 "Обмена быть не может" - глава МИД Канады Фриланд отвергла предложение РФ разрешить ей поездки в страну, если Канада снимет санкции

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет канадское издание Тhe globe and mail
"Равноценного обмена быть не может ввиду агрессии и незаконных действий с их стороны", - пресс секретарь Министра иностранных дел Джо Пикерил сообщил изданию в среду.
Российское информационное агентство Спутник, цитируя анонимного российского чиновника Министерства иностранных дел, сообщило, что Кремль готов разрешить Фриланд въезд в Россию, но только после того, как Канада отменит экономические санкции и ограничения на въезд, введенные против России.
"Она была включена в санкционный список в качестве ответного шага, поскольку Канада ввела ограничения в отношении России, в том числе российских чиновников. Снятие с нее ответных санкций - это вопрос взаимности и принципа зеркальности", - представитель российского МИД сказал агентству.
Он продолжил: "Мы готовы сотрудничать с Канадой во всех сферах для улучшения взаимоотношений и прекращения санкционной войны. Но поскольку не мы ее начали, этот вопрос должен решаться в Оттаве".
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Видать, хорошо припекает!
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😀😀😀😀😀😀😀😀😀
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въезд в Канаду Лаврову - чем слушать ваши бредни...
Тогда будет полный паритет!
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