, которые не могут примириться с потерей «имперского
величия». Украину в лучшем случае хотят превратить в «серую зону» или вернуть в
имперское стойло. Это тем более «актуально», что выгодно и нашим «западным
партнерам» и однотуровой украинской власти с заводами в стране-агрессоре.
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к сожалению, с ними всё-равно придётся говорить.
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"Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги",
- Василь Кук, головнокомандувач УПА 1950 р
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ну, это я уже читал. если не хотите переговоров, нужно признать территорию оккупированной, перестать её финансировать и забить на неё болт.
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Пинчук,ты -криминальный олигарх,чего суешь свой грязный нос в политику? Знай свое место,бандит.
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вішати потрібно таких як пінчук і його посіпак
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согласен... гавкает тварь из подворотни
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и наглядный пример тому-северное недоразумение рашка,выбравшая жратву в обмен на свободу.главное,что б нас туда же водоворотом не затянуло
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Выборы показывают, что большинство населения тоже за серую зону.
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Договір з кацапами не вартий навіть паперу на якому надрукований !!!
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Донбасс уже СДАН (спасибо скажем за это ГЕРОЮ торчинову). Главное Уже на сегодняшний день НЕ ПУСТИТЬ их дальше. (стена (именно стена как в Турции было бы хорошее начало) НО ДЕНЕГ уже нет. Они в Офшорах . НО вы держитесь.) Привели к власти Еврея НО Русского. Вот и руководит он Украиной как РУССКАЯ СВИНЬЯ. (но брешет как еврей)
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правильно говорит
надо посадить их в верховную раду и пусть решают
а гоев с геями на мороз
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в переводе с жы довского, у меня тут выпало окно возможности, вас украинцы поиметь и за дорого продать, затем опять поиметь и за дешево купить и опять поиметь и за дорого продать, а вы бараны не адаптируетесь
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Своих сыновей туда никто не посылает!
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даже читать не хочу.осточертели все эти мандаболы, которые всё-равно нихера не решают, ну, кроме хуйла, с которым торгуются.
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Может всё-таки у мужиков в окопах? Так точнее...
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Короче он все к одному клонит - принять условия орков. Когда придут к нему грабители - пусть договаривается как с ними его деньги делить.
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Фальшивую скрипку гидранта уже никто не хочет слушать и он выпустил на сцену пинчука с виолончелью.
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так он не только зять, а еще и писатель?
вот тут точно беда...
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може мы недоцениваем зятя?
напишет книгу - куплю.
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У этого пидара везде окна возможностей с тех пор как стал зятем Кучмы.
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Когда Ганнибал
вторгся в Италию, Римский сенат объявил слово "мир" вне
закона. Всякий, кто призывал к миру с оккупантом, объявлялся предателем и
врагом римского народа.
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...типа все в очередь, сукины дети, чтобы одобрить высеры этого пархатого поклонника элтона джона
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Украинцам нужно провести референдум о лишении всех барыг обокравших Украину их наворованного состояния и запретить им и им подобным быть во власти Украины. Тогда в Украине не каких войн не будит и народ станет жить гораздо лучше.
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У этого удода Пинчука ,надеюсь,есть хотя бы один сын и он хлебает баланду в окопах под Донецком,а если нет- то пинком в армию сынка этого прихлебателя русских и варежка у него после этого закроется на время службы его сынка.Можно и тестя его ,Кучму,поприжать- два срока руководил Украиной и грехов у него будет полно.А если ничего не делать и молчать- то такая шваль выходит из " берегов" и мнит из себя невесть что.Долготерпение то же имеет свои пределы.
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у Пинчука есть сын, И ШО, вы думаете , что он воюет, нет, он жирует
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Те, кто воюют на Донбассе.
Стесняюсь спросить, с какой стороны воюют?
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Пинчук, значит ты права голоса по этому вопросу не имеешь! Так шо затули свiй писок!
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А чё вторая статья не в стенгазете зе-вол-стрит-джорнал? На запад прокричал одно, а в Украине - другое?
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если ты в 1939-1945 так бы пел перед крематорием, я бы оценил, а так, пусть украинцы решают как быть с лугандоном и крымом, без лондонских советчиков.
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А я все рівно не звертаю увагу на це лайно. Мені байдуже, що каже і вважає цей покидьок. БАЙДУЖЕ!!!
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Пускай народ решит,как поступить с украдеными тобой,металургическими заводами.
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Вылез черт из табакерки, седи и не вякай, нашелся голос народа...
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Он про воюющих с какой стороны говорит? Его дружбан путька тоже что-то говорил, про "улыште дамбасс".
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это Ахмет сказал, еще в 2014 г... Донбасс нельзя бомбить... донбасс нужно услышать.

ТЬФУ! МРАЗИ ОБА!!!
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В конституции указано, все граждане Украины, как избиратели имеют одинаковые права!
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Но сколько и как за него платить - должно решить украинское общество. Те, кто воюют на Донбассе или посылают туда своих сыновей, по-моему, должны иметь решающий голос.

Почему пинчуку до сих пор не пришла повестка из военкомата? Он же хочет иметь решающий голос.
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Да ни один нормальный человек воевать не хочет, этого хочет только кремлядь плешивая, вот к нему и обращайся тварь пинчуковская
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Что-то растрынделся этот ... не по-деЦки.Ау,военкомы,дайте ему повестку и запихните в самую гарячую точку.Пускай из-под обстрелов "поумничает"
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Пусть эта кучмовская курва вернется в Украину, а не указывает из Америки, как нам нужно жить.
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а он военную кафедру в институте случайно не заканчивал?
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Пинчук, собсно, закончил военную кафедру и подпадает под мобилизацию. Он говорит, что гражданин Украины и у него сердце болит. За свои трубы в Россию
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народ а шо вы на диване такие смелые - все правильно он говорит - ну насчет решения - только я уверен - шо решение будет как раз обратное от мирного - так шо надо и дальше - все для фронта ,все для победы
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Ни разу мы не поступали по правде, защищая свою страну, кроме наших защитников, разумеется. Есть война, страна агрессор, оккупированные территории, и есть международные правила, согласно которым наше государство должно было поступать, честно, мужественно и бескомпромиссно. Ничего этого не случилось. Слабая власть, ослабила наши позиции в мире. Маемо, що маемо.
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После Майдана барыги поняли, что народ на януковиче не остановится, вот и началось в Украине не войны не мира. Иначе все эти котлы с добровольцами, саботаж обеспечения ВСУ,
де-юре маскирования российско-украинской войны под названиям АТО, да много еще чего ...
А теперь уже открыто или почти открыто призывают к капитуляции ради мира но в ошейнике раба украинскому народу. Я понимаю, что не украинцы но хоть минимальное но должно быть уважения к тому народу с которого нажились ...
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Пинчук должен вернуть украденное у Украины имущество государству
Отсидеть с Кучмой за хищение и мошенничество
А потом делать заявления по Донбассу,из тюрьмы
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О как активизировались путинские ушлепки...... Сначала Савченко, потом этот.
А была бы в Украине реальная борьба с коррупцией этот колдырь давно бы на нарах парился.
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Тогда, тот кто платит налоги должен решать платить их или нет
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Наконец эта мразь показала свои настоящие планы, спекулировать на пленных и их семьях. Нужно у него отобрать все ворованные при Кучме заводы, а то накинулись на Приват, который Беня сам создал с нуля.
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У Израиля есть национальная гордость. В мире уважают сильные государства, способные отстаивать свою позицию.

У Израиля есть национальная гордость.
ИЗРАИЛЬ И ЕГО ЗАКОН О ТИТУЛЬНОЙ ЕВРЕЙСКОЙ НАЦИИ
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху закон поддержал.
"Государство Израиль - это национальное еврейское государство. В нем равные права для всех граждан, хочу это подчеркнуть. Но права эти относятся только к представителям еврейского народа: и флаг, и гимн, и возможность эмиграции евреев из других стран - все это часть нашей национальной символики", - заявил он.
Украинцам к сожалению такое не позволено, ибо сразу в Европе и россии обозначат как фашизм.
Украинцы берите пример с Израиля. И замечательный премьер-министр сионист Нетаньяху плевать хотел на всякие там рассказы про толерантность, нацизм и фашизм. Он заявил прямо: Израиль - пространство для евреев. И права здесь имеют только евреи. http://petrikivka.org.ua/en/novosti-petrikovskoy-rozpisi-dnepropetrovsk-en/5421-2016-09-14-18-23-10
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В общем, чего бы там Пинчук не плёл, всё сводится к одному - давайте сдадимся на милость Кремлю. Типа, и войне конец. Во-первых, вряд ли, чтобы на этом войне был конец, а, во-вторых, что сделает Россия с покоренной ею Украиной? Историю забыли? Массовые убийства, голодомор, репрессии, депортация в Сибирь и т.д. и т.п. Россия сделает всё, чтобы "окончательно решить украинский вопрос". Не сомневайтесь. Понятно, что таким персонажам, как Пинчук, насрать, что он мило так и демонстрирует.
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А если они захотят повесить Пинчука своим решающим голосом, он согласится?
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Как всегда в таких случаях -- бла бла бла я хотел сказать... Меня не поняли.... Нужно говорить...
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У пинчука на дамбасе воюют дети? Он послал туда своих сыновей? Ну так пускай завалит *бало пока его не завалили.
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Разве не понятно, что самостоятельной политической силы и власти в оккупированных районах Донбасса нету в принципе, на то они и "оккупированные районы"? Всем управляет Кремль, любое не подчинение московскому царю карается лютой смертью быстро, нагло и хладнокровно, причем у всех на глазах. С кем там собираются договариваться Пинчук, Савченко и им подобные?А у Кремля к Украине одно условие- полное подчинение его политики и его людям.
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Суку на жестком поводке как собаку привязать в СЕРОЙ ЗОНЕ под Авдеевкой
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если бы людям , которые посылают детей воевать дали бы в руки пинчуков-ахметовых-медведчуков - они бы их быстро разобрали на запчасти
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"Украина должна иметь свою позицию по завершению войны и деоккупации"

На сегодняшний день позиция Украины должна выглядит так. Это признания россии агрессором, признания временно оккупированными территориями часть Донбасса и Крым, полная блокада этих территорий со стороны Украины, а также усиленными санкциями со стороны западных союзников против россии, а также активной военной обороны так что бы каждый обстрел позиций ВСУ не оставался безнаказан и был для российских оккупантов кошмарам. Тогда можно ждать мира. Все остальное от лукавого ....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Те, кто воюют на Донбассе или посылают туда своих сыновей должны иметь решающий голос", - Пинчук о решении вопроса Донбасса
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