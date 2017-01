 Пинчук: "В вопросе принадлежности Крыма - компромиссов быть не может. Крым - украинский. Аннексия - незаконна. Оккупация - временная"

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине надо отказаться от ЕС и НАТО и принять выборы в ОРДЛО, - Пинчук

Как передает Цензор.НЕТ, свою вторую статью он разместил на Украинской правде. Касаясь темы оккупированного Крыма, Пинчук пишет: "Этот раздел моей статьи вызвал самую эмоциональную реакцию. Меня даже обвиняли в готовности отдать Крым и отказаться от принципа территориальной целостности страны. Это ложь.В статье было написано ровно следующее: "While we maintain our position that Crimea is part of Ukraine and must be returned, Crimea must not get in the way of a deal that ends the war in the east on an equitable basis". Перевожу: "При том, что мы остаемся на своей позиции, что Крым является частью Украины и должен быть возвращен, он не должен стать помехой на пути решения, которое положит конец войне на востоке на справедливой основе".Я ни на миг не ставлю под вопрос украинский статус полуострова. После того, как Ялтинская Европейская Стратегия была вынуждена перенести свои ежегодные встречи в Киев, мы ни секунды не рассматривали возможность ее переименования. На каждой встрече YES мы многократно подчеркиваем, что ее законное место - в Ялте, и что перенесена она временно.Но какие-то претензии к моей статье я воспринимаю, наверное, с чувством вины. Я имею в виду острую реакцию крымских татар и других граждан Украины, живущих на полуострове, но оставшихся верными стране. Для них вопрос "когда вернется Крым" - не геополитическое уравнение, а реальные страдания от оккупации или рана от потерянной Родины. Мне следовало учитывать это, подбирая слова. Каждый день без Родины - это боль, а я пишу о 15-20 годах. Я сказал так, как сказал, потому что я не дипломат, а инженер. Может быть, иногда, когда дипломаты не могут говорить всей правды, прямота инженера может быть полезна, чтобы началась дискуссия. Поэтому я набрал в легкие побольше воздуха и сказал вслух то, о чем думают, но молчат многие.Правда в том, что все политики и у нас, и на Западе стараются не вспоминать Крым содержательно. Они не в силах предложить что-то реалистичное. Крым не обсуждается ни в "минском", ни в "нормандском" формате. Нет никакой ясной "крымской политики".Поэтому польза от реакции на мою статью уже хотя бы в том, что это возвращает вопрос Крыма в поле содержательного обсуждения.Мы по-прежнему приглашаем всех заинтересованных (и особенно - крымскотатарских общественных деятелей) содержательно обсуждать пути возвращения Крыма. Я готов предоставлять им и панели международных форумов, и медиа.И все же: Украина страдает от войны. Крым и Донбасс оккупированы. Но это разные части одной огромной проблемы - и решение одной не должно мешать решить другую.И главное: на Донбассе по-прежнему льется кровь. И это нужно остановить. Здесь мы должны пойти на компромисс.Однако в базовом вопросе, в вопросе принадлежности Крыма - компромиссов быть не может. Крым - украинский. Аннексия - незаконна. Оккупация - временная.И здесь - без компромиссов. Все. Точка".