 Автор доклада о компромате на Трампа работал с Литвиненко, - The Times

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК , об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на осведомленные источники.Источники газеты утверждают, что Стил является уважаемым "экспертом по Кремлю". Один из собеседников The Times, который был знаком со Стилом, когда тот работал в МИ-6, рассказал, что бывший агент занимался Россией на протяжении почти 20 лет. "Он еще там [в MИ-6] работал, когда возникла ситуация с Литвиненко", - рассказал собеседник издания. "Я думаю, что он был как раз одним из тех, кто работал с Литвиненко", - добавил он.Издание уточняет, что, по словам вдовы бывшего агента ФСБ Марины Литвиненко, ей не знакома фамилия Стила, однако так могло произойти из-за того, что при общении с ее мужем агент мог использовать другое имя.Один из источников The Times описал Кристофера Стила как человека, "чуть более склонного к работе на публику и оторванного от реальности, чем следовало бы ожидать от бывшего сотрудника секретной службы". "Не на всех он производил серьезное впечатление, но ему удалось построить успешную карьеру", - добавил собеседник. Другой источник назвал бывшего агента "глубоко разбирающимся" в России экспертом, а также "приятным и тихим" человеком.Доклад, в котором утверждается, что Россия обладает компрометирующими сведениями о Дональде Трампе, был опубликован изданием Buzzfeed 11 января. В нем, в частности, говорилось, что во время посещения России Дональд Трамп останавливался в президентском номере отеля "Ритц Карлтон" в Москве, в который приглашал проституток. По информации авторов доклада, в номере были установлены скрытые камеры и прослушивающие устройства. Трамп назвал публикацию доклада "фейковыми новостями".В Кремле после публикации доклада опровергли наличие компромата на избранного президента США, назвав его "бульварным чтивом". Глава Нацразведки США Джеймс Клеппер заявил, что разведывательное сообщество не имеет отношения к компрометирующему докладу о Дональде Трампе, как и к его утечке.