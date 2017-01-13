 Ефремова конвоировали на Луганщину, - адвокат

Как сообщил "Интерфакс-Украина" адвокат Александр Мельников, официально сторона защиты не была уведомлена о проведении судебного заседания, передает Цензор.НЕТ.
Он также отметил, что, по имеющейся у адвокатов информации, А.Ефремова конвоировали из СИЗО в Киеве в Луганскую область.
В свою очередь, другой адвокат А.Ефремова Андрей Смирнов сообщил агентству, что подготовительное заседание Старобельского райсуда теперь может состояться 16 или 17 января.
Напомним, утром 30 июля 2016 года в аэропорту "Борисполь" Генпрокуратура задержала Ефремова по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины.
В феврале 2015 года ГПУ уже задерживала Ефремова. Позже он был арестован с возможностью выхода под залог в 3,7 млн грн. Однако экс-регионал вышел из СИЗО, так как за него внес залог Борис Колесников. По данным следствия, выдвинутые Ефремову обвинения касались финансирования сепаратистов на Луганщине.
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http://antikor.com.ua/articles/146483-natsbank_objjasnil_oslablenie_grivny_spadom_delovoj_aktivnosti
...а чим пояснили "спад деловой активности" ? куйовому танцору завжди "щось" заважає
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Можно и Савченко в придачу дать.
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http://antikor.com.ua/articles/146497-nalogovaja_politsija_otkazalasj_raspuskatjsja
...
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вот помяните мои слова!
у нас уже даже янеку дают эфир!!!
премьер звягильский своровал сотни миллионов долларов - пересидел за границей а потом ещё и стал депутатом!
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туди це Судді - сепари ))))
Засновник Партії регіонів не кидає своїх поплічників)))))
Тепер що до Системи.
Так от - Уявіть Що Система - це Діти Совка .
Суд - батько , Прокуратура - мама, Мвс - це син .
Тепер явіть що тіло (Мвс , суд ....) робить само собі Хірургічну Операцію
(карає , змінює себе ), чи Карає свої "органи " (встромляє собі ножа в тіло )
.....є така річ як Самозбереження . .
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