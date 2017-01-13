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Все про:железная дорога (935) налоги (2282) налоговая милиция (1021) махинации (337) ГФС (2234)

 Налоговики разоблачили должностных лиц одной из железных дорог, не заплативших почти 107 млн грн налогов

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков разоблачили должностных лиц одной из железных дорог, которые уклонились от уплаты почти 107 миллионов гривен налогов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственнйо фискальной службы.

Установлено, что руководители одной из государственных железных дорог провели ряд тендерных закупок услуг по уборке и охране, приобретению запчастей для локомотивов и вагонов, а также вычислительных машин и запчастей к ним. Победителями указанных тендеров был признан ряд компаний, которые, как показала проверка, оказались фиктивными.

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Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты налога на прибыль в сумме почти 55,6 миллиона гривен и более 51 миллиона гривен налога на добавленную стоимость.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах) УК.

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Ренат Кузьмин
5 ч ·

Обращение к председателю СБУ В.Грицаку.
Как заявляет украинская власть, на протяжении почти трех лет Украина ведет войну с Россией.
Европейский союз, США, Канада и другие страны ввели против России экономические санкции чтобы ослабить возможности российского бюджета по финансированию армии. Крым и Донбасс были подвергнуты санкционным ограничениям и экономической блокаде. В Украине любой, кто поддерживает российское государство и российскую армию, признается предателем и привлекается к уголовной ответственности.
В то же время гражданин Украины Петр Порошенко, он же Верховный главнокомандующий и президент страны в сговоре со своим ближайшим окружением и топ-менеджерами компании «Рошен» систематически совершает умышленные действия во вред Украине. Именно они во время вооруженного конфликта с Россией организовали работу принадлежащей Порошенко Липецкой фабрики «Рошен» и в прошлом году перечислили в российский бюджет почти 600 млн. рублей, заведомо зная, что из федерального бюджета финансируется российская армия, с которой и воюет Украина. При этом в магазинах Донбасса и Крыма свободно реализуется продукция предприятия «Рошен», наполняя местные бюджеты этих территорий.
Учитывая изложенное, с целью защиты интересов украинского народа прошу Вас, Василий Сергеевич:
1. зарегистрировать уголовное производство по факту государственной измены, совершенной Петром Порошенко, его ближайшим окружением и топ-менеджерами «Рошен»
2. пресечь незаконное финансирование ими российского федерального бюджета и российской армии
3. привлечь к уголовной ответственности всех предателей, виновных в преступлениях против Украины
И последнее, отказ выполнить эти требования будет расцениваться как умышленное сокрытие от учета тяжкого преступления путем его не регистрации, за что именно Вы, генерал Грицак и будете нести уголовную ответственность.
https://www.youtube.com/watch?v=PTxnipRH4qo
https://www.facebook.com/RRKuzmin/posts/1198070683602555
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извините, сцилки не открылись
а там внизу подпись
Дональд?
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У нас налоговой полиции по закону принятому Радой вообще сейчас не должно быть. Кто хоть не много грамотный и читает, тот должен знать.
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А в нашей стране соблюдаются права ? Кто хоть не много грамотный и читает, тот должен знать.
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если кто то
кое где
у нас порой
честно жить не может (с)
а чего конкретно не называем?
повышаем ставки и ждём чемодан отступных от начальника дороги?
ах да, ну канечно, забув шо у таинах следствия
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Депутат Верховной Рады от Блока Петра Порошенко Руслан Демчак заявил, что Генпрокуратура и Государственная фискальная служба проверили правдивость данных в его электронной декларации, в которой он указал 133 млн гривен наличными.
"Прошел проверку Генеральной прокуратуры Украины и Государственной фискальной службы Украины на предмет уплаты налогов на доходы, которые были указаны в электронной декларации. Предоставил все декларации и платежки по уплате налога на доходы физических лиц начиная с 2007 года", - написал Демчак на своей странице в Facebook.

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ай маладец
говорит сдал в ГПУ все анализы
оказались хорошие
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Та знаем мы как налоговая насчитывает штрафы!
У них все сделки нереальные, а поставщики фиктивные.
Зато к фирмам Курченко в 2012-2013 г. с миллиардными оборотами и двумя-тремя работниками претензий не имели и все было тип-топ......
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНалоговики разоблачили должностных лиц одной из железных дорог, не заплативших почти 107 млн грн налогов
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