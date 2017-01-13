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 Автор доклада о компромате на Трампа работал с Литвиненко, - The Times

Бывший сотрудник британской разведки MИ-6 Кристофер Стил, которого называют автором доклада о наличии у России компромата на избранного президента США Дональда Трампа, некоторое время работал с Александром Литвиненко, бывшим сотрудником ФСБ, отравленным в Лондоне в 2006 году.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на осведомленные источники.

Источники газеты утверждают, что Стил является уважаемым "экспертом по Кремлю". Один из собеседников The Times, который был знаком со Стилом, когда тот работал в МИ-6, рассказал, что бывший агент занимался Россией на протяжении почти 20 лет. "Он еще там [в MИ-6] работал, когда возникла ситуация с Литвиненко", - рассказал собеседник издания. "Я думаю, что он был как раз одним из тех, кто работал с Литвиненко", - добавил он.

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Издание уточняет, что, по словам вдовы бывшего агента ФСБ Марины Литвиненко, ей не знакома фамилия Стила, однако так могло произойти из-за того, что при общении с ее мужем агент мог использовать другое имя.

Один из источников The Times описал Кристофера Стила как человека, "чуть более склонного к работе на публику и оторванного от реальности, чем следовало бы ожидать от бывшего сотрудника секретной службы". "Не на всех он производил серьезное впечатление, но ему удалось построить успешную карьеру", - добавил собеседник. Другой источник назвал бывшего агента "глубоко разбирающимся" в России экспертом, а также "приятным и тихим" человеком.

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Доклад, в котором утверждается, что Россия обладает компрометирующими сведениями о Дональде Трампе, был опубликован изданием Buzzfeed 11 января. В нем, в частности, говорилось, что во время посещения России Дональд Трамп останавливался в президентском номере отеля "Ритц Карлтон" в Москве, в который приглашал проституток. По информации авторов доклада, в номере были установлены скрытые камеры и прослушивающие устройства. Трамп назвал публикацию доклада "фейковыми новостями".

В Кремле после публикации доклада опровергли наличие компромата на избранного президента США, назвав его "бульварным чтивом". Глава Нацразведки США Джеймс Клеппер заявил, что разведывательное сообщество не имеет отношения к компрометирующему докладу о Дональде Трампе, как и к его утечке.
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Ренат Кузьмин
5 ч ·

Обращение к председателю СБУ В.Грицаку.
Как заявляет украинская власть, на протяжении почти трех лет Украина ведет войну с Россией.
Европейский союз, США, Канада и другие страны ввели против России экономические санкции чтобы ослабить возможности российского бюджета по финансированию армии. Крым и Донбасс были подвергнуты санкционным ограничениям и экономической блокаде. В Украине любой, кто поддерживает российское государство и российскую армию, признается предателем и привлекается к уголовной ответственности.
В то же время гражданин Украины Петр Порошенко, он же Верховный главнокомандующий и президент страны в сговоре со своим ближайшим окружением и топ-менеджерами компании «Рошен» систематически совершает умышленные действия во вред Украине. Именно они во время вооруженного конфликта с Россией организовали работу принадлежащей Порошенко Липецкой фабрики «Рошен» и в прошлом году перечислили в российский бюджет почти 600 млн. рублей, заведомо зная, что из федерального бюджета финансируется российская армия, с которой и воюет Украина. При этом в магазинах Донбасса и Крыма свободно реализуется продукция предприятия «Рошен», наполняя местные бюджеты этих территорий.
Учитывая изложенное, с целью защиты интересов украинского народа прошу Вас, Василий Сергеевич:
1. зарегистрировать уголовное производство по факту государственной измены, совершенной Петром Порошенко, его ближайшим окружением и топ-менеджерами «Рошен»
2. пресечь незаконное финансирование ими российского федерального бюджета и российской армии
3. привлечь к уголовной ответственности всех предателей, виновных в преступлениях против Украины
И последнее, отказ выполнить эти требования будет расцениваться как умышленное сокрытие от учета тяжкого преступления путем его не регистрации, за что именно Вы, генерал Грицак и будете нести уголовную ответственность.
https://www.youtube.com/watch?v=PTxnipRH4qo
https://www.facebook.com/RRKuzmin/posts/1198070683602555
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Видимо Петр Алексеевич уже возводит домик рядом с домиком Виктора Федоровича в Ростовской области. Чует, что его не примут в США, как приняли Арсения Петровича - истинного патриота Украины.
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Да писало бы сразу от имени януковича и азарова. Будет правдивей выглядеть
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Ок, а лохторат, который за него проголосовал, этого не знал?
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Он обещал разгромить москальскую Орду, народ ему поверил.
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А нам то что, кто с кем работал? Пусть козломордые беспокоятся. А ТО УЖЕ ТУЛЬСКИЕ ПРЯНИКИ С РОЖЕЙ ТРАМПА ВЫПУСКАЮТ И РАДУЮТСЯ, СТО АМЕРИКА ИМ ПЕЧЕНЬКУ ДАСТ!!!
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Украинские патриоты, могли бы под видом гастарбайтеров проникать на территорию России, и давать звиздюлей ватно-москальскому населению российских городов.
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Глупость! Пусть они нас не трогают и сто лет они мне нахрен надо. Пусть там хоть все от боярышника сдохнут.
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А что, разве после возвращения Крыма и освобождения от москалей Донбасса, украинские патриоты не будут возвращать Воронеж, Белгород, Ростов, Кубань? Эти территории, исконо украинские, так и будут под москальским гнетом?
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Ты сначала освободи сраное Приднестровье, а потом закидоны делай румын !
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Румыны заберут Северную Буковину и Южную Бессарабию, а взамен Украине Приднестровье вернут. Надеюсь Украина справится с приднестровскими головорезами.
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А ху-ху не хотел? Думаешь как падальщик будешь подбирать? Сиди и не рыпайся, пока вас не трогают.
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А вообще таким как ты холуям кацапским здесь делать нет чего.
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Посмотрим что ты скажешь, когда Шестой американский флот подойдет к берегам Одессы.
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Ты смотри чтобы пару танков раисских к Кишинеу не подошли с Приднестровья.
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У нас есть верный сильный старший брат - Румыния.
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Молдова со дня на день войдет в состав Румынии.
У Молдовы безвизовый режим с ЕС уже несколько лет за хорошее поведение и лояльность демократическим принципам.
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Был когда-то, но вы его просрали и с козломордыми склещились!
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Что значит был, если я буквально на днях из Рима прилетел? Ты следи за новостями, а то впросак попадешь. И никто с козломордыми не дружит, кроме новообращенного президента, у которого власти, как у английской королевы.
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До каких же пор цивилизованный мир будет терпеть эту наглую москальскую банду, которая посадила своего агента в президенты США, и готовит своих марионеток во власть в Германии, Франции и Италии.
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Что ты лезешь так далеко? Ты лучше скажи, зачем ты дома марионетку раисскую ПОСАДИЛ?
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Смешно. Все-таки украинский юмор креативнее москальского.
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Кристофир Стил засветил козырь Кремля. Аш сам перепугался от того что понял, что наделал. Теперь Путин не сможет блефовать. Не сможет повышать ставку. Вообще карта отьиграная. Это может стать для Путина припадком.
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А пукин, как вы, тоже слушает марши об авиации?
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она изначально проигрышная. что там в Америке дураки, что ли? там хладнокровные и расчетливо циничные личности. там нет эмоций и давно все просчитано. у них менталитет такой, там очень серьезные дяди.
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А Путин маньяк. Он от того что, что то сорвалось может впасть в припадок.
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Этот ублюдок Путин может заставить своих головорезов бомбить украинские города. Причем наземную операцию провести струсит, будет ублюдок с Каспия, как последнее чмо, бомбить украинские города.
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Вот только не надо нас запугивать. Вы типы намекаете, что дурака надо боятся еще больше?
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Это только во всем мире полоний редкий, в ПАРАШЕ ЕГО ХОТЬ ЗАВАЛИСЬ!
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Оттого эта ватно-москальская шушера такая агрессивная и отмороженная, что жрут этот полоний ложками.
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В Кремле после публикации доклада опровергли наличие компромата на избранного президента США, назвав его "бульварным чтивом. Как всегда, ихтамнет.
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Агент Кремля в Белом доме, это угроза всему демократическому миру, куда пытается попасть и Украина.
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Чем больше принимают человека как просточка , тем больше ему открываются.
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В,штатах война компроматов началась, Байден именно по этому едет в Украину, подчистить хвосты, он будет выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах а в Украине они хорошо наследили, плюс бизнес, любой негатив будет использован против него, понятно ,что нужно об этом позаботится сейчас. А этот шпик, что значит сбежал? Его ликвидация ,если взять во внимание предлагаемые нам мотивы этого бегства, абсолютно не выгодна спецслужбам РФ, зачем им это, особенно если учесть, что вся информация - правда, ликвидировав его, они окончательно дискредитируют трампа, потопят его в прямом смысле слова, русским это не нужно. Это театральное бегство и заказчики скорей всего в штабе демократов или спецслужб США, расследование ФБР ведется ведь и этот человек первый фигурант этого расследования. Спецслужбы США и Великобритании всегда сотрудничали между собой, куда же он мог сбежать ,они просто его спрятали, зачем вопрос третий. Ясно одно, эта возня направлена против трампа и такую серьезную игру работник спецслужб не мог начать самостоятельно. Теперь все упирается в расследование ФБР, посмотрим, вполне вероятно, что мы наблюдаем за самым грандиозным скандалом со времен уолтергейта, или даже убийства Кеннеди.
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Его ликвидация ,если взять во внимание предлагаемые нам мотивы этого бегства, абсолютно не выгодна спецслужбам РФ, зачем им это

--
Поэтому его ликвидируют американские спецслужбы, чтобы свалить ликвидацию на рашку - парашку, тогда уже наверняка весь мир назовет эту подлую рассею террористическим государством.
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Не хило мужик нарыл.... .Для суда это конечно не пойдет, но для оперативной работы очень даже сгодится. И для общественного мнения тоже неплохо.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАвтор доклада о компромате на Трампа работал с Литвиненко, - The Times
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