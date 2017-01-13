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 Ефремова конвоировали на Луганщину, - адвокат

Старобельский районный суд Луганской области в пятницу, 13 января, должен был провести подготовительное заседание по делу экс-главы фракции Партии регионов в Верховной Раде 7-го созыва Александра Ефремова, но перенес его на начало следующей недели.

Как сообщил "Интерфакс-Украина" адвокат Александр Мельников, официально сторона защиты не была уведомлена о проведении судебного заседания, передает Цензор.НЕТ.

Он также отметил, что, по имеющейся у адвокатов информации, А.Ефремова конвоировали из СИЗО в Киеве в Луганскую область.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ опровергает информацию адвокатов Ефремова о "нечеловеческих" условиях содержания экс-"регионала"

В свою очередь, другой адвокат А.Ефремова Андрей Смирнов сообщил агентству, что подготовительное заседание Старобельского райсуда теперь может состояться 16 или 17 января.

Напомним, утром 30 июля 2016 года в аэропорту "Борисполь" Генпрокуратура задержала Ефремова по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины.

В феврале 2015 года ГПУ уже задерживала Ефремова. Позже он был арестован с возможностью выхода под залог в 3,7 млн грн. Однако экс-регионал вышел из СИЗО, так как за него внес залог Борис Колесников. По данным следствия, выдвинутые Ефремову обвинения касались финансирования сепаратистов на Луганщине.
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а щас.... щас суд відпустить його під чесне слово .... і уга товагіщі , за пару хвилин а окупованій території....
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Расстрел при попытке к бегству , никто не отменял !
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шота начал переживать за его здоровье и телесную целостность вследствие пребывания в тех регионах... а еще как вариант - ну не до конца надежную охрану старобельского суда(((
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У него в Луганской обл.очень много ,, доброжелателей", могут и прикончить тварюку !
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И ты возьми на полочке антипи**** здин , и отвянь !
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На малую родину отправили вождя краснокожих ! Надеюсь земляки достойно оценят его подвиги !
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обидно будет если мы из за этого хмыря Северодонецк потеряем
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Если по дороге не грохнут при попытке к бегству, значит оправдают
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Готовят красномордого к выходу на волю. Там у него все заметано, местным царем был.
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Ну и все... Не долго девка танцевала... Называется, решили щуку утопить...
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...Нацбанк объяснил ослабление гривны спадом деловой активности
http://antikor.com.ua/articles/146483-natsbank_objjasnil_oslablenie_grivny_spadom_delovoj_aktivnosti

...а чим пояснили "спад деловой активности" ? куйовому танцору завжди "щось" заважає
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Типа хотели отбить,нечаянно завалили асвабадители-такой вариант приемлем я думаю.
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Старобельский суд - это сборище яростных любителей сруського мира, них не понял эту комбинацию. Его Старобельский суд будет судить? Ну так он его оправдает и припишет Украине выплатить компенсацию в пару лярдов честному невинно пострадавшему ефремову красномордному
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Может поменять его на наших, по списку Савченко?
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надо следить за передвижением. может сбежать сученок.
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Капусту давно съели , камни су***ка будет грызть !
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ближе к границе - чтобы ему легче было сбежать......\

вот помяните мои слова!
у нас уже даже янеку дают эфир!!!
премьер звягильский своровал сотни миллионов долларов - пересидел за границей а потом ещё и стал депутатом!
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"Я хату покинул, пошел воровать, чтоб землю в Луганде России отдать..."
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..после чего он поедет в Донецк. Привет шоколадно-вафельному правосудию и неотвратимости наказания.
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В Луганській Області
туди це Судді - сепари ))))

Засновник Партії регіонів не кидає своїх поплічників)))))

Тепер що до Системи.

Так от - Уявіть Що Система - це Діти Совка .

Суд - батько , Прокуратура - мама, Мвс - це син .

Тепер явіть що тіло (Мвс , суд ....) робить само собі Хірургічну Операцію
(карає , змінює себе ), чи Карає свої "органи " (встромляє собі ножа в тіло )

.....є така річ як Самозбереження . .
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понеслось. будет как с Гепой - перенос за переносом. то у подсудимого понос, то адвокаты заблудились. то прочитать дело не успели. и так пока не забудут все, что Ефремов арестован. А там и "здравствуй Европа!" поэтому и отправили дела в суд на луганщину, чтобы поскорее забыли
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Власть ищет варианты . как бы выпустить Ефрема. видать уже отбошлял Хряку -2 . как и Злочевский
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕфремова конвоировали на Луганщину, - адвокат
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