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Все про:Канада (781) санкции (5780) Фриланд Хрыстя (3)

 "Обмена быть не может" - глава МИД Канады Фриланд отвергла предложение РФ разрешить ей поездки в страну, если Канада снимет санкции

Министр иностранных дел Канады Хрыстя Фриланд отвергла предложение России разрешить ей поездки в страну, если Канада снимет экономические санкции и ограничения на въезд, введенные после аннексии Крымского полуострова Россией в 2014 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет канадское издание Тhe globe and mail

"Равноценного обмена быть не может ввиду агрессии и незаконных действий с их стороны", - пресс секретарь Министра иностранных дел Джо Пикерил сообщил изданию в среду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российская Федерация не меняла своего решения относительно запрета на въезд Фриланд, - посольство РФ в Канаде

Российское информационное агентство Спутник, цитируя анонимного российского чиновника Министерства иностранных дел, сообщило, что Кремль готов разрешить Фриланд въезд в Россию, но только после того, как Канада отменит экономические санкции и ограничения на въезд, введенные против России.

"Она была включена в санкционный список в качестве ответного шага, поскольку Канада ввела ограничения в отношении России, в том числе российских чиновников. Снятие с нее ответных санкций - это вопрос взаимности и принципа зеркальности", - представитель российского МИД сказал агентству.

Он продолжил: "Мы готовы сотрудничать с Канадой во всех сферах для улучшения взаимоотношений и прекращения санкционной войны. Но поскольку не мы ее начали, этот вопрос должен решаться в Оттаве".

Читайте также: Снятие запрета на въезд в Россию с Фриланд возможно только на основе "взаимности и зеркальности", - МИД РФ
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Наші бандерівки завжди такі - норовливі та гонористі...За це їх і любимо..
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Козломордые, хотят получить удовольствие от поездки в в цивилизованную, демократическую Канаду и хотят поехать бесплатно, что и еще за это им отменили санкции. В это случае говорят, что может жо-па слипнуться. За удовольствия и за то, что ваши поганые козлиные морды будут терпеть в культурном месте, необходимо вам платить, необходимо признавать международное право, убраться с Украины, Сирии.
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Ха, вяликий и непобедимый уже у Канады клянчит снятие санкций!
Видать, хорошо припекает!
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Да она благодарит небеса что еи не придется ездить в этот клоповник и есть такая прекрасная отговорка " я не могу поехать в Россию потому что слава Богу они ввели мне санкции на въезд. Вы не представляете какое это облегчение не видить этих дебилов"!!!!!
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Бляха-муха, вона ж тепер не зможе відвідати чемпіонат по киданню коров'ячого гівна
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Рашистам тв рассказывает что готовятся к международному чемпионату 2018!!!! У меня один вопрос кто нибудь собирается в паРашу на этот чемпионат ехать?!
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Да, только он плавно превратится в чемпионат допинговой россии!
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Это шикарный повод запретить лавролошади гастроли по Канаде...)))
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Хочу Ferrari,взамен предлогаю турпутевку на Лаптево
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парашенцы - ИЗВЕРГИ и ПРЕДАТЕЛИ !!! Просить у Канады снять санкции ЗА СПИНОЙ хохочущих Тополей и Искандеров !!!
😀😀😀😀😀😀😀😀😀
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Козломордые, а ведь канадцам проще запретить
въезд в Канаду Лаврову - чем слушать ваши бредни...

Тогда будет полный паритет!

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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Обмена быть не может" - глава МИД Канады Фриланд отвергла предложение РФ разрешить ей поездки в страну, если Канада снимет санкции
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