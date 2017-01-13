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Все про:Крым (17928) Пинчук (192)

 Пинчук: "В вопросе принадлежности Крыма - компромиссов быть не может. Крым - украинский. Аннексия - незаконна. Оккупация - временная"

Украинский олигарх Виктор Пинчук после резонансной статьи в Wall Street Journal, написал вторую статью, где более подробно разъясняет свою позицию по важнейшим вопросам украинской политики.

Как передает Цензор.НЕТ, свою вторую статью он разместил на Украинской правде.

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Касаясь темы оккупированного Крыма, Пинчук пишет: "Этот раздел моей статьи вызвал самую эмоциональную реакцию. Меня даже обвиняли в готовности отдать Крым и отказаться от принципа территориальной целостности страны. Это ложь.

В статье было написано ровно следующее: "While we maintain our position that Crimea is part of Ukraine and must be returned, Crimea must not get in the way of a deal that ends the war in the east on an equitable basis". Перевожу: "При том, что мы остаемся на своей позиции, что Крым является частью Украины и должен быть возвращен, он не должен стать помехой на пути решения, которое положит конец войне на востоке на справедливой основе".

Я ни на миг не ставлю под вопрос украинский статус полуострова. После того, как Ялтинская Европейская Стратегия была вынуждена перенести свои ежегодные встречи в Киев, мы ни секунды не рассматривали возможность ее переименования. На каждой встрече YES мы многократно подчеркиваем, что ее законное место - в Ялте, и что перенесена она временно.

Но какие-то претензии к моей статье я воспринимаю, наверное, с чувством вины. Я имею в виду острую реакцию крымских татар и других граждан Украины, живущих на полуострове, но оставшихся верными стране. Для них вопрос "когда вернется Крым" - не геополитическое уравнение, а реальные страдания от оккупации или рана от потерянной Родины. Мне следовало учитывать это, подбирая слова. Каждый день без Родины - это боль, а я пишу о 15-20 годах. Я сказал так, как сказал, потому что я не дипломат, а инженер. Может быть, иногда, когда дипломаты не могут говорить всей правды, прямота инженера может быть полезна, чтобы началась дискуссия. Поэтому я набрал в легкие побольше воздуха и сказал вслух то, о чем думают, но молчат многие.

Правда в том, что все политики и у нас, и на Западе стараются не вспоминать Крым содержательно. Они не в силах предложить что-то реалистичное. Крым не обсуждается ни в "минском", ни в "нормандском" формате. Нет никакой ясной "крымской политики".

Поэтому польза от реакции на мою статью уже хотя бы в том, что это возвращает вопрос Крыма в поле содержательного обсуждения.

Мы по-прежнему приглашаем всех заинтересованных (и особенно - крымскотатарских общественных деятелей) содержательно обсуждать пути возвращения Крыма. Я готов предоставлять им и панели международных форумов, и медиа.

И все же: Украина страдает от войны. Крым и Донбасс оккупированы. Но это разные части одной огромной проблемы - и решение одной не должно мешать решить другую.

И главное: на Донбассе по-прежнему льется кровь. И это нужно остановить. Здесь мы должны пойти на компромисс.

Однако в базовом вопросе, в вопросе принадлежности Крыма - компромиссов быть не может. Крым - украинский. Аннексия - незаконна. Оккупация - временная.

И здесь - без компромиссов. Все. Точка".
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Да только Пинчук забыл сказать на каких условиях.Думаю что неошибусь если докончу мысль Пинчука.Крым дложен быть украинским а Украина в составе кацапии и в таможенном союзе,а управлять страной должны только те кто был на стороне сепаратистов,тоесть те люди которых большенство и сейчас в ВР Украины и на местах.
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Не пройшло і трьох років, як Піня народило цю свіжу думку. От лайно! От же ж покидьок! На смітник ЗАБУТТЯ цю продажну тварюку! Для мене цієї людини вже давно не існує.
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Правильно будет - "Украинский олигарх Виктор Пинчук после резонансной статьи в Wall Street Journal, написал вторую РЕЗОНАНСНУЮ статью ,....."
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Понял что фальшстартанул и себя выдал. Теперь поздно оправдываться...
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Понятно что Пинчук под Савченко создаст "мирную" партию и договорится с Кондитером о квоте в парламенте. Так они вместе подготовятся к сдаче Украины на условиях Ху-ла.
Олигархи готовят приемника чтобы корупция продолжалась ибо только корупция помогает сохранить награбленное
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По Пинчуку, ради его труб в Россию, компромиссы должен принять народ Украины, т.е. полную капитуляцию. Если Пинчук гражданин Украины, как он говорит, он заканчивал военную кафедру, должен из Лондона приехать по мобилизации в окопы на восточном фронте
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вау....
а чего такои сьзед?
что произошло?
не даи бог тестюшка прихворнули?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПинчук: "В вопросе принадлежности Крыма - компромиссов быть не может. Крым - украинский. Аннексия - незаконна. Оккупация - временная"
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