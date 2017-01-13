 Пинчук: "В вопросе принадлежности Крыма - компромиссов быть не может. Крым - украинский. Аннексия - незаконна. Оккупация - временная"

Как передает Цензор.НЕТ, свою вторую статью он разместил на Украинской правде.
Касаясь темы оккупированного Крыма, Пинчук пишет: "Этот раздел моей статьи вызвал самую эмоциональную реакцию. Меня даже обвиняли в готовности отдать Крым и отказаться от принципа территориальной целостности страны. Это ложь.
В статье было написано ровно следующее: "While we maintain our position that Crimea is part of Ukraine and must be returned, Crimea must not get in the way of a deal that ends the war in the east on an equitable basis". Перевожу: "При том, что мы остаемся на своей позиции, что Крым является частью Украины и должен быть возвращен, он не должен стать помехой на пути решения, которое положит конец войне на востоке на справедливой основе".
Я ни на миг не ставлю под вопрос украинский статус полуострова. После того, как Ялтинская Европейская Стратегия была вынуждена перенести свои ежегодные встречи в Киев, мы ни секунды не рассматривали возможность ее переименования. На каждой встрече YES мы многократно подчеркиваем, что ее законное место - в Ялте, и что перенесена она временно.
Но какие-то претензии к моей статье я воспринимаю, наверное, с чувством вины. Я имею в виду острую реакцию крымских татар и других граждан Украины, живущих на полуострове, но оставшихся верными стране. Для них вопрос "когда вернется Крым" - не геополитическое уравнение, а реальные страдания от оккупации или рана от потерянной Родины. Мне следовало учитывать это, подбирая слова. Каждый день без Родины - это боль, а я пишу о 15-20 годах. Я сказал так, как сказал, потому что я не дипломат, а инженер. Может быть, иногда, когда дипломаты не могут говорить всей правды, прямота инженера может быть полезна, чтобы началась дискуссия. Поэтому я набрал в легкие побольше воздуха и сказал вслух то, о чем думают, но молчат многие.
Правда в том, что все политики и у нас, и на Западе стараются не вспоминать Крым содержательно. Они не в силах предложить что-то реалистичное. Крым не обсуждается ни в "минском", ни в "нормандском" формате. Нет никакой ясной "крымской политики".
Поэтому польза от реакции на мою статью уже хотя бы в том, что это возвращает вопрос Крыма в поле содержательного обсуждения.
Мы по-прежнему приглашаем всех заинтересованных (и особенно - крымскотатарских общественных деятелей) содержательно обсуждать пути возвращения Крыма. Я готов предоставлять им и панели международных форумов, и медиа.
И все же: Украина страдает от войны. Крым и Донбасс оккупированы. Но это разные части одной огромной проблемы - и решение одной не должно мешать решить другую.
И главное: на Донбассе по-прежнему льется кровь. И это нужно остановить. Здесь мы должны пойти на компромисс.
Однако в базовом вопросе, в вопросе принадлежности Крыма - компромиссов быть не может. Крым - украинский. Аннексия - незаконна. Оккупация - временная.
И здесь - без компромиссов. Все. Точка".
5760 109
"Те, кто воюют на Донбассе или посылают туда своих сыновей должны иметь решающий голос", - Пинчук о решении вопроса Донбасса(89)
Гопко - фонду Сороса "Видродження": "Призываю прекратить поддержку организаций и лиц, публично призывающих к уступкам агрессору". ДОКУМЕНТ(38)
Райнин о статье Пинчука: Порошенко как минимум удивился. Но, давайте все-таки не демонизировать тех или иных олигархов(52)
"Не удивлюсь, если Пинчук инвестирует в Валдайский форум Путина или делает взносы в "Единую Россию"", - журналист. ВИДЕО(191)
Скандальні пропозиції Пінчука: агенти Кремля зривають маски(0)
"Украина должна иметь свою позицию по завершению войны и деоккупации", - Сыроид о заявлениях Пинчука и Елисеева(105)
Новогодний подарок для россиян, "Голый Пистолет-4", два петуха. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"(96)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Олигархи готовят приемника чтобы корупция продолжалась ибо только корупция помогает сохранить награбленное
Ответить
Ответить
а чего такои сьзед?
что произошло?
не даи бог тестюшка прихворнули?
Ответить
Ответить
Ответить