 Автор доклада о компромате на Трампа работал с Литвиненко, - The Times

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на осведомленные источники.
Источники газеты утверждают, что Стил является уважаемым "экспертом по Кремлю". Один из собеседников The Times, который был знаком со Стилом, когда тот работал в МИ-6, рассказал, что бывший агент занимался Россией на протяжении почти 20 лет. "Он еще там [в MИ-6] работал, когда возникла ситуация с Литвиненко", - рассказал собеседник издания. "Я думаю, что он был как раз одним из тех, кто работал с Литвиненко", - добавил он.
Издание уточняет, что, по словам вдовы бывшего агента ФСБ Марины Литвиненко, ей не знакома фамилия Стила, однако так могло произойти из-за того, что при общении с ее мужем агент мог использовать другое имя.
Один из источников The Times описал Кристофера Стила как человека, "чуть более склонного к работе на публику и оторванного от реальности, чем следовало бы ожидать от бывшего сотрудника секретной службы". "Не на всех он производил серьезное впечатление, но ему удалось построить успешную карьеру", - добавил собеседник. Другой источник назвал бывшего агента "глубоко разбирающимся" в России экспертом, а также "приятным и тихим" человеком.
Доклад, в котором утверждается, что Россия обладает компрометирующими сведениями о Дональде Трампе, был опубликован изданием Buzzfeed 11 января. В нем, в частности, говорилось, что во время посещения России Дональд Трамп останавливался в президентском номере отеля "Ритц Карлтон" в Москве, в который приглашал проституток. По информации авторов доклада, в номере были установлены скрытые камеры и прослушивающие устройства. Трамп назвал публикацию доклада "фейковыми новостями".
В Кремле после публикации доклада опровергли наличие компромата на избранного президента США, назвав его "бульварным чтивом". Глава Нацразведки США Джеймс Клеппер заявил, что разведывательное сообщество не имеет отношения к компрометирующему докладу о Дональде Трампе, как и к его утечке.
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5 ч ·
Обращение к председателю СБУ В.Грицаку.
Как заявляет украинская власть, на протяжении почти трех лет Украина ведет войну с Россией.
Европейский союз, США, Канада и другие страны ввели против России экономические санкции чтобы ослабить возможности российского бюджета по финансированию армии. Крым и Донбасс были подвергнуты санкционным ограничениям и экономической блокаде. В Украине любой, кто поддерживает российское государство и российскую армию, признается предателем и привлекается к уголовной ответственности.
В то же время гражданин Украины Петр Порошенко, он же Верховный главнокомандующий и президент страны в сговоре со своим ближайшим окружением и топ-менеджерами компании «Рошен» систематически совершает умышленные действия во вред Украине. Именно они во время вооруженного конфликта с Россией организовали работу принадлежащей Порошенко Липецкой фабрики «Рошен» и в прошлом году перечислили в российский бюджет почти 600 млн. рублей, заведомо зная, что из федерального бюджета финансируется российская армия, с которой и воюет Украина. При этом в магазинах Донбасса и Крыма свободно реализуется продукция предприятия «Рошен», наполняя местные бюджеты этих территорий.
Учитывая изложенное, с целью защиты интересов украинского народа прошу Вас, Василий Сергеевич:
1. зарегистрировать уголовное производство по факту государственной измены, совершенной Петром Порошенко, его ближайшим окружением и топ-менеджерами «Рошен»
2. пресечь незаконное финансирование ими российского федерального бюджета и российской армии
3. привлечь к уголовной ответственности всех предателей, виновных в преступлениях против Украины
И последнее, отказ выполнить эти требования будет расцениваться как умышленное сокрытие от учета тяжкого преступления путем его не регистрации, за что именно Вы, генерал Грицак и будете нести уголовную ответственность.
https://www.youtube.com/watch?v=PTxnipRH4qo
https://www.facebook.com/RRKuzmin/posts/1198070683602555
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У Молдовы безвизовый режим с ЕС уже несколько лет за хорошее поведение и лояльность демократическим принципам.
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Поэтому его ликвидируют американские спецслужбы, чтобы свалить ликвидацию на рашку - парашку, тогда уже наверняка весь мир назовет эту подлую рассею террористическим государством.
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