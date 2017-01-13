 Налоговики разоблачили должностных лиц одной из железных дорог, не заплативших почти 107 млн грн налогов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственнйо фискальной службы.
Установлено, что руководители одной из государственных железных дорог провели ряд тендерных закупок услуг по уборке и охране, приобретению запчастей для локомотивов и вагонов, а также вычислительных машин и запчастей к ним. Победителями указанных тендеров был признан ряд компаний, которые, как показала проверка, оказались фиктивными.
Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты налога на прибыль в сумме почти 55,6 миллиона гривен и более 51 миллиона гривен налога на добавленную стоимость.
В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах) УК.
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5 ч ·
Обращение к председателю СБУ В.Грицаку.
Как заявляет украинская власть, на протяжении почти трех лет Украина ведет войну с Россией.
Европейский союз, США, Канада и другие страны ввели против России экономические санкции чтобы ослабить возможности российского бюджета по финансированию армии. Крым и Донбасс были подвергнуты санкционным ограничениям и экономической блокаде. В Украине любой, кто поддерживает российское государство и российскую армию, признается предателем и привлекается к уголовной ответственности.
В то же время гражданин Украины Петр Порошенко, он же Верховный главнокомандующий и президент страны в сговоре со своим ближайшим окружением и топ-менеджерами компании «Рошен» систематически совершает умышленные действия во вред Украине. Именно они во время вооруженного конфликта с Россией организовали работу принадлежащей Порошенко Липецкой фабрики «Рошен» и в прошлом году перечислили в российский бюджет почти 600 млн. рублей, заведомо зная, что из федерального бюджета финансируется российская армия, с которой и воюет Украина. При этом в магазинах Донбасса и Крыма свободно реализуется продукция предприятия «Рошен», наполняя местные бюджеты этих территорий.
Учитывая изложенное, с целью защиты интересов украинского народа прошу Вас, Василий Сергеевич:
1. зарегистрировать уголовное производство по факту государственной измены, совершенной Петром Порошенко, его ближайшим окружением и топ-менеджерами «Рошен»
2. пресечь незаконное финансирование ими российского федерального бюджета и российской армии
3. привлечь к уголовной ответственности всех предателей, виновных в преступлениях против Украины
И последнее, отказ выполнить эти требования будет расцениваться как умышленное сокрытие от учета тяжкого преступления путем его не регистрации, за что именно Вы, генерал Грицак и будете нести уголовную ответственность.
https://www.youtube.com/watch?v=PTxnipRH4qo
https://www.facebook.com/RRKuzmin/posts/1198070683602555
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а там внизу подпись
Дональд?
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кое где
у нас порой
честно жить не может (с)
а чего конкретно не называем?
повышаем ставки и ждём чемодан отступных от начальника дороги?
ах да, ну канечно, забув шо у таинах следствия
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"Прошел проверку Генеральной прокуратуры Украины и Государственной фискальной службы Украины на предмет уплаты налогов на доходы, которые были указаны в электронной декларации. Предоставил все декларации и платежки по уплате налога на доходы физических лиц начиная с 2007 года", - написал Демчак на своей странице в Facebook.
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ай маладец
говорит сдал в ГПУ все анализы
оказались хорошие
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http://antikor.com.ua/articles/146492-zbroja_avakova._komu_ministr_rozdav_sotni_pistoletiv_i_gvintivki
...
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У них все сделки нереальные, а поставщики фиктивные.
Зато к фирмам Курченко в 2012-2013 г. с миллиардными оборотами и двумя-тремя работниками претензий не имели и все было тип-топ......
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